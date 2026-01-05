Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского

Tекст: Андрей Резчиков

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). «По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», – написал Гончаренко в соцсетях.

В конце 2025 года в Верховную раду Украины было внесено предложение об увольнении главы СБУ и генпрокурора Руслана Кравченко, который был назначен в июне прошлого года. В самом начале января депутат Ярослав Железняк говорил, что возможность замены Малюка активно обсуждается.

Однако сразу несколько командиров, в том числе командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, высказались против отставки главы СБУ. Они заявили, что Малюк находится на своем месте, а результаты его работы ощутимы на поле боя и в тылу. «Своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», – говорил Драпатый.

Владимир Зеленский давал понять, что по-прежнему настроен на увольнение Малюка. «Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил», – говорил он.

Украинский блогер Анатолий Шарий пишет в своем Telegram-канале, что «публично Малюку» вменяют откровенную «коммерческую деятельность» СБУ в тылу, вмешательство «в бизнес по своему усмотрению».

По информации американского издания Politico, Зеленский предлагал Малюку пост в Службе внешней разведки (СВР) или в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). В качестве замены Малюка рассматриваются две основных кандидатуры: зампредседателя СБУ Александр Поклад и начальник Центра специальных операций «А» Евгений Хмара.

При Малюке СБУ упрочила свой статус в качестве организатора террористических актов на территории России. Именно СБУ стояла за обрушением автомобильного моста в Брянской области в мае прошлого года, а в июне того же года – за обрушением железнодорожного моста в Курской области. Также СБУ взяла на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в декабре 2024 года.

Отставка главы СБУ стала продолжением целой череды перестановок во властных кругах Украины. В начале января Зеленский назначил начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) руководителем своего офиса. Вместо Буданова ГУР возглавил руководитель СВР Олег Иващенко.

Должность главы президентского офиса пустовала около месяца после того, как Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Чиновник проходил фигурантом по делу о коррупционной схеме в энергетике, организатором которой Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины назвали совладельца студии «Квартал 95», «кошелька Зеленского» Тимура Миндича. В понедельник Зеленский назначил первого замглавы МИД Украины Сергея Кислицу первым заместителем главы своего офиса.

После повышения Буданову поручено обновить и представить на утверждение стратегические основы «обороны и развития» в сотрудничестве с секретарем СНБО. По словам главы киевского режима, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на «дипломатическом треке» в переговорах.

«Отставка главы СБУ Малюка – это окончательный проевропейский и милитаристский выбор Зеленского. Но это также ослабление личных позиций самого Зеленского. За этой отставкой стоят исключительно европейские, британские силы», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По мнению эксперта, Малюк, который был лично предан Зеленскому, «видимо, не устраивал людей, которые согласились быть военным кабинетом Зеленского». «Малюк превратил СБУ в некий американский второстепенный отстойник, который служит Зеленскому и выполняет исключительно американские нарративы. А это сейчас, по всей видимости, не ко двору – нужен человек, который устраивал бы всех остальных в окружении Зеленского», – рассуждает политолог.

Скачко добавил, что смена главы СБУ стала проявлением борьбы за власть с целью «создания однообразного окружения вокруг Зеленского». «Я не думаю, что эта отставка отразится на работе СБУ или ВСУ. Все эти структуры сидят на «подсосе» у своих западных шефов и дальше будут выполнять то, что им прикажут. СБУ станет менее проамериканской. Поэтому отставка Малюка – это поражение президента США Дональда Трампа в оказании давлении на Зеленского», – полагает спикер.

«Одной из главных причин отставки Малюка является его конкуренция с Будановым, который, став главой офиса президента, пошел на повышение», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

По ее словам, среди украинских политиков и военных есть мнение, что операции ГУР при Буданове были провальными, а операции СБУ при Малюке – удачными. «Вспомните позорные попытки СБУ высаживаться на Кинбурнской косе или в Красноармейске. В то же самое время СБУ имеет за собой якобы удачные кейсы в виде операций «Паутина», начала производства безэкипажных катеров и так далее. То есть для Буданова Малюк – это серьезный конкурент», – пояснила собеседница.

Кроме того, Зеленский и Буданов негативно относятся к популярности Малюка среди руководства ВСУ. «Военные выступили буквально единым фронтом и показывают, что категорически возражают против отставки Малюка... Естественно, что для Зеленского такой влиятельный деятель абсолютно неприемлем», – добавила спикер.

Также Зеленский увидел в Малюке человека, который пытался стать посредником в коррупционном скандале между НАБУ, САП и офисом президента. «По некоторым сведениям, Малюк приводил к Зеленскому представителей НАБУ и САП, что было истолковано как поддержка СБУ этих структур. Несмотря на то, что Зеленский открестился от этого скандала, он, тем не менее, затаил злобу на Малюка», – рассуждает Шеслер.

Таким образом, карьерный рост Буданова и отставка главы СБУ будут иметь серьезные последствия для всего силового блока. «Все это показывает, что верхушка украинской хунты неоднородна. Ее раздирают противоречия. Скорей всего, главной опорой Зеленского являются сейчас американцы и англичане, которые, по всей вероятности, поддержали отставку Малюка», – сказала спикер.

Что касается вероятного сменщика Малюка, то Поклад «поддерживает террор как средство для продолжения войны», подчеркивает Скачко. «Если Поклад станет новым главой СБУ, то он будет верен Зеленскому», – предположил Скачко.

Шеслер называет Поклада одним из самых влиятельных силовиков на Украине, хотя «он всегда старается держаться на заднем плане». «По одной из версий, именно Поклад был организатором убийства Дениса Киреева, который был членом украинской делегации на переговорах с Россией в феврале 2022 года в Стамбуле. Сегодня Поклад считается покровителем депутата Александра Дубинского и бизнесмена Игоря Коломойского. Мы видим, что Дубинский настолько хорошо сидит в тюрьме, что выдает оттуда интервью, записывает ролики и так далее», – отметила эксперт.