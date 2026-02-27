Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
В горах Пермского края пропали пять туристов на снегоходах
В Красновишерском округе Пермского края началась масштабная операцию по спасению путешественников, которые отправились на плато Кваркуш и перестали выходить на связь, сообщил источник в оперативных службах.
Спасатели выдвинулись в район предполагаемого нахождения людей сразу после поступления сигнала о потере контактов, сказал собеседник ТАСС.
Туристы самостоятельно приехали из Уфы в деревню Золотанка, где оставили автомобили и пересели на снегоходы.
Путешественники планировали добраться до урочища «Изба Иванова», преодолев расстояние порядка 30 километров, и вернуться еще 24–25 февраля. Однако в назначенный срок группа не появилась на точке сбора. К поискам привлечен вертолет для осмотра местности с воздуха, а также специалисты беспилотной авиации.
В операции задействован 31 человек и 16 единиц техники, включая сотрудников МЧС, полицию и волонтеров.
В пресс-службе МЧС России пояснили, что группа не была зарегистрирована.
В декабре в Пермском крае у горы Ослянка пропала незарегистрированная группа туристов. Позже МЧС сообщило о пропаже еще шести путешественников в этом же районе.
Через некоторое время обе группы туристов нашли живыми.