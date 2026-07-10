При стрельбе в Марселе пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения при вооруженном нападении на севере Марселя

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во французском Марселе накануне вечером. Огонь открыли четверо вооруженных людей на автомобиле, передает РИА «Новости».

«Четыре человека получили пулевые ранения в четверг вечером в северных кварталах Марселя… Двое из них были ранены в грудь и живот, и их жизнь находится под угрозой. Другие двое были ранены на уровне ноги и колена. Все они были госпитализированы», – говорится в публикации.

Нападение случилось около 23.00 по местному времени перед закусочной. Преступники сначала выстрелили в воздух, а затем направили оружие на людей. После этого нападавшие скрылись. Впоследствии их машину обнаружили частично сожженной.

Как отмечают журналисты со ссылкой на источники в полиции, произошедшее напоминает криминальные разборки. Следователи выясняют, связан ли инцидент с торговлей наркотиками. Расследованием занимается подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Во Франции регулярно происходят вооруженные столкновения между бандами наркоторговцев. Наиболее часто подобные преступления фиксируются в южных городах страны, включая Марсель, Лион и Гренобль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Марселе 14-летний наемный убийца застрелил водителя по заказу наркоторговцев

Осенью прошлого года в Ницце неизвестный с автоматом Калашникова убил двух человек в ходе криминальных разборок.