  • Новость часаСловакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    20 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    28 комментариев
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня

    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (24)
    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    Комментарии (13)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    Комментарии (14)
    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе замену «Дружбы»

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды

    Киев предложил Европе замену «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    Комментарии (5)
    21 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход полутора сотен бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой спецоперации.

    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

    Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

    Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

    Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».

    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    Комментарии (7)
    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пытки регулярно применяются в подразделениях наемников Главного управления разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в результате издевательств погиб наемник из Бразилии.

    В подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Среди методов издевательств названы избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.

    Собеседник агентства заявил: «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного».

    По данным силовиков, жестокое обращение с бойцами не является единичным случаем и отмечается на постоянной основе. В настоящее время гибель бразильского наемника рассматривается как следствие подобных методов воздействия внутри подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве убили бразильского наемника.

    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие дни список жизненно необходимых препаратов пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступит в силу в России на следующей неделе. В документ добавили восемь новых препаратов, передает ТАСС.

    Это препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. При этом  государство будет регулировать цены на все вошедшие в перечень лекарства.

    Перечень ЖНВЛП сейчас содержит более 800 международных непатентованных наименований, которые используются при лечении социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет и бронхиальная астма. Из этого списка более 80% лекарств производятся на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав снизил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов. ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году».


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО

    Военнослужащие ВС РФ объяснили угрозу Telegram в зоне СВО

    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Применение мессенджера Telegram на линии фронта может привести к раскрытию информации и поставить под угрозу безопасность военных, считают военнослужащие ВС России.

    Военнослужащий группировки войск «Восток» рассказал об опасности использования Telegram в зоне специальной военной операции. По словам командира взвода с позывным Гектор, для связи бойцы применяют исключительно отечественный мессенджер, который работает по защищённым каналам и сертифицирован государством, пишут Известия.

    «Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», – подчеркнул военнослужащий. Он отметил, что Telegram не подходит для управления подразделениями, так как его серверы расположены за границей, что создает угрозу утечки данных.

    Гектор пояснил, что использование Telegram может поставить под угрозу жизни военнослужащих, поскольку Вооружённые силы Украины могут получить доступ к логам сообщений и телеметрии.

    В свою очередь, в Западной группировке войск тоже отдают предпочтение российским мессенджерам. Боец с позывным Банзай отметил удобство и высокую степень безопасности отечественного программного обеспечения для обмена сообщениями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему замедляют Telegram в России и как мессенджер может быть использован украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов.

    До этого министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей Telegram. А глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич обращал внимание на случаи утечки информации из закрытых Telegram-групп, которая оперативно использовалась противником.

    Комментарии (15)
    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 06:00 • Новости дня
    Захарова рассказала о мистике логистики для участников заседания ООН по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в Нью-Йорке прошло неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное влиянию западных СМИ на украинский кризис, но часть приглашенных экспертов столкнулась с неожиданными препятствиями перед мероприятием, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ожидалось, что в обсуждении примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди. Дисен планировал прибыть в Нью-Йорк лично, а Лучиди собирался выступить онлайн, сообщила дипломат.

    «По «случайному» стечению обстоятельств накануне мероприятия Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменён по неназванной причине – и это при ясной погоде в обоих городах. Примечательно, что в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии», – написала она в Telegram-канале.

    Одновременно Андреа Лучиди был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не сорвало его участие, добавила Захарова.

    «Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», – написала она.

    Несмотря на эти препятствия, заседание состоялось, приглашенные эксперты донесли до международной аудитории информацию о предвзятости западных СМИ в освещении конфликтов и намеренном формировании антироссийских нарративов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО
    В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Певец Шарлот начал исполнять в колонии патриотические песни

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации