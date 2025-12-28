Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
В Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Депутаты Верховной рады Украины получили на рассмотрение проекты постановлений об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко.
На сайте парламента сообщается, что документы были внесены на рассмотрение в ходе 14-й сессии девятого созыва, передает РИА «Новости».
В документах не указаны основания для освобождения Малюка и Кравченко с занимаемых должностей. Согласно регламенту, профильный комитет парламента обязан рассмотреть представленные проекты в течение 30 дней и предоставить рекомендации для дальнейшей работы над ними.
В январе на Украине был уволен замминистра обороны страны Дмитрий Клименков.