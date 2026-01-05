Эксперт: За отставкой главы СБУ Малюка стоят британцы

Политолог Скачко: Малюк превратил СБУ в американский отстойник

Tекст: Андрей Резчиков

«Отставка главы СБУ Малюка – это окончательный проевропейский и милитаристский выбор Зеленского. Но это также ослабление личных позиций самого Зеленского. За этой отставкой стоят исключительно европейские, британские силы», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По мнению эксперта, Малюк, который был лично предан Владимиру Зеленскому, «видимо, не устраивал людей, которые согласились быть военным кабинетом Зеленского». «Малюк превратил СБУ в некий американский второстепенный отстойник, который служит Зеленскому и выполняет исключительно американские нарративы. А это сейчас, по всей видимости, не ко двору – нужен человек, который устраивал бы всех остальных в окружении Зеленского», – рассуждает политолог.

Скачко добавил, что смена главы СБУ стала проявлением борьбы за власть с целью «создания однообразного окружения вокруг Зеленского». «Я не думаю, что эта отставка отразится на работе СБУ или ВСУ. Все эти структуры сидят на «подсосе» у своих западных шефов и дальше будут выполнять то, что им прикажут. СБУ станет менее проамериканской. Поэтому отставка Малюка – это поражение президента США Дональда Трампа в оказании давлении на Зеленского», – добавил спикер.

Что касается вероятного сменщика Малюка (по данным украинских СМИ, наиболее вероятной кандидатурой считается зампредседателя СБУ Александр Поклад), то «он поддерживает террор как средство для продолжения войны». «Если Поклад станет новым главой СБУ, то он будет верен Зеленскому», – подчеркивает Скачко.

О том, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, ранее сообщили украинские СМИ со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года в Верховную раду Украины было внесено предложение об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В начале этого года депутат Ярослав Железняк говорил, что возможность замены Малюка активно обсуждается.

В качестве замены Малюка рассматриваются две основных кандидатуры: зампредседателя СБУ Александр Поклад и начальник Центра специальных операций «А» Евгений Хмара.