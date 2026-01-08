Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
Мантуров назвал главную задачу нацмодели торговли в России
Актуализация регулирования розничной торговли и устранение правовых пробелов станет ключевым направлением в развитии новой национальной модели торговли, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Регулирование розничной торговли в условиях роста платформенной экономики определено как главная задача национальной модели торговли, передает РИА «Новости».
Денис Мантуров рассказал, что подготовлен проект дорожной карты по формированию новой модели, которая разрабатывается по поручению президента Владимира Путина после XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Мантуров заявил: «Работаем над выполнением соответствующего поручения президента. Главная задача – актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы».
Он пояснил, что новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-площадками, а также сохранить и развить потребительскую кооперацию. Дополнительно национальная модель обеспечит развитие розничных рынков, ярмарок и поддержку российских производителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что уход зарубежных брендов с российского рынка стал точкой роста и возможностью для развития отечественных компаний.