Дети-солдаты залили Швецию кровью

Tекст: Станислав Лещенко

Новое веяние шведкой жизни - несовершеннолетние киллеры, которых бандиты постарше нанимают для устранения конкурентов. Речь о десятках и сотнях леденящих кровь случаев. Чиновники и пресса называют таких убийц детьми-солдатами по аналогии с боевиками мафии в Италии и США.

Z в зловещем смысле

О проблеме заговорили год назад после двух нашумевших трагедий. В пригороде Стокгольма Йордбро нашли трупы двух подростков – 14-летних Мохамеда и Лейта, пропавших несколькими месяцами ранее. Следователи предположили, что подростков убили из-за того, что они согласились стать наемными киллерами, но не справились со своей задачей. Такая версия возникла из-за того, что на коже уже мертвого Мохамеда был вырезан символ Z, а его использует стокгольмская банда Zeronatverket («Нулевая территория»).

На одной из улиц города Хельсингборг был обнаружен припаркованный автомобиль, за рулем которого сидел застреленный водитель. Полиции не потребовалось много времени, чтобы найти убийцу, поскольку тот по неопытности изрядно «наследил». 16-летний юноша, даже не успел выбросить пистолет, из которого выпустил в жертву три пули. Позже следствие пришло к выводу, что «убийство было тщательно спланировано и носило характер казни».

Заседания суда по второму делу проходили за закрытыми дверями из-за несовершеннолетия обвиняемого. Только после вердикта общественность узнала подноготную громкого преступления: юный убийца действовал не по собственной инициативе, а выполнял заказ.

Заказчиком оказался 26-летний мафиози по имени Орхан Демай. Он нашел юношу, который, по словам его педагогов, «когда хотел, был умным мальчиком», увлекался футболом и музыкой, но потом погряз в компьютерных играх, залез в долги и срочно нуждался в деньгах. Демай предоставил ему мобильный телефон для связи, пистолет, патроны, велосипед и сменную одежду. Кроме того, начинающий киллер прошел инструктаж у состоявшегося специалиста – 20-летнего Бурака Буркана.

Все четверо фигурантов отрицали свою причастность, но предъявленные прокуратурой доказательства оказались неотразимы. В итоге Демая приговорили к пожизненному заключению (в том числе за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность), Буркан получил почти 15 лет тюрьмы, а непосредственный исполнитель отделался четырехлетним сроком в закрытом интернате для несовершеннолетних. Согласно формулировке шведской Фемиды, он пройдет там «стационарное лечение». Друг и соучастник убийцы приговорен к трехлетнему «лечению».



Имен и этнической принадлежности несовершеннолетних преступников СМИ не раскрывают. Но, судя по опубликованным фотографиям, речь идет о детях мигрантов. Как в Швеции, так и в соседней Дании пресса всегда называет малолетних убийц «шведами».

Слабоумие и отвага

О том, что Швеция переживает подъем этнической преступности и уже давно не является безопасной страной, газета ВЗГЛЯД неоднократно писала ранее. С тех пор ситуация только ухудшилась. Только официальным данным в рядах местной организованной преступности состоят порядка 30 тысяч человек, и криминальная среда явно молодеет.

«Всего за десять лет эта скандинавская страна прошла путь от одной из самых безопасных на континенте на вершину европейского рейтинга смертоносных перестрелок. Пустившие глубокие корни группировки (в основном под началом иммигрантов во втором поколении), убивают уже не только друг друга, но и невинных свидетелей. Многие из преступников – подростки, которым не исполнилось четырнадцати. Из них бандиты готовят себе подрастающую смену», – пишет британская газета Financial Times.

Банды в Швеции известны не только своей жестокостью, но и нестандартными методами. Несовершеннолетние киллеры - один из таких. Подобные «кадры» нравятся бандитам по двум причинам.

Во-первых, подростки в силу незрелости психики и под воздействием видеоигр, романтизирующих насилие, проще соглашаются отнять чужую жизнь.

Многих манит перспектива занять высокое место в социальной иерархии, в том числе и в преступной, учитывая стереотипы о роскошной жизни бандитов, у которых есть деньги и власть над судьбами других людей. Во-вторых, если совершеннолетний преступник получит за убийство длительный срок, подросток отделывается несколькими годами в исправительном интернате.

За первые семь месяцев 2023 года в отношении подростков, совершивших убийство или покушавшихся на это, было начато 42 расследования, а за весь 2022 год - только 38. «У нас растет число молодых людей, совершающих очень тяжелые преступления. Это чрезвычайно ужасное и печальное развитие ситуации», – прокомментировал статистику прокурор Карл Меллберг в эфире «Шведского радио».

Спустя год все стало гораздо печальнее и ужаснее. С января по конец июля 2024-го в покушении на убийство или подстрекательстве заподозрили 93 несовершеннолетних.

«Это безумие»

Значительный интерес к проблеме шведских детей-«солдат» демонстрирует пресса соседних стран - Дании и Норвегии. Интерес это обоснованный: банды растут так стремительно, что Швеции им уже не хватает. При этом они ведут между собой ожесточенные войны за территорию: собственно, главная сфера применения детей заключается в убийстве представителей конкурирующих группировок.

Другой способ решения проблемы «перенаселенности» – освоение соседних стран, что и делается. Преступные сообщества из Швеции активно работают в Дании и Норвегии, а местные СМИ подают шведскую кровавую повестку с предупреждением - скоро все это будет и у нас.

Когда бандиты устроили стрельбу из армейского автоматического оружия у выхода из станции метро в Фарста (южный пригород Стокгольма), после которой двое (в том числе 15-летний юноша) скончались, норвежский портал Aftenposten обратился за комментариями к криминологу из университета Мальме Манне Гереллу. Тот пожаловался:

«Молодые люди все чаще становятся мишенью. У нас есть 15-летние подростки, стреляющие из автоматов, и 15-летние подростки, расстрелянные из автоматов. Это безумие».

«Они хотят быть крутыми и хорошо зарабатывать. И они добиваются своего, когда выполняют заказы на убийства», – отмечает специалист.

Один из датских телеканалов опубликовал цены на услуги несовершеннолетних «солдат» из Швеции. За выстрел в голову или прицельный бросок ручной гранаты, можно заработать от 300 до 500 тысяч шведских крон (примерно 2,5-4 млн рублей). «Наши местные группировки нанимают шведских детей-солдат для совершения преступлений. Глубоко тревожно, что это вообще может иметь место. И глубоко тревожно оттого, что это сейчас происходит именно в Дании», – заявил датский министр юстиции Питер Хуммельгаард. На днях он провел совещание с руководством МВД и договорился ужесточить контроль за лицами, въезжающими в Данию из Швеции по мосту, перекинутому через пролив Эресунн.

Кстати, по датским законам преступления лиц, связанных с организованными группировками, караются строже – и это касается всех, кто преодолел планку 15-летнего возраста. Заместитель начальника полиции Дании Петер Сваррер заявил, что местные преступники нанимают шведских «солдат» через интернет. «Казалось бы, молодым людям в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет нет никакого смысла хватать в руки оружие или гранату. Я думаю, что это безумие – и я удивлен, что они готовы это делать», – поражается Сваррер.