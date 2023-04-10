В СПЧ назвали причины роста преступности среди мигрантов

В СПЧ увидели политическую подоплеку у роста преступности среди мигрантов

Рост преступности среди мигрантов связан с тем, что с 1991 года фактически во всех республиках идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Во-первых, растет общее количество мигрантов, которые приезжают к нам из Средней Азии и Закавказья. Сегодня Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета России) нарисовал усредненный портрет такого преступника – это люди с низким уровнем образования, со слабым знанием русского языка. К этому можно добавить, что такая категория, как правило, уже изначально настроена против России. С 1991 года фактически во всех республиках идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

Кабанов уточнил, что «особенно это заметно в Киргизии, там в учебниках прямо говорится о том, что эти земли когда-то захватила Российская империя, а позднее – Советский Союз. То есть молодые люди зачастую уже приезжают с чувством обиды на нашу страну. На этой почве вполне естественно возникает потом прирост спящих ячеек международных террористических организаций».

«Во-вторых, сама среда, в которой обращаются многие мигранты, криминализирована. Там высокий уровень личной агрессии. Известно, что недавно была задержана банда, состоявшая из молодых мигрантов – выходцев из Центральной Азии, которая действовала в Москве и Подмосковье. Ее участники провоцировали драки с прохожими, снимали это на видео и затем выкладывали в Сеть. Целью было сеять страх. Это уже некое системное действие».

Кабанов заключил, что основная масса молодых мигрантов, которая перебралась в Россию, в последние годы, по его мнению, «работает на дестабилизацию в стране. Они начинают отстаивать свое жизненное пространство. Возникают этнические анклавы. При этом многие мигранты не учитывают местные традиции. Культурно-этнический баланс нарушен».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов, сообщает «Интерфакс». Глава СКР отметил, что всего в 2022 году поступило 4729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4231 уголовное дело.