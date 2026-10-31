30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.0 комментариев
Польские партии разделились по вопросу участия в консультациях с президентом
Gazeta Wyborcza: Партии Польши разошлись в вопросе консультаций с президентом
Политические партии Польши не смогли прийти к единому мнению об участии в консультациях по ситуации с Конституционным судом, которые созвал президент страны Кароль Навроцкий.
Правящая «Гражданская коалиция» и партия «Левые» отказались от участия в переговорах. «Конституцию нужно соблюдать, а не проводить консультации», – заявил депутат Гжегож Наперальский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Gazeta Wyborcza.
В Польской крестьянской партии намерены принять решение на заседании руководства при условии приглашения всех политических сил. Партия Polska 2050 также рассмотрит детали на заседании правления. При этом представители «Конфедерации» и партии «Право и справедливость» подтвердили готовность участвовать в консультациях.
Обострение ситуации вокруг Конституционного суда произошло после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей бывшего министра Мачея Берека. Вскоре глава Минюста Вальдемар Журек потребовал отстранить исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свенчковского.
В ответ на это президент Кароль Навроцкий экстренно прервал визит в Сенегал и прибыл к зданию Конституционного суда в Варшаве, где произошли столкновения между протестующими, полицией и охраной главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог-полонист Станислав Стремидловский назвал политический конфликт в Польше выгодным для обеих сторон из-за предстоящих выборов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал кризис вокруг судебной системы в стране как повторение незаконных методов украинских властей.
Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.