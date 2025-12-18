18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.26 комментариев
Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
Премьер-министр Финляндии извинился перед Китаем, Японией и Южной Кореей за расистский скандал
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с публичным извинением после расистского жеста, имитирующего азиатские черты лица, который депутаты парламента страны повторили вслед за лишенной короны мисс Финляндия Сарой Джафце.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принес официальные извинения Китаю, Японии и Южной Корее за оскорбительный жест, выполненный представителями крупнейшей антииммиграционной партии страны, сообщает The New York Times.
Скандал разгорелся после того, как финские депутаты опубликовали свои фотографии с жестом, в котором они оттягивали веки, поддержав таким образом ранее дисквалифицированную за подобное действие финскую участницу конкурса «Мисс Вселенная».
«Я искренне прошу прощения за оскорбительные публикации в соцсетях со стороны отдельных членов парламента, которые не отражают ценности равенства и инклюзивности Финляндии», – заявил премьер-министр Орпо.
Его обращение на китайском языке было размещено в соцсетях посольством Финляндии в Китае.
Аналогичные заявления финские посольства опубликовали и на страницах в соцсетях в Японии и Южной Корее.
Скандал начался после того, как в Сети появились фотографии финской участницы конкурса красоты, Сары Джафце, которая изображала разрез глаз, как у азиатов, о чем писала крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat. После вала критики Сару Джафце лишили короны мисс Финляндия.
Напомним, в декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принес извинения всему саамскому народу за то, что власти Финляндии проводили политику тотальной ассимиляции саамов на протяжении многих лет.