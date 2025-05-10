Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге
Судебные приставы объявили в розыск известную оперную певицу Анну Нетребко из-за возможной незаконной перепланировки квартиры.
Нетребко стала фигурантом розыска судебных приставов после подозрений в незаконной перепланировке жилья в центре Петербурга, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Квартира располагается на улице Союза Печатников в Петербурге, где, по данным администрации района, могли быть проведены работы без соответствующих разрешений.
Суд обязал Нетребко впустить в квартиру коммунальных работников для проверки признаков незаконной перепланировки. Администрация района добивалась этого решения почти два года.
Если певица не выполнит требования суда, ей грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тыс. рублей.
В начале мая активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе.
Напомним, прошлый летом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. Ранее концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за проведения там конференции по Украине.