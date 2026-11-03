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    3 ноября 2026, 10:30 • Справки

    Как отдыхаем на Новый год 2027: график праздников

    Как отдыхаем на Новый год 2027: график праздников
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Правительство утвердило календарь выходных на предстоящие новогодние праздники. Россиян ждут длинные каникулы, а с помощью нескольких дней отпуска отдых можно продлить больше чем на две недели.

    Как отдыхаем на Новый год 2027

    Порядок отдыха определен постановлением правительства от 17 сентября 2026 года №1187 «О переносе выходных дней в 2027 году». Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    При пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье праздники начнутся в четверг, 31 декабря 2026 года, и закончатся в воскресенье, 10 января 2027 года. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января.

    Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, нерабочими праздничными днями считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (новогодние каникулы), а также 7 января (Рождество Христово).

    Сколько продлятся новогодние каникулы в 2027 году

    Новогодние каникулы продлятся 11 дней подряд – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Такая продолжительность получилась за счет переносов выходных.

    В 2027 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. По закону выходной, совпавший с праздником, переносится на следующий рабочий день. Однако для двух январских дней правительство вправе назначить другие даты, что и было сделано:

    • выходной с субботы, 2 января, перенесен на пятницу, 5 ноября 2027 года;

    • выходной с воскресенья, 3 января, перенесен на пятницу, 31 декабря 2027 года.

    Поэтому дополнительного выходного дня в январе 2027 года не будет. Перенесенные дни продлят ноябрьские праздники до четырех дней (с 4 по 7 ноября) и сделают нерабочим 31 декабря 2027 года.

    Четверг, 31 декабря 2026 года, также будет выходным. Этот перенос предусмотрен постановлением о выходных на 2026 год.

    График новогодних праздников 2026/2027

    Официальные выходные на новый год 2027 при пятидневке распределяются так:

    • 31 декабря 2026 года (четверг) – выходной за счет переноса;

    • 1 января 2027 года (пятница) – нерабочий праздничный день;

    • 2 января (суббота) – нерабочий праздничный день;

    • 3 января (воскресенье) – нерабочий праздничный день;

    • 4 января (понедельник) – нерабочий праздничный день;

    • 5 января (вторник) – нерабочий праздничный день;

    • 6 января (среда) – нерабочий праздничный день;

    • 7 января (четверг) – Рождество Христово;

    • 8 января (пятница) – нерабочий праздничный день;

    • 9 января (суббота) – выходной;

    • 10 января (воскресенье) – выходной;

    • 11 января (понедельник) – первый рабочий день.

    Для работников со сменным графиком или шестидневной неделей выходные могут не совпадать с этим календарем. Порядок работы в праздники устанавливает работодатель. График сменности, по статье 103 Трудового кодекса РФ, доводится до сотрудников не позднее чем за месяц до введения в действие.

    Как отдохнуть 16 дней подряд на Новый год

    Продлить каникулы можно, если присоединить к ним несколько дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Самый выгодный вариант – оформить отпуск с 28 по 30 декабря 2026 года (понедельник, вторник и среда).

    В этом случае отдых продлится 16 дней:

    • 26 и 27 декабря 2026 года – обычные выходные (суббота и воскресенье);

    • 28, 29 и 30 декабря – 3 дня отпуска;

    • 31 декабря – выходной за счет переноса;

    • с 1 по 10 января 2027 года – праздники и выходные.

    Есть и второй вариант: взять отпуск после праздников, с 11 по 15 января 2027 года. Тогда с учетом выходных 16 и 17 января отдых продлится с 31 декабря по 17 января, то есть 18 дней. Для этого потребуется 5 дней отпуска.

    При планировании необходимо учитывать несколько правил:

    • отпуск предоставляется по графику отпусков, который утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года;

    • если отпуск не включен в график, его даты нужно согласовать с работодателем;

    • о начале отпуска работника уведомляют под подпись не позднее чем за две недели;

    • отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска;

    • нерабочие праздничные дни, попавшие на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются (статья 120 Трудового кодекса РФ).

    Сколько рабочих дней в январе 2027

    Согласно производственному календарю, в январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней. Выходных и нерабочих праздничных дней – 16.

    Норма рабочего времени в январе 2027 года составит:

    • при 40-часовой рабочей неделе – 120 часов;

    • при 36-часовой рабочей неделе – 108 часов;

    • при 24-часовой рабочей неделе – 72 часа.

    В декабре 2027 года 31 декабря снова будет выходным днем за счет переноса с 3 января. Это значит, что следующие новогодние праздники также начнутся 31 декабря.

    Как оплачиваются новогодние праздники в 2027 году

    Порядок оплаты зависит от системы оплаты труда.

    Работники с окладом получают зарплату за январь в полном размере, несмотря на меньшее количество рабочих дней. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие нерабочих праздничных дней в месяце не является основанием для снижения заработной платы.

    При сдельной и почасовой оплате заработок зависит от фактически выполненной работы. При этом работникам, которые не получают оклад и не привлекались к работе в нерабочие праздничные дни, полагается дополнительное вознаграждение. Его размер и порядок выплаты определяются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.

    Если сотрудник работает в выходной или нерабочий праздничный день, применяется статья 153 Трудового кодекса РФ. Работа оплачивается не менее чем в двойном размере с учётом установленной законом системы расчёта. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха.

    Привлечь сотрудника к работе в выходной или праздник можно только с его письменного согласия, за исключениями, предусмотренными статьей 113 Трудового кодекса РФ. Беременных женщин к такой работе привлекать запрещено. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников с детьми до трех лет и работников с инвалидностью допускается только с их письменного согласия, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. Работодатель обязан в письменной форме ознакомить их с правом отказаться от работы в такие дни (статья 113 Трудового кодекса РФ).

    Отдельно необходимо учитывать сроки выплаты зарплаты. Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, деньги перечисляются накануне этого дня (статья 136 Трудового кодекса РФ). Поэтому выплаты, которые по графику приходятся на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, работодатель обязан перечислить не позднее 30 декабря 2026 года.

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