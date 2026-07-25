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    25 июля 2026, 15:30 • Общество

    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА?

    В результате нанесенного в пятницу российского ракетного удара по военной выставке и форуму в Бучанском районе Киевской области погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек и около 100 получили ранения. Целью стал частный объект (по одной из версий, полигон или спорткомплекс в районе Капитановки), где украинская ассоциация ARMADA организовала закрытое мероприятие для разработчиков беспилотников Defense Demo Da&Defense Expo.

    По данным Минобороны, в момент группового удара высокоточным оружием большой дальности на месте находились ведущие украинские инженеры и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Всего на открытой площадке присутствовало более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью 34 кв. метра располагалось примерно в 100 метрах. По данным генпрокуратуры Украины, организаторы разослали приглашения за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки.

    Жители прилегающего к полигону частного сектора рассказывали в локальных пабликах о серии оглушительных взрывов, от которых в домах выбило окна. Очевидцы описывали сильный пожар на территории комплекса и мгновенное прибытие десятков машин скорой помощи и спасателей.

    Для удара использовались баллистические и гиперзвуковые ракеты, запущенные сериями. По данным украинских мониторинговых проектов и СМИ, российские войска выпустили по Киеву и области около десяти ракет, среди которых были идентифицированы гиперзвуковые «Циркон» и баллистические комплексы типа «Искандер».

    По иронии выставка проходила под слоганом «Критически защищено». Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик охарактеризовал атаку как «очень серьезный удар». По его словам, на площадке было много его знакомых и коллег по цеху, объект получил колоссальные разрушения, а масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии.

    Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины. Также сообщалось о гибели сотрудника польской оборонной компании. В субботу украинские СМИ узнали о гибели полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Некоторые медиа (со ссылкой на американскую блогершу Лору Лумер) сообщали о гибели двух граждан Польши и одного неназванного зарубежного дипломата. Среди погибших и раненых также есть конструкторы и представители украинских технологических компаний.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о разговоре с генпрокурором Русланом Кравченко. По факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства. Правоохранительные органы Украины открыли два уголовных дела, одно из которых – по статье о халатности организаторов (ч. 3 ст. 367 УК Украины), так как регистрация участников мероприятии велась в интернете.

    В украинской экспертной среде началось бурное обсуждение поведения организаторов, которые выложили анонс с обещанием «высокого уровня безопасности» и систем защиты от дронов, но оказались бессильны против баллистического ракетного удара.

    В субботу украинская полиция задержала главного организатора выставки. Как сообщил Кравченко, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. «В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медучреждении», – уточнил генпрокурор. Он также отметил, что в офисе ассоциации ARMADA и по местам проживания возможных причастных лиц прошли обыски.

    На результативность российского удара обратила внимание американская The Washington Post (WP). Как пишет издание, инцидент вызвал эмоциональную реакцию украинских властей и сильно задел Зеленского. «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    По оценке газеты, армия России существенно нарастила интенсивность ударов по украинским объектам, включая столичный регион. При этом украинская система ПВО не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Как говорят эксперты, подобная выставка – законная цель, к тому же эта атака показала принципиально иной подход к принятию решений. События подобного рода серьезно подрывают переговорные позиции Украины и образ Зеленского как «успешного лидера».

    «Россия нанесла удар по выставке военных беспилотников, и слово «выставка» в данном случае никого не должно вводить в заблуждение. Речь идет о мероприятии, где для обмена опытом собрались главные производители БПЛА на Украине», – сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Депутат особо отметил точность работы российских расчетов и эффективность выявления военных объектов противника. «То есть поражены оказались те, кто непосредственно причастен к атакам по мирным российским городам… Россия наносит удары строго по военным объектам, войскам и технике противника, тогда как атаки по гражданскому населению для нас исключены. Это вопрос принципа, от которого мы не отступим: ведение боевых действий не отменяет недопустимости террора против мирных жителей», – сказал Колесник.

    «Данная атака демонстрирует принципиально иной подход к принятию решений. Никаких «новых систем» оружия здесь не применялось – использовались те же высокоточные средства, которые уже широко задействованы в зоне СВО.

    Новизна заключается в политической воле и готовности наносить удары по таким целям»,

    – отметил военно-политический аналитик Ян Гагин.

    Собеседник тоже подчеркивает, что цель была абсолютно законной и предсказуемой с военной точки зрения. «Это место скопления военной техники, разработчиков и иностранных военных специалистов. Все они, оказавшись на военном объекте, стали легитимными целями, независимо от званий и гражданства. То, что удар наконец состоялся именно сейчас, говорит о преодолении неких внутренних ограничений – наконец принято решение бить по выставкам и сходкам, где противник концентрирует свои лучшие кадры и опытные образцы», – считает спикер.

    По мнению эксперта, Россия будет наращивать подобную практику. «Здесь важен еще и политический момент: удар по полигону с иностранными специалистами отлично ложится в контекст предстоящей поездки Зеленского на встречу с Дональдом Трампом 28 числа. Такие акции, особенно если их удастся повторить, серьезно подрывают его переговорные позиции и образ «успешного лидера», лишний раз демонстрируя, что ни одна точка на карте Украины, где собираются военные специалисты, не является безопасной», – добавил Гагин.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий,

    который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка», – пояснил эксперт.

    Теперь для продажи и обмена опытом Украине «придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц». «И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом. «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

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