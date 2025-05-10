Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге

Tекст: Александра Юдина

Нетребко стала фигурантом розыска судебных приставов после подозрений в незаконной перепланировке жилья в центре Петербурга, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Квартира располагается на улице Союза Печатников в Петербурге, где, по данным администрации района, могли быть проведены работы без соответствующих разрешений.

Суд обязал Нетребко впустить в квартиру коммунальных работников для проверки признаков незаконной перепланировки. Администрация района добивалась этого решения почти два года.

Если певица не выполнит требования суда, ей грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тыс. рублей.

В начале мая активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе.

Напомним, прошлый летом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. Ранее концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за проведения там конференции по Украине.