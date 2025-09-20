  • Новость часаПашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 11:00 • Общество

    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения

    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Волгоградской области проходит финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», наследницы советской «Зарницы». В ходе игры имитируются реальные боевые действия с учетом развития современной техники. Для молодежи это уникальная возможность приобрести уникальные навыки и перенять ценный опыт своих наставников – ветеранов СВО.

    На этой неделе в оборонно-спортивном лагере «Авангард» на территории Волгоградской области стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревнованиях принимают участие подростки в возрасте 14-17 лет – всего 890 человек из всех регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Победители определятся в это воскресенье, 21 сентября. Всего в отборочных этапах участвовало более 3,1 млн человек.

    В течение недели игроки проходили гарнизонную службу и участвовали в большой военно-тактической игре, которая представляет собой имитацию реальных боевых действий. В программу входили комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков, а также операторов БПЛА.

    Сам финал, как обещают организаторы, будет насыщен культурно-воспитательными мероприятиями. Главной темой программы станет 80-летие Великой Победы.

    «Зарница 2.0» – это преемница советской военно-патриотической игры «Зарница», благодаря которой сотни тысяч ребят по всему Советскому Союзу проходили строевую, огневую, медподготовку, учились ориентироваться на местности и действовать в команде. Наставниками тогда были фронтовики Великой Отечественной войны, офицеры, военнослужащие Советской армии.

    В ходе современной «Зарницы 2.0» наставниками выступают ветераны и участники СВО, среди которых немало Героев России. Они делятся с молодыми людьми личным опытом, объясняют, что такое честь и верность присяге, любовь к Родине. «Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России – в деле воспитания детей и подростков. Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои, в полном смысле этого слова настоящие герои совсем рядом. Расти, взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь», – отмечал президент России Владимир Путин.

    Участники игры используют лазертаг-оборудование, элементы виртуальной и дополненной реальности, GPS-навигаторы, смартфоны и FPV-дроны. Но при технологическом многообразии ценностная основа игры осталась неизменной. Как говорят организаторы «Зарницы 2.0», наставники задают игре моральное измерение и формируют преемственность поколений защитников.

    Ветераны на личном примере объясняют молодым людям такие понятия как взаимопомощь, товарищество и чувство локтя. Благодаря уникальному опыту, приобретенному в ходе СВО, ветераны учат, как действовать быстро и слаженно в самых сложных ситуациях.

    По словам главы молодежного «Движения первых» Артура Орлова, «Зарница 2.0» – это «настоящая школа воспитания патриотов, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, чувствующих ответственность за будущее своей страны».

    «Есть такая народная мудрость: свято место пусто не бывает. Если мы сейчас в умы, в сердца нашей молодежи не вложим наши ценности, за нас это обязательно сделает кто-то другой», – отмечает ценность игры директор волгоградского филиала Центра «ВОИН» и ветеран СВО Игорь Воробьев.

    «Важность проведения таких мероприятий, как «Зарница 2.0», заключается в том, что дети, во-первых, узнают об основах боевой подготовки, о необходимости существования вооруженных сил в нашей стране, они узнают о каких-то принципах мышления, общепринятых принципах поведения в обществе, культуре, уважении к старшим, любви к своей стране», – считает ветеран СВО Владислав Фролов, участник программы «Время героев», наставник на «Зарнице 2.0».

    А Герой России летчик Иван Болдырев заявил об уверенность в будущем страны, где растет такая молодежь.

    «Знаете, я когда приехал сюда и увидел этих ребят, у меня как-то даже на душе чуть-чуть спокойнее стало, потому что я сейчас много городов посещаю и вижу современную молодежь.

    Я понял, что мое будущее под защитой», – подчеркнул ветеран СВО.

    Как рассказывают сами участники «Зарницы 2.0», для них эти несколько дней запомнятся на всю жизнь. Эдуард, который приехал на игру из Херсонской области, считает, что пройти в финал его команде помогла сплоченность и командная работа. «Все эти навыки мы практиковали с нашим командиром, наставником нашей команды. Он нас многому научил. Можно считать, что с полного нуля мы освоили строевую и огневую подготовку, первую медицинскую помощь и много других направлений военного дела», – рассказал юный участник финала.

    В свою очередь Анна из Московской области отметила, что игра «очень сильно воспитывает такие качества, как спортивный и патриотический дух». «Конечно, находясь на Волгоградской земле, чувствуешь дух патриотизма еще больше. Ведь какие события происходили здесь…», – отметила участница.

    «Зарница 2.0» – это в первую очередь дань уважения нашим предкам, которые защищали честь и независимость нашей Родины. Мы сюда приехали, чтобы набраться опыта, знаний. Зарница помогает нам закалять характер», – добавляет участник игры Максим из Свердловской области.

