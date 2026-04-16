Останина посоветовала соло-матерям искать настоящих мужчин в зоне СВО
Увеличение спроса на искусственное оплодотворение на 50% спровоцировало в Госдуме дискуссию о необходимости законодательного ограничения популярного среди россиянок тренда на «соло-материнство».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила негативное отношение к растущей популярности «соло-материнства», передает НСН.
По ее мнению, воспитание ребенка исключительно матерью может пагубно отразиться на его развитии и формировании характера.
«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации», – заявила депутат.
Останина отметила, что отсутствие мужского влияния приводит к появлению «женственных мужчин» и формированию модели одинокой семьи. Она предложила рассмотреть вопрос законодательного регулирования искусственного оплодотворения для одиноких женщин, сославшись на существующий запрет суррогатного материнства для одиноких мужчин.
Парламентарий посоветовала россиянкам, разочаровавшимся в институте брака, обратить внимание на участников спецоперации, назвав их «настоящими мужчинами».
В то же время зампред комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула право женщины самостоятельно принимать решение о рождении ребенка, хотя и согласилась с важностью роли отца в воспитании.
