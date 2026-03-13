Путин поздравил Алферову с 75-летием

Tекст: Дарья Григоренко

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу». Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ранее с юбилеем Ирину Алферову поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы между Россией и Белоруссией, а созданные ею образы стали примером женственности и красоты для миллионов поклонников, передает ТАСС.

Лукашенко пожелал Алферовой доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С 1993 года она выступает на сцене московского Театра на Трубной, ранее известного как «Школа современной пьесы». Широкую известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

За свою карьеру Алферова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, став одной из самых узнаваемых артисток отечественного кино и театра.

Напомним, 17 января Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником.