Мошенники стали красть аккаунты пенсионеров на «Госуслугах» под видом Соцфонда

Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи аккаунтов «Госуслуг»

Tекст: Катерина Туманова

«Звонящий представляется сотрудником Социального фонда и обещает прибавку к пенсии из-за якобы неучтенного стажа. Человеку предлагают записаться на прием, а для подтверждения мошенник просит продиктовать код из смс, который в действительности нужен для входа на «Госуслуги», – пояснил Шейкин РИА «Новости».

Он отметил убедительность схемы, поскольку жертву не просят перевести деньги, а лишь приглашают посетить официальное ведомство.

Захват учетной записи открывает доступ к персональным данным, которые могут использоваться для дальнейшего обмана. При просьбе назвать пароль разговор следует немедленно прекратить.

Сенатор добавил, что в случае передачи кода необходимо срочно сменить пароль от аккаунта, завершить все посторонние сеансы или обратиться за восстановлением доступа в многофункциональный центр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат ГД Немкин сообщил о предложении мошенников установить вредоносные обновления для портала «Госуслуги». Вице-премьер Григоренко рассказал о планах добавить на портал функцию быстрой блокировки онлайн-операций для защиты жертв преступников.

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью «цифровизации стажа».

