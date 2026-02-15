Европа ищет способы защиты от малолетних убийц

Tекст: Валерия Вербинина

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предложил отказаться от важнейшего принципа европейского гуманизма последних десятилетий. Согласно этому принципу малолетних преступников за тяжкие преступления судят не как взрослых, а как детей, проявляя снисхождение даже к таким преступлениям, как убийство, совершенное с особой жестокостью.

«Когда видишь количество несовершеннолетних, которые вовлечены в серьезные преступления… которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, участвуют в столкновениях между бандами с применением холодного оружия… очевидно, мы должны хотя бы задаться вопросом (о том, как это расценивать)», – заявил Нуньес.

Его поддержал министр юстиции Жеральд Дарманен. По французским законам несовершеннолетие преступника означает, что максимальное наказание, которое ему грозит – половина срока, который получил бы взрослый, или даже еще меньше.

«Следует быть гораздо жестче с несовершеннолетними, которые совершают чудовищные поступки, такие, как убийства», – заявил министр. Также он отметил, что «преступления, которые совершают малолетние преступники, становятся все более и более жестокими».

Поводом для этих заявлений стал процесс 14-летнего подростка, который подрядился быть наемным убийцей и хладнокровно застрелил в Марселе 36-летнего Нессима Рамдана, водителя и отца трех детей. Убийство произошло 4 октября 2024 года, но суд начался только сейчас. Несмотря на то что он проходит при закрытых дверях и имя обвиняемого не разглашается, процесс привлекает большое внимание.

В ходе следствия выяснилось, что марсельские торговцы наркотиками взяли на вооружение метод вербовки несовершеннолетних через соцсети, чтобы таким образом сводить счеты или же убивать людей, которые им чем-то не угодили.

Когда полицейские задержали малолетнего киллера, он пытался внушить им, что выстрел произошел случайно и он якобы никого не хотел убивать, но следователи выяснили, что он действовал по заказу. При этом несчастный водитель даже не был целью малолетнего убийцы – он совершенно случайно оказался поблизости от места, где тот ждал заказанную ему жертву.

Страдает не только Марсель, который стал гнездом наркомафии. Французские СМИ постоянно фиксируют все новые громкие преступления, в которых замешаны подростки. Так, 16-летнего ученика зарезали при выходе из лицея после школьной ссоры, а другого убили, когда он отказался отдавать несовершеннолетним грабителям свой телефон.

Буквально несколько дней назад в Каннах школьница набросилась на своего бывшего приятеля с ножом и нанесла ему ранения – в шею и руку, по счастью, легкие. А вот 60-летней преподавательнице в городке Санари-сюр-Мер не так повезло – 14-летний школьник тяжело ранил ее, нанеся четыре удара ножом, после которых женщину с трудом спасли врачи. И это несмотря на то, что во французских школах с некоторых пор ввели режим досмотра рюкзаков учащихся, чтобы искать и изымать холодное оружие.

Всплеск молодежного насилия затронул не только Францию. В Швеции банды нанимают подростков для убийств и других темных дел,

так что по статистике в 2024 году четверть подозреваемых по уголовным делам в Швеции была моложе 18 лет. В Германии растет число преступлений среди несовершеннолетних – по статистике за 2024 год почти каждый пятый задержанный (18,1%) оказался моложе 21 года.

В Великобритании увеличивается число преступлений, совершенных холодным оружием, так как раньше ножи с собой носили только члены молодежных банд. Теперь же из страха за свою безопасность их носят очень многие молодые люди, и в случае угрозы незамедлительно пускают в ход – как отметил эксперт-криминолог Джеймс Александер из Лондонского столичного университета, «нередко с плачевными последствиями».

В Голландии комиссар полиции Амстердама Петер Холла, обсуждая статистику преступлений по 2025 году, признался: «Нас беспокоит, что число жертв и подозреваемых в возрастной группе от 12 до 17 лет по сравнению с предыдущим годом удвоилось». Среди причин он назвал финансовые трудности, близость к организованной преступности и влияние соцсетей.

«Они понятия не имеют, на что соглашаются ради нескольких сотен евро»,

– добавил он, рассуждая о подростках, завербованных через интернет для совершения темных дел.

Доходит до того, что некий бельгийский подросток был таким образом нанят гангстерской группировкой в Голландии и послан в испанскую Фуэнхиролу убить 25-летнего гражданина Голландии. Расстреляв жертву, убийца скрылся, но в конце концов был задержан по европейскому ордеру в Генте и выдан Испании.

Такие «дети-киллеры», как их называют на Западе, стали дополнительной головной болью для правоохранителей, потому что имеющиеся в распоряжении закона методы на них, похоже, не действуют. Поэтому все чаще звучащие требования спрашивать за преступления по-взрослому находят в обществе поддержку. Однако со стороны законодательства все может оказаться не так просто.

Если говорить о Франции, то там принцип более мягкого отношения к преступлениям несовершеннолетних закреплен не просто в законах, а на уровне конституции страны. Это, впрочем, не помешало Жеральду Дарманену заявить: «Я за внесение изменений в конституцию». Хотя на практике, чтобы такое изменение состоялось, нужно, чтобы его поддержали 3/5 голосов в каждой из двух палат парламента (то есть в Национальном собрании и в Сенате).

Однако при нынешнем составе Национального собрания Франции, которое расколото на три крупные фракции, у поправок в конституцию нет никаких шансов быть принятыми, что признал и сам Дарманен. Таким образом, явно назревшие изменения откладываются – но впереди еще президентские выборы, где твердая позиция политика по чувствительному вопросу, волнующему общество, может принести ему дополнительные очки. Сам министр не стал скрывать, что споры по поводу ужесточения законодательства могут возобновиться весьма скоро: «Я полагаю, что это вопрос следующего года, то есть президентских дебатов».

В свое время гуманизация законодательства, смягчение наказаний за преступления, которые совершили несовершеннолетние, казалась большим шагом человечества вперед. Еще в девятнадцатом веке в просвещенной Великобритании, к примеру, без особых сантиментов вешали за преступления независимо от возраста (как 17-летнего Чарлза Добелла в 1889 за убийство с целью ограбления).

Теперь, когда малолетние преступники уверены, что закон им мало что сможет сделать, они с легкой душой идут на любые преступления, в том числе в качестве наемных убийц. И властям на Западе придется как-то на это реагировать, потому что очевидно, что имеющиеся законы не только не помогают сдерживать криминал, но и фактически поощряют преступников. Это не значит, что надо возвращать виселицы и гильотины, но наказание все же должно быть соразмерно преступлению. Потому что всякое нормальное общество имеет право отгородиться от монстров – сколько бы лет им ни было.