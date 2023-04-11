Почему мигранты стали совершать больше преступлений

Правоохранительные органы России отмечают высокий рост преступности в среде гастарбайтеров

Следственный комитет сообщил о кратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов, в том числе по убийствам. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста. Какие изменения в среде мигрантов вызвали рост совершаемых гастарбайтерами преступлений?

Как заявил во вторник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в России наблюдается рост преступлений, совершенных иностранными гражданами. «Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», – сказал Бастрыкин «Интерфаксу».

Глава СКР отметил, что всего в прошлом году поступило 4729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4231 уголовное дело. «Это почти в три раза больше, чем в 2021 году», – сказал председатель.

Он добавил, что «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения». Также участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка.

По словам Бастрыкина, с участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. «Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центрально-азиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях», – рассказал глава СКР. Зачастую жертвами таких преступников становятся пожилые и беззащитные граждане, добавил он.

В конце года Бастрыкин сообщал, что за 11 месяцев прошлого года было расследовано более 7 тыс. преступлений, совершенных мигрантами, из них треть – тяжкие и особо тяжкие. Наибольшее количество совершено в Московской области, второе место занимала Москва, третье – Петербург.

Усредненный портрет такого преступника – это люди с низким уровнем образования, со слабым знанием русского языка. «К этому можно добавить, что такая категория, как правило, уже изначально настроена против России. С 1991 года фактически во всех республиках идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Кроме того, сама среда, в которой обращаются многие гастарбайтеры, криминализирована. Там высокий уровень личной агрессии. Как сообщил Бастрыкин,

недавно была задержана банда, состоявшая из молодых мигрантов, которая действовала в Москве и Подмосковье.

Ее участники провоцировали драки с прохожими, снимали это на видео и затем выкладывали в Сеть. Целью было сеять страх. Это уже некое системное действие. Они начинают отстаивать свое жизненное пространство. Возникают этнические анклавы. При этом многие гости не учитывают местные традиции. Культурно-этнический баланс нарушен», – предупреждает Кабанов.

В свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предлагает не спешить с выводами. «Либо и впрямь стали чаще совершать преступления, либо такие преступления стали чаще выявлять и раскрывать. Эмпирический опыт подсказывает, что резко повысилась техническая оснащенность наших сыщиков. Скажем, всю Москву увешали камерами. Тысячами вешаются камеры и в других городах. Раскрываемость благодаря этому явно улучшилась, за что наших силовиков тоже надо поблагодарить – это все тоже влияет на статистику», – заявил газете ВЗГЛЯД Коженов.

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«В целом за прошлый год с участием иностранцев совершено 40,2 тыс. преступлений. А за позапрошлый 2021 год было 36,4 тыс. То есть рост есть, но он небольшой, – считает собеседник. – В сумме за два года получается больше 75 тыс. преступлений. Сидит у нас в тюрьмах порядка 26 тыс. иностранных граждан, то есть в три раза меньше. Соответственно, большая часть криминала – тот, за который не дают тюремный срок. Например, часто возбуждают дела по статье 327 – за «левую» регистрацию, когда виновному назначается штраф».

Теперь посчитаем с другой стороны, предлагает Коженов. «У нас 7-8 млн мигрантов. Совершено 40 тыс. преступлений. Выходит, где-то полпроцента. Если спросите меня, верю ли, что полпроцента мигрантов – преступники? Верю. Вполне может быть», – признается глава ФМР. «Впрочем, более серьезно комментировать выступление Бастрыкина я не готов. Надо глубоко копаться в цифрах, а у нас сейчас готовится очень важное мероприятие, не успеваю», – признался Коженов.

Имеется в виду намеченный на среду заключительный съезд Федерации мигрантов России, который подведет черту под ее 16-летней работой (в декабре Верховный суд распорядился ликвидировать федерацию за неуставную деятельность – проведение бойцовских турниров ММА).

Многие молодые гастарбайтеры узнают о жизни в России из Telegram-каналов, поясняет эксперт. «А там много вредной информации. Авторы там регулярно жалуются, что такого-то мигранта в таком-то городе не за что посадили, «полиция придралась», дали в итоге большой тюремный срок. Многие в это верят. Значит, и доверие к российской власти среди них вряд ли будет высоким. Как только они видят представителя закона, сразу ждут от него чего-то плохого», – рассказывает Коженов.

«Есть и другие, сугубо российские Telegram-каналы, ориентированные на нашу внутреннюю аудиторию. И они почти каждый день твердят, что «все мигранты – преступники». Так и разжигается в итоге конфликт», – сетует глава федерации.

«В целом по стране прирост в 10% за прошлый год, – приводит свои данные Кабанов. – Причем это в тех регионах, где нет противодействия. А вот Калужская область закрыла многие виды деятельности для гастарбайтеров. Количество выданных патентов уменьшилось там, кажется, в пять раз. А криминальная статистика с участием мигрантов не только не выросла, но и уменьшилась – на 28%. Мы считаем, что это взаимосвязанные вещи».

При этом более 70% мигрантов для государства не видны, полагает член СПЧ. «Они не платят налогов, поэтому выстроить контроль за ними невозможно. У МВД не хватает рук, ведь количество – огромное. Еще один фактор – к сожалению, наметилась тенденция к мягкости в оценке криминальных действий мигрантов, – считает Кабанов. – Взять те же самые драки. Будь там российские граждане, им бы тут же вменили в вину «массовые беспорядки», потому что все признаки есть – и состав преступления, и оружие, и предварительный сговор. А для иностранцев чаще всего применяют статью УК о мелком хулиганстве, осужденные по которой обычно выходят на свободу по амнистии».

По мнению эксперта, в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске сохраняется влияние диаспор, этнически окрашенного бизнеса. «Этот фактор тоже способствует развитию криминальной среды. Уже в школах возникают банды из малолеток. К сожалению, часть наших чиновников закрывает глаза на эту проблему, а вот в Совете безопасности отрабатывается другая линия, не случайно Дмитрий Медведев и Николай Патрушев делают жесткие заявления по поводу ужесточения контроля», – cчитает Кабанов.

Впрочем, по мнению экспертов, внутри диаспор заметна разница в поведении людей разного возраста. Пожилые мигранты, которые перебрались в Россию еще в нулевые и десятые годы, как правило, не агрессивны. «Те, кто «все чаще сопротивляется» полиции, как выражается Бастрыкин, это в основном молодежь.

Пожилые вряд ли будут драться с силовиками. Все-таки и воспитание у них еще советское – а значит, относятся с большим уважением к представителям власти.

Да и возраст уже не тот. Такое происходит с молодежью, у которой тестостерон избыточный», – напоминает Коженов.

Стоит напомнить, что в конце марта правительству и силовым ведомствам поручено подготовить предложения по развитию миграционной политики. Среди задач – оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в тех или иных российских регионах, и перевести в цифровой формат административные процедуры в миграционной сфере. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что мигранты должны уважать российские традиции и законы. «Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», – говорил Путин. По мнению президента, работу по социокультурной адаптации мигрантов в России нужно начинать еще на их родине.

Тем временем в блогосфере во вторник бурно обсуждался судебный процесс в Челябинске. Это история, которая иллюстрирует выступление Бастрыкина. Во вторник Центральный суд города отправил за решетку 20-летнего гражданина Таджикистана Шахрона Мирова, который подозревается в убийстве в ходе уличной драки местного одиннадцатиклассника.

Как отмечает портал «74.ru», Миров общается с судом через переводчика, как, кстати, и трое его подельников, среди которых есть и граждане РФ, приехавшие в нашу страну по программе возвращения соотечественников. Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале выразил возмущение тем, что обвиняемые не знают государственный язык РФ, но тем не менее получили право жить в России.