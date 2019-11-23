Актер Микки Рурк завел роман с русской девушкой

Голливудский актер Микки Рурк был замечен в компании россиянки в одном из ресторанов Нью-Йорка, пишут американские СМИ.

По данным портала Page Six, спутнице 67-летнего актера «от 23 до 26 лет», ее зовут Ольга, передает РИА «Новости».

Знакомые Рурка назвали девушку его «близким другом».

Ранее Рурк неоднократно встречался с россиянками. Сообщалось о его романах с моделями Александрой Волковой и Евгенией Володиной; последние несколько лет он встречался с моделью Анастасией Макаренко, передает РЕН ТВ.

Микки Рурк – американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых «Девять с половиной недель», «Сердце ангела», «Бойцовая рыбка» и другие.

Ранее стало известно, что российская танцовщица Полина Глен ушла от актера Джонни Деппа.