Банды мигрантов превращают тихую Швецию в поле боя

Шведская полиция жалуется на резко выросший уровень преступности из-за мигрантов

«Мне всегда казалось, что здесь безопасно. А теперь я боюсь выходить на улицу после восьми вечера». Такими словами шведские обыватели описывают резкий всплеск преступности, который прямо сейчас переживает эта страна. Мирное население запугивают этнические преступные группировки – они состоят из мигрантов, которых с такой толерантностью приглашало к себе все последние годы шведское государство.

Если почитать свежую шведскую прессу, то ее содержимое начисто перешибет укоренившееся представление о Швеции как о тихом и благополучном государстве. В стране бушуют бандитские войны, ведущиеся за контроль над торговлей наркотиками. Питательной средой для криминала являются не столь уж трудная возможность добыть оружие, межнациональные конфликты (мигранты достигли 20 % от шведского населения) и обилие охочей до «приключений» молодежи – главным образом из числа тех же мигрантов.



«Это не просто бандитские разборки. Это терроризм»



По итогам совокупного воздействия всех этих факторов средний по Швеции уровень убийств с применением огнестрельного оружия примерно в два с половиной раза превышает подобный показатель в целом по ЕС. В прошлом 2022 году в стране было застрелено 62 человека, в 2021-м – 45. Для страны с населением 10,5 млн человек – это много. Преступники постоянно молодеют, а их методы становятся жестче – в ход идут ручные гранаты и заложенные взрывные устройства, а пострадавшими все чаще становятся случайные прохожие и дети.

Самым известным в Швеции журналистом-криминологом сейчас является Диамант Салиху, опубликовавший уже две книги о действующих в стране организованных преступных группировках. Главным «героем» книг Салиху является 36-летний Рава Маджид, более известный как Курдский Лис. Руководимая им группировка «оседлала» значительную часть шведского наркотрафика. «Рава Маджид – предприимчивый главарь, который мечтает стать скандинавским Пабло Эскобаром», – говорит Салиху.

В Швеции Маджид в свое время оказался в младенческом возрасте – в 1986 году его родители бежали в скандинавскую страну из той части Курдистана, которая находится под контролем Ирака. Мать будущего лидера преступности боролась с режимом Саддама Хусейна в составе левого курдского ополчения «Пешмерга». Получив шведское гражданство, юный Маджид проводил много времени с двоюродными братьями, вставшими на путь криминала – и те его, что называется, «научили плохому». Свой первый трехмесячный тюремный срок он получил в 2006 году в возрасте двадцати лет. Затем последовали еще два приговора.

Когда Рава Маджид, отбыв трехлетний срок, вышел на свободу в 2018-м, он стал именовать себя Курдским Лисом. Это прозвище он присвоил себе по созвучию его имени (Рава) шведскому слову räv (лис). С тех пор Маджид носит золотую цепочку с подвеской в виде лисы.

Возглавляемая им группировка, дабы завоевать свое место под солнцем, развязала настоящую войну с другими преступными сообществами. Сводки, поступающие с мест происшествия, потрясают шведов до глубины души. Так, жену одного из членов банды Маджида застрелили прямо на улице с новорожденным ребенком на руках. А в январе 2023 года в одном из модных ресторанов в самом центре Стокгольма взорвалась бомба – это стало еще одним эпизодом бандитских войн.

Наконец, самый свежее и громкое ЧП такого рода. По телевидению показали фотографии двух молодых преступников, разыскиваемых за стрельбу по членам соперничающей с их группировкой банды наркоторговцев. Через три часа в дверь стокгольмского дома Сердара Сарихана, отца одного из подозреваемых Адема, постучали неизвестные. Они застрелили его в упор, пока жена и другие дети были наверху.

На эту тему

Журналисты взяли интервью у потрясенного гибелью сына Омера Сарихана. Омер, по профессии инженер-строитель, приехал в Швецию из Турции в 1979 году – и много лет трудился таксистом, прежде чем начал работать в сыновней компании по недвижимости. Он считает, что его сына убили, чтобы запугать внука Адема и его банду. По мнению полиции, ответственность за это преступление несут люди Маджида. «Мы всю жизнь вкалывали. Моему сыну хорошо здесь жилось, – сетует Сарихан-старший. – То, что сейчас происходит в Швеции, – это не просто бандитские разборки. Это терроризм».

Неуловимый «скандинавский Эскобар»

Некоренные шведы, мигранты в первом или втором поколении опасаются, что их детей тоже втянут в организованную преступность. «У меня есть сын, ему тринадцать. Он может и не устоять перед искушением», – посетовала в беседе с журналистом одна жительница Альбю, южного пригорода столицы.

Именно в Альбю находится дом убитого Омера Сарихана. Случаи криминальных разборок в последнее время здесь достаточно часты: за час до беседы в районе имел случай поножовщины с несколькими жертвами – и на место происшествия прибыли силы полиции. «Я здесь выросла. И мне всегда казалось, что здесь безопасно. А теперь я боюсь выходить на улицу после восьми вечера», – пожаловалась женщина.

Что примечательно, шведская организованная преступность сумела быстро восстановиться после удара, нанесенного по ней в 2020 году. Тогда сотрудникам правоохранительных органов удалось взломать зашифрованную телефонную сеть EncroChat, которой пользовались преступные группировки – и дело кончилось сотнями арестов. Однако образовавшийся вакуум привел к тому, что очень быстро появились желающие его заполнить.

Что касается банды Маджида, то она сумела обернуть ситуацию себе на пользу. Костяк банды уцелел – и она начала захватывать новые рынки в сфере торговли людьми и наркотиками, внедряя своих осведомителей в ряды полиции. Поскольку после ареста одного из его курьеров полицейские получили улики на Курдского Лиса, он подался в бега. Сначала отправился на родину родителей – в Иракский Курдистан, а затем в начале 2022 года «всплыл» в Турции.

Маджид не отказался от беседы со своим «официальным биографом» Диамантом Салиху – он рассказал ему, что обзавелся турецким гражданством благодаря внесенным им инвестициям: согласно законодательству Турции, для этого требуется минимум 400 000 долларов. По словам Якоба ван Роя, возглавляющего оперативную группу стокгольмской полиции, Маджид управляет теперь своим наркобизнесом дистанционно. При этом запросы Швеции об экстрадиции раз за разом отклоняются.

Терпение шведов истощается

Поскольку большинство организованных банд в Швеции укомплектовано выходцами именно из иммигрантской среды, это закономерно повлекло в стране всплеск правого популизма. Устали терпеть даже толерантные шведы. На парламентских выборах 2022 года более 20% голосов набрала националистическая партия «Шведские демократы».



По результатам выборов леволиберальную правящую коалицию заменила правоконсервативная. Новое правительство уже пообещало ужесточить борьбу с оргпреступностью, расширить электронную слежку и высылать из страны провинившихся мигрантов, не успевших оформить шведское гражданство.

Новые поветрия теперь чувствуются и на уровне муниципалитетов. В мае самоуправление города Линчепинг объявило о «нулевой терпимости» по отношению к незаконным цыганским поселениям, возникшим на городских землях. Горожане жаловались на то, что в этих поселках нашли прибежище воровские банды, которые хранят там украденные товары. Полиция также сообщает об «иностранных преступных группировках», «гастролирующих» по всей Швеции и складирующих украденные товары в нелегальных поселках.

В прошлом в Линчепинге уже пытались выселять цыганские таборы – но неудачно. «Мы видели, что они просто отодвигали свой лагерь метров на пятьдесят или сто, и проблема оставалась», – отмечает сотрудница городской полиции Санна Валлер. Но теперь местные власти обещают действовать жестче – ведь у них есть моральный карт-бланш от правительства и собственных горожан.

Но меры подобного рода не считаются достаточными, поскольку не затрагивают социальной базы преступности. Так, криминолог Никой Джане считает, что власти не смогли помочь мигрантам вжиться в общество и, по сути, изолировали их в отдельных кварталах, где царит повальная безработица и нет возможности излечиться от постоянных стрессов. «Да, преступники несут ответственность, но они сами – жертвы обстоятельств», – считает Джане.