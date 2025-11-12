Лут заявила о необходимости сохранения сельпо

Лут заявила о необходимости поддержки магазинов на селе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сохранение небольших сельских продуктовых магазинов крайне важно, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на правительственном часе в Госдуме, пишет ТАСС. По ее словам, именно благодаря широкой сети таких объектов обеспечивается физическая доступность продовольствия для жителей страны.

Министр подчеркнула, что наряду с ростом традиционной розницы в последние годы активно развивается интернет-торговля. Лут отметила: «Однако здесь я бы хотела подчеркнуть, что вместе с новыми возможностями платформенная экономика несет в себе и новые вызовы, которые мы должны учитывать. В том числе считаем важным сохранение небольших сельских продуктовых магазинов, которые работают в менее мягких регуляторных условиях по сравнению с маркетплейсами».

Особенное значение мелкой розницы, по словам Лут, ощущается в малых населенных пунктах, где она играет ключевую роль в снабжении жителей товарами повседневного спроса. Министр добавила, что поддержка конкурентоспособности таких магазинов требует особого внимания со стороны государства.



Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на правительственном часе Лут заявила, что за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания не превысил общий уровень инфляции.

