В Калифорнии более ста построек оказались повреждены из-за «королевских приливов»

Los Angeles Times: В Калифорнии сильные приливы повредили 114 домов

Tекст: Мария Иванова

В Хантингтон-Бич в понедельник объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с «королевскими приливов» – чрезвычайно высокими приливами, обычно возникающими в прибрежных зонах во время новолуния или полнолуния, пишет Los Angeles Times.

Кроме того, в одном из зданий произошел пожар после того, как соленая вода повредила литий-ионный аккумулятор.

К пятнице вода отступила, однако власти предупредили о возможности еще более сильных приливов в конце ноября. Службы подготовили средства защиты от наводнений, включая мешки с песком, водяные насосы, песчаные насыпи и дренажные каналы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за 40 лет, что приведет к жаре, засухе и наводнениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе профессор Университета Айдзу Саджи Хамид отметил непредсказуемость глобальных последствий природного феномена Эль-Ниньо.

В июне в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод.

В мае климатическому феномену предрекли беспрецедентное повышение температур с масштабными потрясениями по всему миру.