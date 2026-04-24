    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    24 апреля 2026, 09:06 • Новости дня

    Названа причина смерти телеведущего Пиманова

    Супруга Алексея Пиманова Ольга Погодина назвала причиной смерти мужа инфаркт

    Названа причина смерти телеведущего Пиманова
    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Ольга Погодина сообщила, что смерть ее супруга, телеведущего Алексея Пиманова от инфаркта стала для нее страшной трагедией.

    Ольга Погодина впервые прокомментировала смерть своего мужа, известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, пишет «Комсомольская правда».

    «Для меня это самая страшная трагедия», – поделилась Погодина.

    Она уточнила, что причиной смерти Пиманова стал инфаркт.

    Сын режиссера Денис Пиманов отметил, что трагедия произошла на глазах у Ольги Погодиной – отец ушел из жизни буквально у нее на руках.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. «Его трагический уход – тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», – следует из письма Лаврова на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам Лаврова, журналист обладал заслуженным авторитетом благодаря своей активной гражданской позиции, умению объединять людей и защищать их права.

    Глава МИД отметил, что память о Пиманове, его жизненном пути, человеческих качествах и преданности профессии навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей. Лавров добавил, что коллектив министерства разделяет боль этой невосполнимой утраты и скорбит вместе с близкими и родными Пиманова.

    Ранее ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным журналиста.

    23 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась переоснащения более 500 детских поликлиник

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках инициативы «Единой России» до 2030 года планируется модернизировать более 500 детских поликлиник, а также улучшить поддержку семей с детьми, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».

    Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.

    Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.

    Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.

    В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.

    В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.

    За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет техническую возможность возобновить прокачку топлива в Европу по уцелевшей магистрали газопровода «Северный поток», однако европейские страны блокируют этот процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал возможность возобновления экспорта энергоносителей, передает РИА «Новости». По его словам, инфраструктура частично находится в рабочем состоянии.

    «Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС.

    При этом он добавил, что сейчас трудно рассуждать о перспективах запуска магистрали. Европейские государства самостоятельно ввели запрет на использование трубы, несмотря на ее технологическую пригодность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ежедневном разрушении поврежденной нитки газопровода из-за агрессивной морской среды.

    Представитель Кремля констатировал отсутствие признаков изменения позиции европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки.

    Ранее он допустил возможность немедленного запуска оставшейся после подрыва трубы в работу.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    Tекст: Ольга Иванова

    Москва отреагирует на очередные ограничительные меры со стороны европейских государств после детального изучения принятых документов на экспертном уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

    Россия подготовит ответ на новый пакет европейских санкций после тщательного анализа их содержания, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость внимательно изучить введенные ограничения.

    «Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», – сказал дипломат на полях открытия почетного консульства России в сербском городе Нови-Сад. Он отметил, что страны Евросоюза накануне согласовали уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Замминистра добавил, что за громкими политическими заявлениями ЕС всегда следует кропотливая работа профильных специалистов. Экспертам предстоит проанализировать директивы и регламенты, чтобы понять реальные масштабы новых мер, направленных на подрыв ресурсной базы страны. По словам Грушко, подобные попытки ограничить возможности России продолжаются несколько лет, однако не приносят результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет санкций против России.

    Очередные европейские ограничения затронули 117 российских граждан и 60 организаций.

    При этом Брюссель исключил из окончательной редакции документа полный запрет на морские перевозки отечественной нефти.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    NYT: При атаке на свою резиденцию Хаменеи получил ожоги лица

    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти

    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    Tекст: Алёна Задорожная

    Москвичи и гости столицы рассказали газете ВЗГЛЯД, сколько нужно зарабатывать денег для комфортной жизни и на что можно тратить эти деньги.

    «Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала москвичка. «В Москве семье из трех человек нужно около 300 тысяч в месяц», – уточняет другой горожанин. «Обеспечение базового минимума, оплата коммунальных услуг, покупка одежды для себя и ребенка требуют не менее 300 тысяч в месяц», – соглашается другая молодая москвичка.

    «Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие», – спорит еще одна опрошенная. «Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой», – считает москвичка.

    «Я сам пока студент, но, думаю, мужчина в среднем должен зарабатывать не меньше 100 тысяч», – делится опрошенный. «Семье нужно около 600-700 тысяч в месяц, чтобы ни в чем не нуждаться, обеспечивать детей, тратиться на отдых», – уверен еще один мужчина.

    «В месяц семье необходимо зарабатывать около 500 тыс. рублей. Маме нужно посещать различные женские процедуры, покупать одежду, оплачивать детские развлечения. На празднование одного только дня рождения уходит много денег», – напоминает москвичка.

    Однако не у всех в столице такие финансовые запросы. «Чтобы выходить в ноль, не шикуя, но и не сильно ужимаясь, хватит 80 тысяч. Это при условии, если живешь один. Для пары сумма будет выше», – отмечает молодой человек.

    Впрочем, за пределами столичного региона запросы ощутимо меньше. «Я сам из Петербурга, мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить», – признается молодой человек. «Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений», – добавляет он.

    «Мы из Тульской области. Там комфортный заработок для жизни составляет 150 тысяч. При таком доходе можно ни в чем не нуждаться», – рассказывает девушка. «В Чувашии это сумма также составляет порядка 150 тысяч, особенно если есть необходимость аренды жилья и обслуживания машины», – отмечает респондент.

    Ранее москвичи поспорили в ходе опроса газеты ВЗГЛЯД, должны ли взрослые дети опекать родителей.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Израиль решил переселить племя из Индии
    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    23 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией

    Глава МИД Эстонии заявил об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией

    В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уверен, что страны Европы не стремятся вернуться к прежним отношениям с Россией даже после конфликта на Украине.

    Отношения между Европой и Россией уже не будут прежними, даже после окончания конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад». По его словам, среди европейских стран отсутствует серьезное намерение восстанавливать прежние связи с Москвой.

    Цахкна также обратил внимание на то, что в Европе существуют сомнения относительно возможности скорого урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, европейские государства не верят в быстрый мир на данных условиях.

    В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и отметил, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла стратегию по развитию армии до 2039 года, чтобы создать самую сильную армию в Европе.

    Для наращивания военного потенциала Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по производству вооружений.

    Эксперты отмечают, что милитаризация Германии вызывает тревогу не только у России, но и у соседних государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Германии вызывают опасения среди европейцев.

    23 апреля 2026, 20:00 • Новости дня
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство

    Психолог Семенова-Брюллова: Развитие ребенка не зависит от состава семьи

    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Соло-материнство» не носит массового характера и не представляет угрозы для общества. Дети могут гармонично развиваться в семьях с одним родителем. В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова, комментируя прозвучавшую в стенах Госдумы критику соло-материнства.

    Резкий рост интереса к процедурам искусственного оплодотворения – примерно на 50% – стал поводом для обсуждений в Госдуме возможных ограничений практики так называемого соло-материнства. Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина выступила с критикой этой тенденции, подчеркнув свое отрицательное отношение к ее распространению. Между соло-материнством и матерями-одиночками есть существенная разница: первые осознанно заводят детей без мужа, вторые оказываются с детьми и без супруга в силу жизненных обстоятельств.

    «Одиночное материнство – это гражданский подвиг, который случается слишком часто, но редко по собственной воле матерей. Иногда при этом женщина формально может находиться в браке. Настоящее соло-материнство – довольно редкое явление, не значимый тренд и не угроза. Дети в осознанно созданных соло-семьях развиваются нормативно, если мать устойчива, имеет поддержку и ресурсы», – говорит Семенова-Брюллова.

    С точки зрения психологии, продолжает специалист, нельзя однозначно оценивать факт материнства без супруга как негативный. Негативным может быть качество воспитания, условия жизни, психологическое состояние матери, а не формальное количество родителей. «В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей», – говорит психолог.

    «Ребенку для развития достаточно одного теплого, принимающего, внимательного взрослого. Но взрослому в одиночку быть такой «психологической утробой» тяжело. Наш вид Homo sapiens эволюционировал в условиях, где все члены общины участвовали в воспитании. Соло-мать – это женщина, которая осознанно решает родить без партнера (иногда с помощью ЭКО). Это отличается от матери-одиночки, оказавшейся в такой ситуации не по собственному выбору, а в результате развода, смерти партнера, отказа отца, его алкоголизации. Вот где настоящие проблемы, на решение которых стоит тратить силы государства», – считает эксперт.

    По ее мнению, если женщина не нашла мужчину, на которого может опереться, но берет осознанную ответственность растить детей, то это нужно поддерживать, а не клеймить. Тем более что нет научных данных, подтверждающих прямую связь современных проблем воспитания с соло-материнством. Воспитание ребенка только матерью, по мнению психолога, действительно может повлиять на процесс социализации. Однако это вовсе не означает неизбежно негативный эффект. Социализация, считает специалист, важна не сама по себе, а как часть общего процесса психологического созревания.

    «Есть куда более серьезная и распространенная проблема – слишком ранняя ориентация на сверстников. Ребенку сначала необходим надежный взрослый, чтобы сформировать ощущение собственного «я», и только затем – помощь в интеграции в общество без потери индивидуальности. Именно в таком порядке процесс развивается наиболее гармонично. Сегодня же слишком часто дети в детском саду и начальной школе ориентируются больше на сверстников, чем на взрослого. Но незрелые не могут вести к зрелости. Ориентация на взрослого обеспечивает передачу ценностей, развитие эмоционального интеллекта, эффективное обучение и в итоге сбалансированную социализацию», – объясняет Семенова-Брюллова.

    По ее словам, научные данные не подтверждают гипотезы о том, что так называемое женское воспитание формирует у мужчин излишнюю феминистичность, отсутствие воли или внутреннего стержня – эти качества не возникают из стремления кому-то подражать и не формируются через жесткую дисциплину и наказания. Психологическое развитие и мужчин, и женщин связано с естественным созреванием определенных зон мозга в благоприятной среде. Ключевыми условиями остаются надежная безопасная привязанность к взрослым в семье и в школе или саду, и хотя бы иногда по-настоящему счастливое совместное время со взрослыми.

    На практике это означает возможность открыто говорить о своих трудностях, быть услышанным и принятым, получать поддержку, а не только критику. Именно в такой атмосфере формируются воля, устойчивость, умение справляться с фрустрацией и выстраивать личные границы.

    Она также отмечает, что феномен «женского воспитания без отца» вовсе не новое явление. Он был широко распространен, например, после Великой Отечественной войны – тогда даже шутили про «однополые семьи» из мамы и бабушки. Поэтому, если бы утверждение о «феминизирующем эффекте» было обоснованным, его последствия проявились бы еще тогда. К тому же даже при отсутствии отца ребенок обычно не лишен мужских фигур в окружении – это могут быть дедушки, учителя или тренеры. «Важна не горизонтальная структура семьи, а реальная «деревня привязанностей», – поясняет психолог.

    Семенова-Брюллова говорит, что если страна пытается решить демографический кризис, критиковать соло-материнство не стоит: важно не то, сколько человек в семье на бумаге, а сколько заботливых постоянных взрослых, к которым ребенок может надежно привязаться.

    «Даже в программах активного долголетия для старшего поколения фактически отсутствуют инициативы, направленные на вовлечение бабушек и дедушек в помощь по уходу и воспитанию внуков. А без искренней заботы старших о младших не будет ни психологического становления, ни хорошей демографии, ни здорового общества. Поэтому проблема не в соло-материнстве, а в разрушении межпоколенческой связи и ориентации детей на взрослых. Нужно восстанавливать сообщество заботливых людей вокруг каждого ребенка», – заключила Семенова-Брюллова.

    Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что в России мужчины в среднем становятся отцами в 32 года, а женщины матерями в 29 лет.

    23 апреля 2026, 18:28 • Новости дня
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    Tекст: Денис Тельманов

    Международные резервы России увеличились за семь дней на 4,7 млрд долларов и достигли 779,5 млрд долларов, обновив максимальные значения.

    Объем международных резервов России на 17 апреля 2026 года составил 779,5 млрд долларов, передает ТАСС. За неделю показатель вырос на 4,7 млрд долларов.

    Согласно материалам Банка России, неделей ранее, на 10 апреля, резервы составляли 774,8 млрд долларов. Причины изменения объема резервов не уточняются в опубликованной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международные резервы России снизились примерно на 60 млрд долларов по данным на 1 апреля 2026 года.

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, превращается в продовольственный.

    У российского агропромышленного комплекса в этом кризисе имеется преимущество в обеспеченности внутренним топливом и удобрениями.

    Длительный кризис в Персидском заливе может укрепить позиции российского зерна на внешних рынках.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    Токио захотел «сдвинуть с мертвой точки» диалог с Москвой по Курилам
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе
    Лукашенко со шпицем Умкой проинспектировал с вертолета посевную в Белоруссии
    Эксперт опроверг влияние алкоголя на выведение радиации
    Задержанный рассказал о нападении на врачей в Махачкале

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

