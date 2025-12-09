В России появилось новое поколение героев и защитников

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. По всей стране проходят официальные церемонии, к мемориалам и памятникам возлагают цветы. В учебных заведениях читают патриотические лекции, проводят открытые уроки и организуют встречи с ветеранами СВО.

На торжественный прием в Кремле приглашаются Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Также в этот день, как сообщает пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда».

Это событие также имеет особую символику, так как в мае Россия отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества «в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину». «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – говорил президент в декабре прошлого года на заседании Госсовета.

Главный смысл этой памятной даты – в объединении разных исторических эпох, от героев Российской империи и СССР до героев современности. Это также дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных наград страны.

Сегодня много говорится о том, что героизм – это не только подвиг на поле боя, но и служение стране в самых разных сферах. Для ветеранов и участников специальной военной операции по инициативе Владимира Путина запущена кадровая образовательная программа «Время героев». Проект готовит высококвалифицированных управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Также День Героев Отечества – это день памяти, уважения и взгляда вперед. Такие проекты, как «Время героев», превращают эту дату в точку сборки будущего, где опыт и ценности защитников становятся основой для развития страны.

Дата 9 декабря приурочена к учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Константин Баранов, Архип Тимофеев, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.

После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены. Однако уже в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден орден Славы I, II и III степени. В марте 1992 года президиум Верховного Совета РФ своим постановлением восстановил орден Святого Георгия и Георгиевский крест.

Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента в августе 2000 года. Через восемь лет появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции).

«Поступки героя должны откликаться молодому поколению. Большое значение имеет живое общение героя – непосредственного участника событий, с которыми сталкивается далеко не каждый человек – с ребятами. Именно через такое общение дети соприкасаются с человеком, узнают о его пути, деле, достижениях, трудностях, которые он преодолел. И когда дети общаются с тем, на которого они равняются, которому они верят, это закладывает в них важные смыслы и воспитывает их достойными гражданами нашей страны. А что самое главное, это дает им веру в то, что они и сами могут стать героями, если будут поступать и жить в соответствии с определенными ценностями жизни», – отметил Герой России Владислав Головин, начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Головин – участник первого потока кадровой программы «Время Героев». Он считает важным и нужным рассказывать молодому поколению о героях и защитниках таким образом, чтобы это не было формальной «обязаловкой», а резонировало в душах.

«Сейчас при создании фильмов, книг, журналов, информационных платформ о героях страны используется множество современных форматов, через которые можно доносить их путь. Но самым важным в любом формате подачи остается сама уникальная история, а также эффект личного соприкосновения детей с персонажем», – добавил капитан.

Что касается главного урока, который был получен в ходе СВО, то Головин назвал прежде всего целеустремленность и верность своему выбору. «Если ты поставил перед собой какие-то планы, нужно обязательно стремиться их достигать. В трудные минуты, когда может показаться, что уже нет шансов, надо обернуться назад и вспомнить, какая работа уже была проделана и понять, что до цели, возможно, остался всего шаг. Кроме того, важно, кто находится в твоем окружении. Эти люди должны быть твоими единомышленниками и поддержкой. Нужно быть уверенным, что все испытания можно преодолеть командной работой», – почеркнул он.

Еще один участник первого потока «Времени героев», Герой России Антон Старостин сегодня занимает должность зампредседателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым. Он поделился своими представлениями о слове «защитник».

«Для меня защитник – это тот, для кого интересы страны, семьи и близких всегда выше личных, тот, кто в решающий момент находит в себе силы действовать, принимать самые трудные решения и, вопреки всему, сохранять в себе человечность»,

– сказал Старостин. Вспоминая свой опыт в ходе спецоперации, он особо отметил, что сильнее физических нагрузок его выматывала в бою моральная тяжесть. «Самое сложное – осознавать, что от твоего решения зависят жизни твоих людей. Выдерживать ответственность помогали боевые товарищи, боевое братство, слаженные действия всего личного состава и мысль о том, что дома в нас верят. Эта опора позволяла выполнять все поставленные задачи», – отметил собеседник.

Для Героя России Николая Соболева, кавалера двух орденов Мужества, День Героев Отечества – это день памяти и благодарности. «Он связывает тех, кто отдал жизнь, тех, кто служит сейчас, и само понятие служения стране. В этот день особенно ощущаются преемственность и понимание того, что героизм живет не только в истории, но и в поступках людей вокруг нас», – сказал собеседник, который также награжден двумя медалями «За отвагу».

Соболев – участник второго потока «Времени героев», он кадровый военный в звании подполковника. Своим Героем Отечества он считает прежде всего семью. «Это династия военных и врачей, с детства я видел, как они выполняют свою работу. Я ездил с отцом на полигоны, бывал с мамой в госпиталях, наблюдал, как они в любое время суток и в любую погоду делают свое дело. Их спокойная ответственность, готовность выходить на службу днем или ночью и умение держать себя в самых разных ситуациях сформировали мое отношение к долгу и работе. Именно этот семейный пример сильнее всего повлиял на меня», – подчеркнул спикер.