Банды мигрантов превращают тихую Швецию в поле боя

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
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После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Банды мигрантов превращают тихую Швецию в поле боя

    Шведская полиция жалуется на резко выросший уровень преступности из-за мигрантов
    Шведская полиция принимает срочные меры по борьбе с бандами мигрантов
    		  
    25 мая 2023, 18:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    «Мне всегда казалось, что здесь безопасно. А теперь я боюсь выходить на улицу после восьми вечера». Такими словами шведские обыватели описывают резкий всплеск преступности, который прямо сейчас переживает эта страна. Мирное население запугивают этнические преступные группировки – они состоят из мигрантов, которых с такой толерантностью приглашало к себе все последние годы шведское государство.

    Если почитать свежую шведскую прессу, то ее содержимое начисто перешибет укоренившееся представление о Швеции как о тихом и благополучном государстве. В стране бушуют бандитские войны, ведущиеся за контроль над торговлей наркотиками. Питательной средой для криминала являются не столь уж трудная возможность добыть оружие, межнациональные конфликты (мигранты достигли 20 % от шведского населения) и обилие охочей до «приключений» молодежи – главным образом из числа тех же мигрантов. 

    «Это не просто бандитские разборки. Это терроризм»

    По итогам совокупного воздействия всех этих факторов средний по Швеции уровень убийств с применением огнестрельного оружия примерно в два с половиной раза превышает подобный показатель в целом по ЕС. В прошлом 2022 году в стране было застрелено 62 человека, в 2021-м – 45. Для страны с населением 10,5 млн человек – это много. Преступники постоянно молодеют, а их методы становятся жестче – в ход идут ручные гранаты и заложенные взрывные устройства, а пострадавшими все чаще становятся случайные прохожие и дети.

    Самым известным в Швеции журналистом-криминологом сейчас является Диамант Салиху, опубликовавший уже две книги о действующих в стране организованных преступных группировках. Главным «героем» книг Салиху является 36-летний Рава Маджид, более известный как Курдский Лис. Руководимая им группировка «оседлала» значительную часть шведского наркотрафика. «Рава Маджид – предприимчивый главарь, который мечтает стать скандинавским Пабло Эскобаром», – говорит Салиху.

    В Швеции Маджид в свое время оказался в младенческом возрасте – в 1986 году его родители бежали в скандинавскую страну из той части Курдистана, которая находится под контролем Ирака. Мать будущего лидера преступности боролась с режимом Саддама Хусейна в составе левого курдского ополчения «Пешмерга». Получив шведское гражданство, юный Маджид проводил много времени с двоюродными братьями, вставшими на путь криминала – и те его, что называется, «научили плохому». Свой первый трехмесячный тюремный срок он получил в 2006 году в возрасте двадцати лет. Затем последовали еще два приговора.

    Когда Рава Маджид, отбыв трехлетний срок, вышел на свободу в 2018-м, он стал именовать себя Курдским Лисом. Это прозвище он присвоил себе по созвучию его имени (Рава) шведскому слову räv (лис). С тех пор Маджид носит золотую цепочку с подвеской в виде лисы.

    Возглавляемая им группировка, дабы завоевать свое место под солнцем, развязала настоящую войну с другими преступными сообществами. Сводки, поступающие с мест происшествия, потрясают шведов до глубины души. Так, жену одного из членов банды Маджида застрелили прямо на улице с новорожденным ребенком на руках. А в январе 2023 года в одном из модных ресторанов в самом центре Стокгольма взорвалась бомба – это стало еще одним эпизодом бандитских войн.

    Наконец, самый свежее и громкое ЧП такого рода. По телевидению показали фотографии двух молодых преступников, разыскиваемых за стрельбу по членам соперничающей с их группировкой банды наркоторговцев. Через три часа в дверь стокгольмского дома Сердара Сарихана, отца одного из подозреваемых Адема, постучали неизвестные. Они застрелили его в упор, пока жена и другие дети были наверху.


    Журналисты взяли интервью у потрясенного гибелью сына Омера Сарихана. Омер, по профессии инженер-строитель, приехал в Швецию из Турции в 1979 году – и много лет трудился таксистом, прежде чем начал работать в сыновней компании по недвижимости. Он считает, что его сына убили, чтобы запугать внука Адема и его банду. По мнению полиции, ответственность за это преступление несут люди Маджида. «Мы всю жизнь вкалывали. Моему сыну хорошо здесь жилось, – сетует Сарихан-старший. – То, что сейчас происходит в Швеции, – это не просто бандитские разборки. Это терроризм».

    Неуловимый «скандинавский Эскобар»

    Некоренные шведы, мигранты в первом или втором поколении опасаются, что их детей тоже втянут в организованную преступность. «У меня есть сын, ему тринадцать. Он может и не устоять перед искушением», – посетовала в беседе с журналистом одна жительница Альбю, южного пригорода столицы.

    Именно в Альбю находится дом убитого Омера Сарихана. Случаи криминальных разборок в последнее время здесь достаточно часты: за час до беседы в районе имел случай поножовщины с несколькими жертвами – и на место происшествия прибыли силы полиции. «Я здесь выросла. И мне всегда казалось, что здесь безопасно. А теперь я боюсь выходить на улицу после восьми вечера», – пожаловалась женщина.

    Что примечательно, шведская организованная преступность сумела быстро восстановиться после удара, нанесенного по ней в 2020 году. Тогда сотрудникам правоохранительных органов удалось взломать зашифрованную телефонную сеть EncroChat, которой пользовались преступные группировки – и дело кончилось сотнями арестов. Однако образовавшийся вакуум привел к тому, что очень быстро появились желающие его заполнить.

    Что касается банды Маджида, то она сумела обернуть ситуацию себе на пользу. Костяк банды уцелел – и она начала захватывать новые рынки в сфере торговли людьми и наркотиками, внедряя своих осведомителей в ряды полиции. Поскольку после ареста одного из его курьеров полицейские получили улики на Курдского Лиса, он подался в бега. Сначала отправился на родину родителей – в Иракский Курдистан, а затем в начале 2022 года «всплыл» в Турции.

    Маджид не отказался от беседы со своим «официальным биографом» Диамантом Салиху – он рассказал ему, что обзавелся турецким гражданством благодаря внесенным им инвестициям: согласно законодательству Турции, для этого требуется минимум 400 000 долларов. По словам Якоба ван Роя, возглавляющего оперативную группу стокгольмской полиции, Маджид управляет теперь своим наркобизнесом дистанционно. При этом запросы Швеции об экстрадиции раз за разом отклоняются.

    Терпение шведов истощается

    Поскольку большинство организованных банд в Швеции укомплектовано выходцами именно из иммигрантской среды, это закономерно повлекло в стране всплеск правого популизма. Устали терпеть даже толерантные шведы. На парламентских выборах 2022 года более 20% голосов набрала националистическая партия «Шведские демократы».

    По результатам выборов леволиберальную правящую коалицию заменила правоконсервативная. Новое правительство уже пообещало ужесточить борьбу с оргпреступностью, расширить электронную слежку и высылать из страны провинившихся мигрантов, не успевших оформить шведское гражданство.

    Новые поветрия теперь чувствуются и на уровне муниципалитетов. В мае самоуправление города Линчепинг объявило о «нулевой терпимости» по отношению к незаконным цыганским поселениям, возникшим на городских землях. Горожане жаловались на то, что в этих поселках нашли прибежище воровские банды, которые хранят там украденные товары. Полиция также сообщает об «иностранных преступных группировках», «гастролирующих» по всей Швеции и складирующих украденные товары в нелегальных поселках.

    В прошлом в Линчепинге уже пытались выселять цыганские таборы – но неудачно. «Мы видели, что они просто отодвигали свой лагерь метров на пятьдесят или сто, и проблема оставалась», – отмечает сотрудница городской полиции Санна Валлер. Но теперь местные власти обещают действовать жестче – ведь у них есть моральный карт-бланш от правительства и собственных горожан.

    Но меры подобного рода не считаются достаточными, поскольку не затрагивают социальной базы преступности. Так, криминолог Никой Джане считает, что власти не смогли помочь мигрантам вжиться в общество и, по сути, изолировали их в отдельных кварталах, где царит повальная безработица и нет возможности излечиться от постоянных стрессов. «Да, преступники несут ответственность, но они сами – жертвы обстоятельств», – считает Джане.
     
     
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