Почему мигранты стали совершать больше преступлений

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11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Немцы передумали отказываться от мирного атома

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные. Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
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Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Чем Макрон разозлил США

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Запад протестирует депортацию русских

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

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    Почему мигранты стали совершать больше преступлений

    Правоохранительные органы России отмечают высокий рост преступности в среде гастарбайтеров
    Как говорят в СК, многие иностранные гости обнаглели и все чаще нападают на стражей порядка
    		  
    11 апреля 2023, 17:30
    Текст: Юрий Зайнашев

    Следственный комитет сообщил о кратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов, в том числе по убийствам. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста. Какие изменения в среде мигрантов вызвали рост совершаемых гастарбайтерами преступлений?

    Как заявил во вторник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в России наблюдается рост преступлений, совершенных иностранными гражданами. «Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», – сказал Бастрыкин «Интерфаксу».

    Глава СКР отметил, что всего в прошлом году поступило 4729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4231 уголовное дело. «Это почти в три раза больше, чем в 2021 году», – сказал председатель.

    Он добавил, что «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения». Также участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка.

    По словам Бастрыкина, с участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. «Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центрально-азиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях», – рассказал глава СКР. Зачастую жертвами таких преступников становятся пожилые и беззащитные граждане, добавил он.

    В конце года Бастрыкин сообщал, что за 11 месяцев прошлого года было расследовано более 7 тыс. преступлений, совершенных мигрантами, из них треть – тяжкие и особо тяжкие. Наибольшее количество совершено в Московской области, второе место занимала Москва, третье – Петербург.

    Усредненный портрет такого преступника – это люди с низким уровнем образования, со слабым знанием русского языка. «К этому можно добавить, что такая категория, как правило, уже изначально настроена против России. С 1991 года фактически во всех республиках идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

    «Кроме того, сама среда, в которой обращаются многие гастарбайтеры, криминализирована. Там высокий уровень личной агрессии. Как сообщил Бастрыкин,

    недавно была задержана банда, состоявшая из молодых мигрантов, которая действовала в Москве и Подмосковье.

    Ее участники провоцировали драки с прохожими, снимали это на видео и затем выкладывали в Сеть. Целью было сеять страх. Это уже некое системное действие. Они начинают отстаивать свое жизненное пространство. Возникают этнические анклавы. При этом многие гости не учитывают местные традиции. Культурно-этнический баланс нарушен», – предупреждает Кабанов.

    В свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предлагает не спешить с выводами. «Либо и впрямь стали чаще совершать преступления, либо такие преступления стали чаще выявлять и раскрывать. Эмпирический опыт подсказывает, что резко повысилась техническая оснащенность наших сыщиков. Скажем, всю Москву увешали камерами. Тысячами вешаются камеры и в других городах. Раскрываемость благодаря этому явно улучшилась, за что наших силовиков тоже надо поблагодарить – это все тоже влияет на статистику», – заявил газете ВЗГЛЯД Коженов.  

    «В целом за прошлый год с участием иностранцев совершено 40,2 тыс. преступлений. А за позапрошлый 2021 год было 36,4 тыс. То есть рост есть, но он небольшой, – считает собеседник. – В сумме за два года получается больше 75 тыс. преступлений. Сидит у нас в тюрьмах порядка 26 тыс. иностранных граждан, то есть в три раза меньше. Соответственно, большая часть криминала – тот, за который не дают тюремный срок. Например, часто возбуждают дела по статье 327 – за «левую» регистрацию, когда виновному назначается штраф».

    Теперь посчитаем с другой стороны, предлагает Коженов. «У нас 7-8 млн мигрантов. Совершено 40 тыс. преступлений. Выходит, где-то полпроцента. Если спросите меня, верю ли, что полпроцента мигрантов – преступники? Верю. Вполне может быть», – признается глава ФМР. «Впрочем, более серьезно комментировать выступление Бастрыкина я не готов. Надо глубоко копаться в цифрах, а у нас сейчас готовится очень важное мероприятие, не успеваю», – признался Коженов.

    Имеется в виду намеченный на среду заключительный съезд Федерации мигрантов России, который подведет черту под ее 16-летней работой (в декабре Верховный суд распорядился ликвидировать федерацию за неуставную деятельность – проведение бойцовских турниров ММА).

    Многие молодые гастарбайтеры узнают о жизни в России из Telegram-каналов, поясняет эксперт. «А там много вредной информации. Авторы там регулярно жалуются, что такого-то мигранта в таком-то городе не за что посадили, «полиция придралась», дали в итоге большой тюремный срок. Многие в это верят. Значит, и доверие к российской власти среди них вряд ли будет высоким. Как только они видят представителя закона, сразу ждут от него чего-то плохого», – рассказывает Коженов.

    «Есть и другие, сугубо российские Telegram-каналы, ориентированные на нашу внутреннюю аудиторию. И они почти каждый день твердят, что «все мигранты – преступники». Так и разжигается в итоге конфликт», – сетует глава федерации.

    «В целом по стране прирост в 10% за прошлый год, – приводит свои данные Кабанов. – Причем это в тех регионах, где нет противодействия. А вот Калужская область закрыла многие виды деятельности для гастарбайтеров. Количество выданных патентов уменьшилось там, кажется, в пять раз. А криминальная статистика с участием мигрантов не только не выросла, но и уменьшилась – на 28%. Мы считаем, что это взаимосвязанные вещи».

    При этом более 70% мигрантов для государства не видны, полагает член СПЧ. «Они не платят налогов, поэтому выстроить контроль за ними невозможно. У МВД не хватает рук, ведь количество – огромное. Еще один фактор – к сожалению, наметилась тенденция к мягкости в оценке криминальных действий мигрантов, – считает Кабанов. – Взять те же самые драки. Будь там российские граждане, им бы тут же вменили в вину «массовые беспорядки», потому что все признаки есть – и состав преступления, и оружие, и предварительный сговор. А для иностранцев чаще всего применяют статью УК о мелком хулиганстве, осужденные по которой обычно выходят на свободу по амнистии».

    По мнению эксперта, в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске сохраняется влияние диаспор, этнически окрашенного бизнеса. «Этот фактор тоже способствует развитию криминальной среды. Уже в школах возникают банды из малолеток. К сожалению, часть наших чиновников закрывает глаза на эту проблему, а вот в Совете безопасности отрабатывается другая линия, не случайно Дмитрий Медведев и Николай Патрушев делают жесткие заявления по поводу ужесточения контроля», – cчитает Кабанов.

    Впрочем, по мнению экспертов, внутри диаспор заметна разница в поведении людей разного возраста. Пожилые мигранты, которые перебрались в Россию еще в нулевые и десятые годы, как правило, не агрессивны. «Те, кто «все чаще сопротивляется» полиции, как выражается Бастрыкин, это в основном молодежь.

    Пожилые вряд ли будут драться с силовиками. Все-таки и воспитание у них еще советское – а значит, относятся с большим уважением к представителям власти.

    Да и возраст уже не тот. Такое происходит с молодежью, у которой тестостерон избыточный», – напоминает Коженов.

    Стоит напомнить, что в конце марта правительству и силовым ведомствам поручено подготовить предложения по развитию миграционной политики. Среди задач – оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в тех или иных российских регионах, и перевести в цифровой формат административные процедуры в миграционной сфере. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что мигранты должны уважать российские традиции и законы. «Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», – говорил Путин. По мнению президента, работу по социокультурной адаптации мигрантов в России нужно начинать еще на их родине.

    Тем временем в блогосфере во вторник бурно обсуждался судебный процесс в Челябинске. Это история, которая иллюстрирует выступление Бастрыкина. Во вторник Центральный суд города отправил за решетку 20-летнего гражданина Таджикистана Шахрона Мирова, который подозревается в убийстве в ходе уличной драки местного одиннадцатиклассника.

    Как отмечает портал «74.ru», Миров общается с судом через переводчика, как, кстати, и трое его подельников, среди которых есть и граждане РФ, приехавшие в нашу страну по программе возвращения соотечественников. Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале выразил возмущение тем, что обвиняемые не знают государственный язык РФ, но тем не менее получили право жить в России.
     
     
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