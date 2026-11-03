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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    3 ноября 2026, 11:30 • Новости дня

    Полиция Германии провела обыски у членов марксистско-ленинской группировки

    Bild: Полиция Германии провела обыски у членов марксистско-ленинской группировки

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция в Германии провела обыски в четырех федеральных землях у подозреваемых членов марксистско-ленинской группировки «Коллектив Цвикау».

    Обыски прошли в 20 квартирах в округах Цвикау, Лейпциге, Бремене, Гамбурге и Дрездене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild. Участников группировки подозревают в создании преступного сообщества и нападениях на политических оппонентов.

    В расследовании прокуратуры Дрездена фигурируют 12 левых радикалов в возрасте от 18 до 37 лет. Следствие считает, что они на протяжении нескольких лет выслеживали и избивали оппонентов, применяя дубинки и перцовые баллончики.

    Группировка использует символику серпа и молота, а ее участники носят красные звезды. Спецслужбы Германии полагают, что конечной целью радикалов является свержение конституционного строя ФРГ посредством коммунистической революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МВД ФРГ Александр Добриндт обвинил левые группировки и мигрантов в провоцировании беспорядков на молодежных акциях.

    В прошлом месяце немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных молодежных протестов в Германии.

    В сентябре военная контрразведка Германии зафиксировала рост случаев экстремизма в бундесвере.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    31 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией

    Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

    Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».

    «Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.

    В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.

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    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    31 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    В Германии начались задержания участников молодежных протестов

    Полиция применила газ и водометы на молодежных протестах в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.

    Массовые шествия с участием левых и пропалестинских активистов переросли в столкновения с полицией в центре Берлина. Участники многотысячной акции начали забрасывать правоохранителей пустыми бутылками и петардами, в ответ сотрудники применили перцовый газ и приступили к задержаниям, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне полиция пустила в ход водомет против участников протестного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Правоохранители по громкоговорителю потребовали от прохожих разойтись и задержали часть демонстрантов, которые использовали пиротехнику, сообщает агентство со ссылкой на портал Hessenschau.

    Беспорядки зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов, пишет Bild.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах.

    Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции в Гамбурге.

    В четверг активисты молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

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    31 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Масштабные протесты молодежи охватили более 30 городов Германии

    В 30 городах Германии начались молодежные протесты против возвращения призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает» («Gen Z regelt»).

    В Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте стартовали акции протеста, организаторы которых рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников, передает ТАСС.

    В столице ФРГ у Бранденбургских ворот собрались более 10 тыс. человек. Протестующие требуют отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Безопасность в Берлине обеспечивают около 1,5 тыс. полицейских. Правоохранительные органы не исключают перерастания демонстраций в беспорядки и столкновения, учитывая совпадение акций с празднованием Хеллоуина и призывы экстремистских группировок присоединиться к протестам. В преддверии митингов многие модные бутики закрыли витрины деревянными досками из-за опасений погромов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    В четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативой «Gen Z regelt» масштабных протестов молодежи.

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    1 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.

    «Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

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    31 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Тысячи человек вышли на протесты против милитаризации в Германии

    Тысячи человек присоединились к протестам молодежи в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) в нескольких немецких городах, сообщают местные СМИ.

    Участники акции протеста в центре Берлина требуют от правительства ФРГ пересмотра бюджетной политики и призывают отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ, передает РИА «Новости».

    В Гамбурге началось шествие с участием более 2 тыс. человек. К акции в Штутгарте присоединилось около 3 тыс. человек. Также сообщается о демонстрации в Ганновере, где манифестанты призывают канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку.

    На улицах Кельна также собралось несколько тысяч человек. Во Франкфурте-на-Майне началось шествие, в котором участвуют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек.

    Помимо Берлина, акции протеста проходят более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек.

    Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Участники солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Германии начались масштабные демонстрации молодежи более чем в 30 городах.

    В центре Берлина участники акции протеста выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    В пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

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    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

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    31 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат Европарламента обвинил Германию в конституционном кризисе в Польше

    Депутат ЕП Тарчиньский обвинил Германию в кризисе в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

    «Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», – цитирует Тарчиньского РИА «Новости».

    Парламентарий сообщил, что власти Польши намерены отказаться от безопасных границ в угоду Берлину, который хочет, чтобы нелегальные мигранты проникали в новые страны.

    В основе кризиса лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет президент Кароль Навроцкий. Формальным поводом для конфликта стал отказ главы государства утверждать одобренные парламентом кандидатуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

    В тот же день евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

    Бывший польский президент Лех Валенса выразил поддержку действиям правительства по перестановкам в Конституционном суде.

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    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

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