Росатом и Руанда договорились о развитии ядерной инфраструктуры

Росатом: Россия поможет Руанде в развитии национальной ядерной инфраструктуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по международной деятельности госкорпорации Николай Спасский и посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита, сообщается на сайте Росатома.

Отмечается, что меморандум предусматривает конкретные шаги по определению текущих потребностей Руанды. Совместная работа будет вестись в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и с учетом лучших практик российской стороны.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Руанде создать прочную основу для использования мирного атома в интересах энергетики, науки и экономики страны», – заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что сотрудничество носит комплексный характер. В частности, идет работа над проектами атомной станции малой мощности и Центра ядерной науки и технологий. Кроме того, по квотам госкорпорации в российских вузах в настоящее время обучаются 102 студента из Руанды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сельское хозяйство, транспорт и промышленность ключевыми направлениями сотрудничества России со странами Африки.

В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о желании африканских стран расширять взаимодействие с Россией в области переработки природных ресурсов.

В тот же день президент Владимир Путин заявил о необходимости предоставления африканским странам решений для самостоятельного управления ресурсами.