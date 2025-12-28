В Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров в ДНР, передает ТАСС.

«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

«Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

«Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

