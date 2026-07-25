Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске 24-25 июля.
Центральной темой мероприятия в этом году стало «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества», передает РИА «Новости».
В субботу на форум прибыли Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии приняли участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов двух стран, а также представители парламентов, деловых и экспертных кругов.
Россия и Казахстан проводят подобные форумы ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из стран. Мероприятие традиционно служит площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.
Напомним, в субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме.
Российский и казахстанский лидеры провели отдельные переговоры на полях этого мероприятия.
Весной по итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.