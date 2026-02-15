  • Новость часаПВО за два часа уничтожила 88 украинских БПЛА над Россией и Черным морем
    Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном некропропагандой
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    15 февраля 2026, 09:30 • В мире

    Европа ищет способы защиты от малолетних убийц

    Европа ищет способы защиты от малолетних убийц
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Фундаментальные принципы гуманизма по отношению к детям поставлены под вопрос в Евросоюзе. А все потому, что дети все чаще совершают самые чудовищные преступления, вплоть до заказных убийств. Почему в таком случае ужесточить наказание для них, скорее всего, невозможно?

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предложил отказаться от важнейшего принципа европейского гуманизма последних десятилетий. Согласно этому принципу малолетних преступников за тяжкие преступления судят не как взрослых, а как детей, проявляя снисхождение даже к таким преступлениям, как убийство, совершенное с особой жестокостью.

    «Когда видишь количество несовершеннолетних, которые вовлечены в серьезные преступления… которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, участвуют в столкновениях между бандами с применением холодного оружия… очевидно, мы должны хотя бы задаться вопросом (о том, как это расценивать)», – заявил Нуньес.

    Его поддержал министр юстиции Жеральд Дарманен. По французским законам несовершеннолетие преступника означает, что максимальное наказание, которое ему грозит – половина срока, который получил бы взрослый, или даже еще меньше.

    «Следует быть гораздо жестче с несовершеннолетними, которые совершают чудовищные поступки, такие, как убийства», – заявил министр. Также он отметил, что «преступления, которые совершают малолетние преступники, становятся все более и более жестокими».

    Поводом для этих заявлений стал процесс 14-летнего подростка, который подрядился быть наемным убийцей и хладнокровно застрелил в Марселе 36-летнего Нессима Рамдана, водителя и отца трех детей. Убийство произошло 4 октября 2024 года, но суд начался только сейчас. Несмотря на то что он проходит при закрытых дверях и имя обвиняемого не разглашается, процесс привлекает большое внимание.

    В ходе следствия выяснилось, что марсельские торговцы наркотиками взяли на вооружение метод вербовки несовершеннолетних через соцсети, чтобы таким образом сводить счеты или же убивать людей, которые им чем-то не угодили.

    Когда полицейские задержали малолетнего киллера, он пытался внушить им, что выстрел произошел случайно и он якобы никого не хотел убивать, но следователи выяснили, что он действовал по заказу. При этом несчастный водитель даже не был целью малолетнего убийцы – он совершенно случайно оказался поблизости от места, где тот ждал заказанную ему жертву.

    Страдает не только Марсель, который стал гнездом наркомафии. Французские СМИ постоянно фиксируют все новые громкие преступления, в которых замешаны подростки. Так, 16-летнего ученика зарезали при выходе из лицея после школьной ссоры, а другого убили, когда он отказался отдавать несовершеннолетним грабителям свой телефон.

    Буквально несколько дней назад в Каннах школьница набросилась на своего бывшего приятеля с ножом и нанесла ему ранения – в шею и руку, по счастью, легкие. А вот 60-летней преподавательнице в городке Санари-сюр-Мер не так повезло – 14-летний школьник тяжело ранил ее, нанеся четыре удара ножом, после которых женщину с трудом спасли врачи. И это несмотря на то, что во французских школах с некоторых пор ввели режим досмотра рюкзаков учащихся, чтобы искать и изымать холодное оружие.

    Всплеск молодежного насилия затронул не только Францию. В Швеции банды нанимают подростков для убийств и других темных дел,

    так что по статистике в 2024 году четверть подозреваемых по уголовным делам в Швеции была моложе 18 лет. В Германии растет число преступлений среди несовершеннолетних – по статистике за 2024 год почти каждый пятый задержанный (18,1%) оказался моложе 21 года.

    В Великобритании увеличивается число преступлений, совершенных холодным оружием, так как раньше ножи с собой носили только члены молодежных банд. Теперь же из страха за свою безопасность их носят очень многие молодые люди, и в случае угрозы незамедлительно пускают в ход – как отметил эксперт-криминолог Джеймс Александер из Лондонского столичного университета, «нередко с плачевными последствиями».

    В Голландии комиссар полиции Амстердама Петер Холла, обсуждая статистику преступлений по 2025 году, признался: «Нас беспокоит, что число жертв и подозреваемых в возрастной группе от 12 до 17 лет по сравнению с предыдущим годом удвоилось». Среди причин он назвал финансовые трудности, близость к организованной преступности и влияние соцсетей.

    «Они понятия не имеют, на что соглашаются ради нескольких сотен евро»,

    – добавил он, рассуждая о подростках, завербованных через интернет для совершения темных дел.

    Доходит до того, что некий бельгийский подросток был таким образом нанят гангстерской группировкой в Голландии и послан в испанскую Фуэнхиролу убить 25-летнего гражданина Голландии. Расстреляв жертву, убийца скрылся, но в конце концов был задержан по европейскому ордеру в Генте и выдан Испании.

    Такие «дети-киллеры», как их называют на Западе, стали дополнительной головной болью для правоохранителей, потому что имеющиеся в распоряжении закона методы на них, похоже, не действуют. Поэтому все чаще звучащие требования спрашивать за преступления по-взрослому находят в обществе поддержку. Однако со стороны законодательства все может оказаться не так просто.

    Если говорить о Франции, то там принцип более мягкого отношения к преступлениям несовершеннолетних закреплен не просто в законах, а на уровне конституции страны. Это, впрочем, не помешало Жеральду Дарманену заявить: «Я за внесение изменений в конституцию». Хотя на практике, чтобы такое изменение состоялось, нужно, чтобы его поддержали 3/5 голосов в каждой из двух палат парламента (то есть в Национальном собрании и в Сенате).

    Однако при нынешнем составе Национального собрания Франции, которое расколото на три крупные фракции, у поправок в конституцию нет никаких шансов быть принятыми, что признал и сам Дарманен. Таким образом, явно назревшие изменения откладываются – но впереди еще президентские выборы, где твердая позиция политика по чувствительному вопросу, волнующему общество, может принести ему дополнительные очки. Сам министр не стал скрывать, что споры по поводу ужесточения законодательства могут возобновиться весьма скоро: «Я полагаю, что это вопрос следующего года, то есть президентских дебатов».

    В свое время гуманизация законодательства, смягчение наказаний за преступления, которые совершили несовершеннолетние, казалась большим шагом человечества вперед. Еще в девятнадцатом веке в просвещенной Великобритании, к примеру, без особых сантиментов вешали за преступления независимо от возраста (как 17-летнего Чарлза Добелла в 1889 за убийство с целью ограбления).

    Теперь, когда малолетние преступники уверены, что закон им мало что сможет сделать, они с легкой душой идут на любые преступления, в том числе в качестве наемных убийц. И властям на Западе придется как-то на это реагировать, потому что очевидно, что имеющиеся законы не только не помогают сдерживать криминал, но и фактически поощряют преступников. Это не значит, что надо возвращать виселицы и гильотины, но наказание все же должно быть соразмерно преступлению. Потому что всякое нормальное общество имеет право отгородиться от монстров – сколько бы лет им ни было.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай
    Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк-гибрид
    Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхен показала видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

