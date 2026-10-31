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В ОП болезнь питомца назвали уважительной причиной неявки на работу
Болезнь домашнего питомца назвали уважительной причиной отгула
Сотрудники российских компаний могут легально отсутствовать на рабочем месте из-за болезни домашнего животного или непредвиденных проблем с транспортом, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю Евгений Машаров.
«ДТП или поломка транспорта могут быть признаны форс-мажором, если они реально помешали работнику добраться до работы, а подтвердить это можно справками от ГИБДД, транспортных компаний или МЧС. <…> Болезнь домашнего питомца можно рассматривать в качестве уважительной причины для работодателя», – заявил Машаров ТАСС.
Он отметил, что понятие «форс-мажор» отсутствует в Трудовом кодексе России, однако на практике суды признают таковыми объективные и непредотвратимые ситуации, на которые работник не мог повлиять.
Кроме того, уважительными причинами отсутствия на рабочем месте могут быть застревание в лифте, отключение связи у удаленных сотрудников, коммунальные аварии, непогода, отмена рейсов, уход за больными родственниками и участие в похоронах.
При этом о плановом отсутствии, например, для сдачи крови или визита в суд, работодателя необходимо уведомлять заранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Машаров ранее сообщил о введении понятия стажировки в Трудовой кодекс России с 1 марта 2027 года. В прошлом месяце он предупредил о новой уловке мошенников с обвинениями покупателей гипермаркетов в финансировании украинской армии.
В августе Машаров сообщил о двукратном увеличении лимита сверхурочной работы в России.