«Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе в оборонно-спортивном лагере «Авангард» на территории Волгоградской области стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревнованиях принимают участие подростки в возрасте 14-17 лет – всего 890 человек из всех регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Победители определятся в это воскресенье, 21 сентября. Всего в отборочных этапах участвовало более 3,1 млн человек.

В течение недели игроки проходили гарнизонную службу и участвовали в большой военно-тактической игре, которая представляет собой имитацию реальных боевых действий. В программу входили комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков, а также операторов БПЛА.

Сам финал, как обещают организаторы, будет насыщен культурно-воспитательными мероприятиями. Главной темой программы станет 80-летие Великой Победы.

«Зарница 2.0» – это преемница советской военно-патриотической игры «Зарница», благодаря которой сотни тысяч ребят по всему Советскому Союзу проходили строевую, огневую, медподготовку, учились ориентироваться на местности и действовать в команде. Наставниками тогда были фронтовики Великой Отечественной войны, офицеры, военнослужащие Советской армии.

В ходе современной «Зарницы 2.0» наставниками выступают ветераны и участники СВО, среди которых немало Героев России. Они делятся с молодыми людьми личным опытом, объясняют, что такое честь и верность присяге, любовь к Родине. «Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России – в деле воспитания детей и подростков. Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои, в полном смысле этого слова настоящие герои совсем рядом. Расти, взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь», – отмечал президент России Владимир Путин.

Участники игры используют лазертаг-оборудование, элементы виртуальной и дополненной реальности, GPS-навигаторы, смартфоны и FPV-дроны. Но при технологическом многообразии ценностная основа игры осталась неизменной. Как говорят организаторы «Зарницы 2.0», наставники задают игре моральное измерение и формируют преемственность поколений защитников.

Ветераны на личном примере объясняют молодым людям такие понятия как взаимопомощь, товарищество и чувство локтя. Благодаря уникальному опыту, приобретенному в ходе СВО, ветераны учат, как действовать быстро и слаженно в самых сложных ситуациях.

По словам главы молодежного «Движения первых» Артура Орлова, «Зарница 2.0» – это «настоящая школа воспитания патриотов, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, чувствующих ответственность за будущее своей страны».

«Есть такая народная мудрость: свято место пусто не бывает. Если мы сейчас в умы, в сердца нашей молодежи не вложим наши ценности, за нас это обязательно сделает кто-то другой», – отмечает ценность игры директор волгоградского филиала Центра «ВОИН» и ветеран СВО Игорь Воробьев.

«Важность проведения таких мероприятий, как «Зарница 2.0», заключается в том, что дети, во-первых, узнают об основах боевой подготовки, о необходимости существования вооруженных сил в нашей стране, они узнают о каких-то принципах мышления, общепринятых принципах поведения в обществе, культуре, уважении к старшим, любви к своей стране», – считает ветеран СВО Владислав Фролов, участник программы «Время героев», наставник на «Зарнице 2.0».

А Герой России летчик Иван Болдырев заявил об уверенность в будущем страны, где растет такая молодежь.

«Знаете, я когда приехал сюда и увидел этих ребят, у меня как-то даже на душе чуть-чуть спокойнее стало, потому что я сейчас много городов посещаю и вижу современную молодежь.

Я понял, что мое будущее под защитой», – подчеркнул ветеран СВО.

Как рассказывают сами участники «Зарницы 2.0», для них эти несколько дней запомнятся на всю жизнь. Эдуард, который приехал на игру из Херсонской области, считает, что пройти в финал его команде помогла сплоченность и командная работа. «Все эти навыки мы практиковали с нашим командиром, наставником нашей команды. Он нас многому научил. Можно считать, что с полного нуля мы освоили строевую и огневую подготовку, первую медицинскую помощь и много других направлений военного дела», – рассказал юный участник финала.

В свою очередь Анна из Московской области отметила, что игра «очень сильно воспитывает такие качества, как спортивный и патриотический дух». «Конечно, находясь на Волгоградской земле, чувствуешь дух патриотизма еще больше. Ведь какие события происходили здесь…», – отметила участница.

«Зарница 2.0» – это в первую очередь дань уважения нашим предкам, которые защищали честь и независимость нашей Родины. Мы сюда приехали, чтобы набраться опыта, знаний. Зарница помогает нам закалять характер», – добавляет участник игры Максим из Свердловской области.