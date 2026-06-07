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Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем
Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем
Системы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем, военные отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».
Развожаев уточнил, что уничтожены два беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит в Ленинском районе, второй – в Балаклавском районе Севастополя.
Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Балаклавой и Парком Победы в Севастополе.
Накануне при налете на город военные сбили два дрона в районах Северной стороны и мыса Херсонес.
Днем ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили девять беспилотников над Севастополем, включая Ленинский район.