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    10 июня 2026, 13:14 • В мире

    Финны третируют китайцев по антироссийскому рецепту

    Финны третируют китайцев по антироссийскому рецепту
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Крайне двуличную политику, как оказалось, проводит Финляндия по отношению к КНР. С одной стороны, пытается привлечь в страну китайские инвестиции, а с другой – мешает китайскому бизнесу на своей территории. Причем тем же способом, который ранее был придуман для противодействия россиянам. О чем идет речь?

    Финские власти неоднократно декларировали интерес к развитию отношений с Китаем и в привлечении китайского капитала. Именно с этой целью Александр Стубб совершил в свое время крупномасштабный визит в Поднебесную.

    Президент Финляндии находился в КНР в составе представительной делегации в октябре 2024 года. Был заключен ряд соглашений: о сотрудничестве в сферах экономики, образования, охраны водных ресурсов, защиты окружающей среды и о поставках финских продуктов в китайскую столицу. Стубб заявлял, что Финляндия рассчитывает на углубление сотрудничества с КНР.

    Такова парадная сторона медали. Но есть и обратная: например, финская пресса пишет про Китай, как правило, в недоброжелательном тоне: мол, это «тоталитарное государство» хочет установить контроль над «свободной Европой». Финское население и вовсе относится к китайцам настороженно.

    Показательным в этом смысле стал случившийся в конце прошлого года скандал: финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден был извиняться сразу перед тремя странами – Японией, Китаем и Южной Кореей – за жест, который выглядел как насмешка над азиатами. Жест этот продемонстрировала не только победительница конкурса «Мисс Финляндия», но и ряд депутатов финского парламента.

    Вдобавок в парламенте обвинили в этом скандале китайские спецслужбы. «Налицо гибридная операция со стороны китайцев – и это не только мое мнение. Его разделяют и многие специалисты по кибербезопасности, которые считают, что здесь действительно может иметь место подобное воздействие», – заявлял глава фракции «Истинные финны» Яни Мякеля.

    Однако противодействие Китаю выражается не только в бытовых оскорблениях. На днях стало известно, что министерство обороны страны срывает сделки китайским компаниям, стремящимся приобрести недвижимость в стране. Ведомство это делает на основании нового закона, запрещающего приобретение недвижимости гражданам третьих стран, «если есть основания полагать, что сделка может угрожать национальной безопасности».

    Министерство утверждает, что

    компании, учрежденные гражданами Китая, стремились «приобрести в различных частях Финляндии объекты недвижимости, расположенные вблизи объектов или районов, важных для организации обороны страны и безопасности поставок».

    В результате с лета 2025 года китайцам было запрещено в общей сложности десять сделок с недвижимостью – китайские фирмы уже провели оформление этих сделок с продавцами, но в последний момент им сказали: нельзя. В частности, под запрет попали сделки, связанные с приобретением китайцами недвижимости в лапландском городе Рованиеми (где недавно разместился новый региональный штаб НАТО), а также еще в нескольких местах: например, в городках Лиевестуоре (муниципалитет Лаукаа в Центральной Финляндии) и Вяяксю (муниципалитет Асиккала на юге страны).

    Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что он не исключает, будто китайские компании «стремятся приобретать недвижимость в различных частях Финляндии преимущественно по причинам, не связанным с коммерческой деятельностью». Как настаивают финские военные, каждую сделку, заключаемую с участием китайского бизнеса, нужно оценивать сквозь призму того факта, что «у Китая есть цели, которые стремятся бросить вызов интересам, безопасности и ценностям альянса НАТО».

    Весьма показательна, например, следующая история. Одна из местных компаний с китайским капиталом, учрежденная двумя гражданами КНР, в декабре 2024 года приобрела в районе Норваярви под Рованиеми незастроенный участок площадью около 0,55 гектара. Рованиеми провозглашен «родиной Санта-Клауса», и сюда в большом количестве едут на отдых граждане стран ЕС и США. Неудивительно, что принадлежащая китайцам фирма решила возвести гостевые дома, которые можно будет сдавать приезжим.

    Но в Минобороны заявили, что данный участок расположен вблизи территорий гарнизона Егерской бригады и Лапландского авиационного командования, а также городского аэропорта Рованиеми. А значит недвижимость может использоваться для наблюдения за вышеперечисленными объектами. Министерство также не исключило, что «финансирование сделки поступит, по крайней мере частично, из источников, стремящихся получить влияние на использование недвижимости способом, ставящим под угрозу безопасность Финляндии».

    Еще одна китайская фирма приобрела три здания в Лиевестуоре, включая два мотеля и трехэтажный жилой дом – они расположены неподалеку от здания компании Millog Oy, занимающейся ремонтом и обслуживанием военной техники. Эта сделка тоже была аннулирована. В Асиккале китайцам не дали приобрести отель Tallukka – под предлогом того, что рядом пролегает одна из важнейших автомагистралей страны.

    По мнению финских силовиков, все эти компании не смогли доказать наличие «рациональных бизнес-мотивов» и что у них «сомнительные намерения». Раньше такие подозрения озвучивались в адрес российских фирм и отдельных граждан.

    Отметим, что закон, на основании которого финны блокируют китайцам сделки, был принят в прошлом году в первую очередь против россиян, которые когда-то приобретали жилую недвижимость в Суоми в огромных масштабах, а потом стали жертвой масштабного обмана. В последние годы финское Минобороны активно блокирует такие сделки под предлогом «угрозы национальной безопасности». Однако вслед за россиянами под удар попали и китайцы, которым отменяют сделки под тем же предлогом.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметила, что для стран Евросоюза, в том числе и для Финляндии, Китай является очень привлекательным экономическим партнером. «Но проблема в том, что стремление европейского бизнеса сотрудничать с китайцами входит в противоречие с позицией европейских политических элит. Они боятся расширения влияния КНР и накладывают на Китай разного рода санкции, ограничения и обвиняют его во всевозможных грехах. Но и обойтись без экономического сотрудничества с Китаем, без инвестиций из КНР Евросоюз не может – вот и приходится иезуитски хитрить, юлить, нанося китайцам булавочные уколы».

    Пекин со своей стороны, считает эксперт, настроен на стратегический диалог со всеми – он строит свою расширяющуюся транспортно-логистическую империю. «Но китайцы не должны обманываться – невзирая на приторные улыбки, ЕС в случае чего поступит с ними как с россиянами: кинет, отберет активы, разорвет подписанные договоры. Ситуация в Финляндии тому примером», – резюмирует Еремина.

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