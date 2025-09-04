Школьницам из Бурятии прыгнуть с парашютом разрешили родители

Tекст: Елизавета Шишкова

Родители школьниц из Бурятии Арьяны и Дарины Дагбацыреновых подтвердили, что дали согласие на прыжок дочерей с парашютом, передает ТАСС.

По словам отчима Зорикто Пантеева, семья была заранее осведомлена о желании девочек, и родители отправили необходимые документы и согласия инструктору центра «Воин».

Пантеев отметил: «Да, мы в семье в курсе. Это их мечта – прыгнуть с парашютом. Инструктор нам, родителям, звонила, спрашивала документы, согласия – мы отправляли. Девчонки спрашивали у нас разрешение, мы разрешили».

Сейчас школьницы учатся в 10-м классе физико-математической школы № 56 Улан-Удэ и временно пропускают занятия, однако в ближайшее время вернутся домой и почти сразу отправятся в Волгоград на финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие пройдет с 5 по 22 сентября в лагере «Авангард» и будет посвящено 80-летию Великой Победы.

На встрече с участниками Восточного экономического форума президент России Владимир Путин выразил удивление, услышав о разрешении школьницам прыгнуть с парашютом, и вспомнил о собственном опыте подобных прыжков. Президент также обратил внимание на вес девочек – 56 кг, усомнившись, позволяет ли это совершить прыжок. Дагбацыреновы заверили, что смогут при необходимости набрать вес, поскольку занимаются тхэквондо и уже имеют опыт регулирования своей массы для соревнований.