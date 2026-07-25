Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана

Tекст: Валерия Городецкая

Центральной темой мероприятия в этом году стало «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества», передает РИА «Новости».

В субботу на форум прибыли Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии приняли участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов двух стран, а также представители парламентов, деловых и экспертных кругов.

Россия и Казахстан проводят подобные форумы ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из стран. Мероприятие традиционно служит площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.

Напомним, в субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме.

Российский и казахстанский лидеры провели отдельные переговоры на полях этого мероприятия.

Весной по итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.