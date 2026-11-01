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Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом
Диетолог Гладышев предупредил об опасности чистки печени маслом
Употребление растительного масла натощак ради очищения печени способно привести к закупорке желчного протока и срочной хирургической операции, сообщил врач-диетолог Олег Гладышев.
Попытки самостоятельно очистить печень с помощью употребления растительного масла могут нанести серьезный вред здоровью, заявил он ТАСС.
«Печень сама фильтрует кровь и нейтрализует токсины. Ей не нужна внешняя чистка. Масло обладает желчегонным свойством – да. Стимулирует сокращение желчного пузыря, но если там есть камень и он застрянет в желчном протоке, то это дикая боль и операционный стол», – заявил заведующий консультативным отделением Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.
Врач подчеркнул, что лечиться наугад нельзя, а при любых проблемах с желчным пузырем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева сообщила о риске тяжелых ожогов из-за попыток вылечить рак уксусом или содой. Гепатолог Бирюкова рассказывала об отсутствии у печени потребности в специальных чистках от шлаков.
Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина.