  • Новость часаЭкипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Генштаб поставил задачу ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    Россия в ООН обвинила Европу в подрыве мирных усилий США
    Счетная палата сообщила о росте госдолга России в 2025 году
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп провозгласил конец глобализма

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    0 комментариев
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    15 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 08:52 • Общество

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России появилось новое поколение героев и защитников
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025 был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям.

    Во вторник, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. По всей стране проходят официальные церемонии, к мемориалам и памятникам возлагают цветы. В учебных заведениях читают патриотические лекции, проводят открытые уроки и организуют встречи с ветеранами СВО.

    На торжественный прием в Кремле приглашаются Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Также в этот день, как сообщает пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда».

    Это событие также имеет особую символику, так как в мае Россия отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества «в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину». «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – говорил президент в декабре прошлого года на заседании Госсовета.

    Главный смысл этой памятной даты – в объединении разных исторических эпох, от героев Российской империи и СССР до героев современности. Это также дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных наград страны.

    Сегодня много говорится о том, что героизм – это не только подвиг на поле боя, но и служение стране в самых разных сферах. Для ветеранов и участников специальной военной операции по инициативе Владимира Путина запущена кадровая образовательная программа «Время героев». Проект готовит высококвалифицированных управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти.

    Также День Героев Отечества – это день памяти, уважения и взгляда вперед. Такие проекты, как «Время героев», превращают эту дату в точку сборки будущего, где опыт и ценности защитников становятся основой для развития страны.

    Дата 9 декабря приурочена к учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

    В России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Константин Баранов, Архип Тимофеев, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.

    После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены. Однако уже в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден орден Славы I, II и III степени. В марте 1992 года президиум Верховного Совета РФ своим постановлением восстановил орден Святого Георгия и Георгиевский крест.

    Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента в августе 2000 года. Через восемь лет появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции).

    «Поступки героя должны откликаться молодому поколению. Большое значение имеет живое общение героя – непосредственного участника событий, с которыми сталкивается далеко не каждый человек – с ребятами. Именно через такое общение дети соприкасаются с человеком, узнают о его пути, деле, достижениях, трудностях, которые он преодолел. И когда дети общаются с тем, на которого они равняются, которому они верят, это закладывает в них важные смыслы и воспитывает их достойными гражданами нашей страны. А что самое главное, это дает им веру в то, что они и сами могут стать героями, если будут поступать и жить в соответствии с определенными ценностями жизни», – отметил Герой России Владислав Головин, начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

    Головин – участник первого потока кадровой программы «Время Героев». Он считает важным и нужным рассказывать молодому поколению о героях и защитниках таким образом, чтобы это не было формальной «обязаловкой», а резонировало в душах.

    «Сейчас при создании фильмов, книг, журналов, информационных платформ о героях страны используется множество современных форматов, через которые можно доносить их путь. Но самым важным в любом формате подачи остается сама уникальная история, а также эффект личного соприкосновения детей с персонажем», – добавил капитан.

    Что касается главного урока, который был получен в ходе СВО, то Головин назвал прежде всего целеустремленность и верность своему выбору. «Если ты поставил перед собой какие-то планы, нужно обязательно стремиться их достигать. В трудные минуты, когда может показаться, что уже нет шансов, надо обернуться назад и вспомнить, какая работа уже была проделана и понять, что до цели, возможно, остался всего шаг. Кроме того, важно, кто находится в твоем окружении. Эти люди должны быть твоими единомышленниками и поддержкой. Нужно быть уверенным, что все испытания можно преодолеть командной работой», – почеркнул он.

    Еще один участник первого потока «Времени героев», Герой России Антон Старостин сегодня занимает должность зампредседателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым. Он поделился своими представлениями о слове «защитник».

    «Для меня защитник – это тот, для кого интересы страны, семьи и близких всегда выше личных, тот, кто в решающий момент находит в себе силы действовать, принимать самые трудные решения и, вопреки всему, сохранять в себе человечность»,

    – сказал Старостин. Вспоминая свой опыт в ходе спецоперации, он особо отметил, что сильнее физических нагрузок его выматывала в бою моральная тяжесть. «Самое сложное – осознавать, что от твоего решения зависят жизни твоих людей. Выдерживать ответственность помогали боевые товарищи, боевое братство, слаженные действия всего личного состава и мысль о том, что дома в нас верят. Эта опора позволяла выполнять все поставленные задачи», – отметил собеседник.

    Для Героя России Николая Соболева, кавалера двух орденов Мужества, День Героев Отечества – это день памяти и благодарности. «Он связывает тех, кто отдал жизнь, тех, кто служит сейчас, и само понятие служения стране. В этот день особенно ощущаются преемственность и понимание того, что героизм живет не только в истории, но и в поступках людей вокруг нас», – сказал собеседник, который также награжден двумя медалями «За отвагу».

    Соболев – участник второго потока «Времени героев», он кадровый военный в звании подполковника. Своим Героем Отечества он считает прежде всего семью. «Это династия военных и врачей, с детства я видел, как они выполняют свою работу. Я ездил с отцом на полигоны, бывал с мамой в госпиталях, наблюдал, как они в любое время суток и в любую погоду делают свое дело. Их спокойная ответственность, готовность выходить на службу днем или ночью и умение держать себя в самых разных ситуациях сформировали мое отношение к долгу и работе. Именно этот семейный пример сильнее всего повлиял на меня», – подчеркнул спикер.

    Главное
    Путин предоставил гражданство грузинскому актеру Харютченко
    Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон
    Таиланд атаковал Самраонг в Камбодже истребителем F-16
    Экипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю
    Названы лучшие игристые вина России
    Долина прошла психиатрическую экспертизу по делу о квартире
    Выбрана самая красивая девочка России

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины

    Политическое и военное руководство Украины обвинили в геноциде мирного населения Донбасса. В опубликованном Генпрокуратурой РФ списке фигурируют бывший президент, экс-министры, действующие командующие и высокопоставленные чиновники. По мнению экспертов, это создает правовую основу для будущего суда и может сыграть важную роль в переговорном процессе. Подробности

    Перейти в раздел

    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена

    Внешняя разведка Израиля («Моссад») получит нового руководителя – им станет уроженец Белорусской ССР Роман Гофман. Почему в Израиле его считают героем, какую роль отводит новому главе разведки политическое руководство Израиля – и почему само это назначение несет «Моссаду» мало хорошего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации