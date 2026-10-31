Gazeta Wyborcza: Партии Польши разошлись в вопросе консультаций с президентом

Tекст: Мария Иванова

Правящая «Гражданская коалиция» и партия «Левые» отказались от участия в переговорах. «Конституцию нужно соблюдать, а не проводить консультации», – заявил депутат Гжегож Наперальский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Gazeta Wyborcza.

В Польской крестьянской партии намерены принять решение на заседании руководства при условии приглашения всех политических сил. Партия Polska 2050 также рассмотрит детали на заседании правления. При этом представители «Конфедерации» и партии «Право и справедливость» подтвердили готовность участвовать в консультациях.

Обострение ситуации вокруг Конституционного суда произошло после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей бывшего министра Мачея Берека. Вскоре глава Минюста Вальдемар Журек потребовал отстранить исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свенчковского.

В ответ на это президент Кароль Навроцкий экстренно прервал визит в Сенегал и прибыл к зданию Конституционного суда в Варшаве, где произошли столкновения между протестующими, полицией и охраной главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог-полонист Станислав Стремидловский назвал политический конфликт в Польше выгодным для обеих сторон из-за предстоящих выборов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал кризис вокруг судебной системы в стране как повторение незаконных методов украинских властей.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.