По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».2 комментария
В Пермском крае пропала еще одна группа туристов
МЧС: В Пермском крае пропала еще одна группа туристов из шести человек
Еще одна группа туристов, состоящая из шести человек, пропала в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.
По данным пресс-службы ведомства, группа не вышла на маршрут 14 декабря 2025 года, передает ТАСС. В ее состав входят пять мужчин и одна женщина.
Сообщается, что туристы передвигались на пяти снегоходах с волокушами. Об исчезновении группы стало известно от штаба, развернутого для поиска других пропавших людей в этом районе.
Ранее первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области. По факту исчезновения туристов СК возбудил уголовное дело.