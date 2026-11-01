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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    1 ноября 2026, 04:59 • Новости дня

    Полиция задержала более 100 участников беспорядков во Франкфурта-на-Майне

    В ходе протестов в Германии задержали около 180 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек и задействовали спецназ для восстановления порядка на улицах.

    В центре Франкфурта-на-Майне более тысячи полицейских были дислоцированы для подавления ночных беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hessenschau.

    Участники акций разбили витрину оружейного магазина, на улицах города зажгли костры. Полки магазинов после их набегов опустели.

    «На данный момент до выяснения обстоятельств задержаны более 30 человек. Полицейские мероприятия продолжаются. В настоящее время нас поддерживают силы других полицейских управлений земли Гессен, в том числе спецотряд полиции (SEK)», – заявили в правоохранительных органах Франкфурта-на-Майне.

    Позднее франкфуртская полиция сообщила о задержании еще 100 человек для проверки личностей, а также четверых несовершеннолетних, которые пытались вывезти украденные вещи.

    В Берлине также прошли задержания более 50 участников демонстраций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции города Йорна Иффлендера.

    В субботу молодежные протестные акции охватили 34 города Германии, для участия в них зарегистрировались 184,4 тыс. человек. Демонстранты потребовали провести реформу образования, принять меры против роста стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге с применением перцового газа.

    Тысячи человек присоединились к акциям молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких городах страны.

    В центре Берлина объединенный протест обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    @ Oliver Zimmermann/imago/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (8)
    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    31 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией

    Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

    Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».

    «Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.

    В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.

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    31 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    ZDF: Глава МИД ФРГ Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Российская Федерация не является частью западной семьи, однако подчеркнул необходимость ведения диалога с Москвой.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости вести диалог с Москвой даже по спорным вопросам, однако отказался считать ее частью западной семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.

    «А такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что совместная фотография с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может вызвать ложное ощущение единства.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об испуге Вадефуля перед фотографированием с российским коллегой на проходящем в Атланте совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20. При этом месяц назад немецкий министр сам напрашивался на переговоры с Лавровым и позировал перед журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насмешках западных изданий над министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем из-за его страха перед совместным снимком с российским коллегой.

    Вадефуль собирался принять участие в совместном фотографировании с главой МИД России на полях мероприятия.

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    31 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат Европарламента обвинил Германию в конституционном кризисе в Польше

    Депутат ЕП Тарчиньский обвинил Германию в кризисе в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

    «Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», – цитирует Тарчиньского РИА «Новости».

    Парламентарий сообщил, что власти Польши намерены отказаться от безопасных границ в угоду Берлину, который хочет, чтобы нелегальные мигранты проникали в новые страны.

    В основе кризиса лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет президент Кароль Навроцкий. Формальным поводом для конфликта стал отказ главы государства утверждать одобренные парламентом кандидатуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

    В тот же день евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

    Бывший польский президент Лех Валенса выразил поддержку действиям правительства по перестановкам в Конституционном суде.

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    31 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Тысячи человек вышли на протесты против милитаризации в Германии

    Тысячи человек присоединились к протестам молодежи в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) в нескольких немецких городах, сообщают местные СМИ.

    Участники акции протеста в центре Берлина требуют от правительства ФРГ пересмотра бюджетной политики и призывают отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ, передает РИА «Новости».

    В Гамбурге началось шествие с участием более 2 тыс. человек. К акции в Штутгарте присоединилось около 3 тыс. человек. Также сообщается о демонстрации в Ганновере, где манифестанты призывают канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку.

    На улицах Кельна также собралось несколько тысяч человек. Во Франкфурте-на-Майне началось шествие, в котором участвуют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек.

    Помимо Берлина, акции протеста проходят более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек.

    Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Участники солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Германии начались масштабные демонстрации молодежи более чем в 30 городах.

    В центре Берлина участники акции протеста выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    В пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

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    31 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Масштабные протесты молодежи охватили более 30 городов Германии

    В 30 городах Германии начались молодежные протесты против возвращения призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает» («Gen Z regelt»).

    В Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте стартовали акции протеста, организаторы которых рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников, передает ТАСС.

    В столице ФРГ у Бранденбургских ворот собрались более 10 тыс. человек. Протестующие требуют отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Безопасность в Берлине обеспечивают около 1,5 тыс. полицейских. Правоохранительные органы не исключают перерастания демонстраций в беспорядки и столкновения, учитывая совпадение акций с празднованием Хеллоуина и призывы экстремистских группировок присоединиться к протестам. В преддверии митингов многие модные бутики закрыли витрины деревянными досками из-за опасений погромов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    В четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативой «Gen Z regelt» масштабных протестов молодежи.

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    31 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    В Германии начались задержания участников молодежных протестов

    Полиция применила газ и водометы на молодежных протестах в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.

    Массовые шествия с участием левых и пропалестинских активистов переросли в столкновения с полицией в центре Берлина. Участники многотысячной акции начали забрасывать правоохранителей пустыми бутылками и петардами, в ответ сотрудники применили перцовый газ и приступили к задержаниям, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне полиция пустила в ход водомет против участников протестного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Правоохранители по громкоговорителю потребовали от прохожих разойтись и задержали часть демонстрантов, которые использовали пиротехнику, сообщает агентство со ссылкой на портал Hessenschau.

    Беспорядки зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов, пишет Bild.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах.

    Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции в Гамбурге.

    В четверг активисты молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

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    31 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Полиция применила водометы против молодежи на акции в Кельне

    T-Online: Полиция Кельна разогнала водометами митинг молодежного движения

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники полиции немецкого города Кельн применили водометы против участников акции молодежного движения «Поколение Z решает», произошли столкновения.

    После того как полиция отменила шествие участников акции по улицам города, между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались столкновения, и полиция применила водометы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал T-Online.

    Представитель полиции сообщила, что участникам разрешили продолжить протест в форме митинга на одном месте.

    Отмечается, что для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии зарегистрировались более 177 тыс. человек, самые многочисленные митинги ожидаются в Кельне и Франкфурте-на-Майне. Среди требований участников – реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Организаторы заявляют о мирном характере демонстраций и выражают солидарность с молодежными протестами во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу более чем в 30 городах Германии начались масштабные демонстрации молодежи по призыву инициативы «Поколение Z решает». Тысячи человек присоединились к акциям протеста движения.

    Политолог Александр Камкин заявил о превращении Германии в идеальную площадку для эскалации насилия из-за стекающихся в страну ультралевых активистов.

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    31 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Меркель предложила избрать женщину на пост президента Германии

    Spiegel: Меркель заявила о необходимости избрать женщину президентом ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что пост следующего президента страны должна занять женщина.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующим президентом страны должна стать женщина, пишут «Вести» со ссылкой на журнал Spiegel.

    В ходе ток-шоу политик прокомментировала вопрос о возможных преемниках нынешнего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание на то, что за 77 лет пост федерального президента ни разу не занимала женщина.

    «Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли?"» – отметила Меркель.

    Она отказалась называть имена возможных кандидатов, однако подчеркнула, что знает женщин, которые могли бы занять президентский пост после Штайнмайера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году стрессом из-за утраты матери.

    В прошлом месяце Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ. До этого она жестко раскритиковала заявления о мигрантах Фридриха Мерца.

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    31 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Посол Украины в ФРГ отказался прийти на мероприятие с участием Мендель

    NTV: Посол Украины в ФРГ отказался прийти на мероприятие с участием Мендель

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ответил отказом на приглашение выступить на панельной дискуссии фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.

    Мероприятие, которое организует немецкая правая партия, должно состояться 4 ноября. В числе участников дискуссии под названием «Швейцария Востока. Видение мирной Украины» заявлены сопредседатель партии Тино Хрупалла, внешнеполитический эксперт фракции Маркус Фронмайер и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. При этом на сайте фракции украинский дипломат пока значится в списке приглашенных гостей, передает ТАСС.

    Участники встречи намерены проанализировать риски и подоплеку дипломатических инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Также политики планируют обсудить шансы на достижение мира и вызовы на пути к нему. Ожидается, что Мендель поделится соображениями о дальнейшем развитии ситуации в своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину.


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    31 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Участники митинга в Берлине призвали Мерца к отставке

    Участники митинга в Берлине призвали канцлера ФРГ Мерца к отставке

    Tекст: Мария Иванова

    Участники акции протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в центре Берлина выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Одна из участниц митинга поднялась на смонтированную сцену у Бранденбургских ворот и выступила против проводимой властями Германии политики милитаризации, а также финансовой и военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Пока Мерц отправляет на Украину миллиарды, моя больная мама недополучает необходимый уход», – сказала она.

    Другие участники акции протеста поддержали ее одобрительными криками. На митинге также развернули большой белый транспарант с надписью: «Мерц должен уйти». По оценкам организаторов, на митинге в Берлине собрались несколько тысяч человек.

    Помимо Берлина, аналогичные акции протеста проходят в субботу более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек по всей стране, а самыми многочисленными обещают стать митинги в Кельне и Франкфурте-на-Майне.

    Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Организаторы подчеркивают исключительно мирный и надпартийный характер демонстраций. В то же время их участники открыто солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

    В четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф.

    В прошлом месяце десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии в знак протеста против планов властей вернуть обязательный призыв в армию.

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    31 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала участников акции протеста слезоточивым газом

    Полиция в Париже применила слезоточивый газ против манифестантов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    Полиция во французской столице применила слезоточивый газ и шумовые гранаты на акции протеста против снижения покупательной способности населения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в конце маршрута манифестации у Порт-де-Шарантон на востоке Парижа, где радикально настроенные участники стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

    Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    В прошлую субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

    17 октября в ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.

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