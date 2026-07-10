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    США ведут Вторую футбольную войну

    @ AP/ТАСС

    10 июля 2026, 11:58 Мнение

    США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

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    США возобновили нападения на Иран. Американская авиация наносит удары по гражданским объектам, включая аэропорты, шоссейные дороги и нефтеналивные порты. А заместитель губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханян заявил об обстреле территории атомной станции, что угрожает региону повторением Чернобыльской катастрофы.

    Пентагон называет свои действия «защитой судоходства в Ормузском проливе». Но на самом деле они представляют собой классическую агрессию, в результате которой снова гибнут мирные люди.

    Эти события не стали неожиданностью для руководства Ирана. Местные политики, которые участвовали в мирных переговорах с делегацией Вашингтона, неоднократно заявляли, что они категорически не доверяют команде Трампа. В Тегеране предупреждали – Белый дом поставил войну на паузу, но не отказался от планов снова бомбить Иран, чтобы попытаться сохранить американскую гегемонию в стратегически важном регионе планеты.

    Однако происходящие события имеют свою специфику, которая придает им выраженный оттенок сюрреализма. США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной наряду с соседними Мексикой и Канадой. И на спортивных форумах отмечают – это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну, абсолютно не стесняясь происходящего.

    Многие называют эскалацию в Персидском заливе Второй футбольной войной – обыгрывая название трагикомичного конфликта в июле 1969 года между Сальвадором и Гондурасом. Он очень своеобразно отразился в хронике мировых спортивных событий.

    Сборные этих стран трижды встречались друг с другом в отборочном цикле, соперничая за право выступить в финальной части чемпионата мира, который тоже проходил тогда в Мексике. Обе команды выиграли домашние матчи, а в решающем поединке, проходившем на нейтральной территории в Мехико, победил Сальвадор, который вырвал победу в дополнительное время со счетом 3:2.

    Результатом этого стала печально известная Футбольная война. Власти Гондураса разорвали дипломатические отношения с соседями и выгнали из страны сальвадорских мигрантов, которые не отличались от местных жителей даже своим акцентом. Сальвадор направил армию на территорию сопредельного государства. В боевых действиях погибли шесть тысяч человек, но они свелись в итоге в боевую ничью. А сборная Сальвадора всухую проиграла на мундиале в Мексике все матчи группового этапа.

    Американцы дирижировали этой бессмысленной бойней из-за кулис. Белый дом двурушнически поддерживал режимы и в Гондурасе, и в Сальвадоре, продавая им оружие под предлогом борьбы против просоветских и прокубинских партизанских движений. Это были допотопные винтовые самолеты, ветераны Второй мировой, давно списанные Пентагоном – они использовались в футбольном конфликте в последний раз.

    Президент США – этот пост занимал в то время республиканец Никсон – руководствовался прагматичным расчетом. По окончании войны Вашингтон навязал Тегусигальпе и Сан-Сальвадору модернизацию арсеналов, заставив их взять кредит на покупку новых современных вооружений. И две латиноамериканские страны до сих пор не могут рассчитаться с долгами, в которые их втянули американцы.

    Понятие «Футбольная война» вошло с тех пор в американский политический лексикон. Но теперь благодаря Трампу оно ассоциируется у нового поколения с очередным конфликтом на Ближнем Востоке. Эта война, развязанная Белым домом во время чемпионата, станет для мирового спорта значимой исторической вехой. Ведь она свидетельствует о деградации современного глобального порядка – когда так называемое мировое сообщество молчаливо принимает любые действия вашингтонской администрации.

    Послушная американцам ФИФА не осмелилась отобрать у США право проведения мундиаля – после того, как Дональд Трамп напал накануне этого спортивного события на Иран. Хотя такие предложения озвучивались западными активистами – наказать Америку за агрессию. А после того, как президент США отменил удаление игрока команды США, запросто позвонив для этого президенту ФИФА, любые разговоры об этике современного спорта являются досужей лицемерной болтовней.

    Американский спорт всегда был жестко политизирован. Перефразируя Карла Клаузевица, можно сказать – США рассматривали спортивные соревнования как продолжение холодной войны, в которой они не гнушались никакими средствами. Белый дом использовал своих атлетов как орудие влияния в противостоянии с Советским Союзом и оказывал давление на спортивных диссидентов, осуждавших вторжение во Вьетнам.

    Лучший американский боксер Мохаммед Али вступил в конфликт с окружением президента Линдона Джонсона, протестуя против американской внешней политики. Он заявил, что война против Вьетнама противоречит его религиозным и нравственным убеждениям. Пентагон обещал Мохаммеду безопасное место службы, прельщал его большими деньгами. Но выдающий мастер бокса наотрез отказался принести присягу вооруженным силам США, которые осуществляли тогда ковровые бомбардировки Индокитая.

    Строптивого атлета наказали штрафом, лишили титула чемпиона мира, отлучили от спорта и даже забрали паспорт, чтобы он не мог бежать из цитадели мировой демократии. Но это только разозлило Мохаммеда Али, который стал одним из принципиальных критиков американской администрации. «У меня нет разногласий с Вьетконгом. Ни один вьетнамец никогда не называл меня ниггером», – заявил боксер на брифинге журналистам, после чего его едва не посадили в тюрьму.

    Но важно помнить – мировая спортивная общественность занимала в те годы совсем другую позицию. Мохаммеда Али вернули на ринг во многом под давлением международных боксерских организаций, потому что провальная американская война во Вьетнаме вызывала в мире острое неприятие. Сыграла свою роль и позиция СССР – поскольку Мохаммед поддерживал хорошие отношения с советскими спортсменами, приезжал в Москву и даже встречался с генсеком Брежневым.

    Эти времена в прошлом. Спортсмены боятся выступать с критикой западного истеблишмента, потому что за этим последует неизбежное наказание. Алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина, который отказался от олимпийского поединка с израильским спортсменом в знак протеста против разрушения Газы, дисквалифицировали вместе с тренером сразу на десять лет. Причем это было сделано именно под давлением США, которые поставили под контроль большинство спортивных структур планеты.

    Вторая футбольная война – не повод для шуток. Современный мир стремительно скатывается в бездну эскалации, благодаря непомерным политическим амбициям Вашингтона. Это название должно служить для всех тревожным намеком, учитывая заложенные в нем смысловые подтексты. Знаменитый атомный чемодан американского президента вполне официально называется в США «ядерным футболом». И западные «ястребы» давно призывают Трампа сыграть в эту страшную игру на домашнем поле несговорчивого Ирана. 

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