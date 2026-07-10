Спасен застрявший на стене дома за наружным кондиционером уфимец

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спасатели вызволили мужчину, застрявшего за кондиционером на стене дома в Уфе. Инцидент произошел на проспекте Октября, где местный житель оказался заблокирован в узком пространстве на фасаде здания. Управление гражданской защиты города сообщило, что мужчина не смог самостоятельно выбраться из зазора за климатическим оборудованием.

«В службу спасения Уфы поступил необычный звонок: на стене здания на проспекте Октября за наружным блоком кондиционера застрял мужчина. Самостоятельно выбраться из узкого зазора у него не получалось», – рассказали в ведомстве. Прибывшая дежурная смена аккуратно демонтировала кронштейны устройства, чтобы вызволить пострадавшего.

После спасения мужчину передали бригаде скорой помощи. В управлении подчеркнули, что его здоровью ничего не угрожает. Причины, по которым житель Уфы оказался в столь необычном положении, остаются неизвестными.

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