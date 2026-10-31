Володин сообщил о двукратном расширении оснований для выдворения иностранцев

С ноября в России в два раза расширили список причин для выдворения мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре. Совершенствование миграционной политики. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь – в 45», – написал Володин.

В перечень правонарушений вошли неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации и нарушение общественного порядка. Кроме того, иностранцам грозит выдворение за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против России и нарушение прав и свобод человека. Эти нормы вступят в силу 3 ноября.

С 1 ноября упростится оплата счетов благодаря новым обязанностям федерального казначейства, а 2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными авиаперевозками. Помимо этого, с 26 ноября появятся новые основания для предоставления отчетов бюро кредитных историй, а сами организации обяжут направлять данные по запросу судебных приставов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

Спикер нижней палаты парламента заявил о сокращении срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев.

Также председатель Государственной думы анонсировал увеличение более чем в два раза количества административных правонарушений для выдворения иностранных граждан из России.