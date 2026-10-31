Врач предупредила об опасности «лечения» рака уксусом и содой

Врач предупредила о поражении почек при псевдолечении рака

Tекст: Катерина Туманова

В сети активно распространяются псевдонаучные советы блогеров без медицинского образования, которые предлагают «защелачивать» организм или выжигать опухоль экстремальными дозами кислот, передает ТАСС.

«Но на практике регулярный прием неразведенного или концентрированного уксуса разрушает слизистую оболочку пищевода и желудка. Это провоцирует внутренние кровотечения, перфорацию (прободение) органов и некроз тканей», – предупредила Григорьева.

Она добавила, что избыток кислоты нарушает кислотно-щелочной баланс крови. В результате организм пытается компенсировать ущерб за счет почек и легких, что приводит к системной токсичности и полиорганной недостаточности.

Врачи подчеркивают, что следование подобным рекомендациям оборачивается тяжелыми осложнениями и смертью пациентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника. Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака.

В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний радиофармпрепарата для терапии рака молочной железы.