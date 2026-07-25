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Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России
Мантуров назвал розницу базовым элементом продовольственной безопасности
Отечественная система розничной торговли стала одним из главных элементов обеспечения надежной продовольственной безопасности государства, отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Подобную оценку в интервью озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.
«Прежде всего, перед правительством стоят задачи по обеспечению граждан доступными товарами через все возможные и удобные для них каналы. И здесь традиционная розница выступает одной из основ продовольственной безопасности нашей страны», – подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2026 обращал внимание на повышение эффективности глобальной торговли. Глава государства также отмечал активное развитие расчетов в национальных валютах и открытие новых логистических маршрутов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Денис Мантуров назвал актуализацию регулирования розничной торговли главной задачей новой национальной модели.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила за обязательное сохранение небольших сельских продуктовых магазинов.
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны.