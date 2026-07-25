Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России

Мантуров назвал розницу базовым элементом продовольственной безопасности

Tекст: Мария Иванова

Подобную оценку в интервью озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Прежде всего, перед правительством стоят задачи по обеспечению граждан доступными товарами через все возможные и удобные для них каналы. И здесь традиционная розница выступает одной из основ продовольственной безопасности нашей страны», – подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2026 обращал внимание на повышение эффективности глобальной торговли. Глава государства также отмечал активное развитие расчетов в национальных валютах и открытие новых логистических маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Денис Мантуров назвал актуализацию регулирования розничной торговли главной задачей новой национальной модели.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила за обязательное сохранение небольших сельских продуктовых магазинов.

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны.