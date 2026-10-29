Китай наказал мировую звезду за неуважение

Tекст: Геворг Мирзаян

История, в который попал Мбаппе, не просто история о недалеком футболисте, потерявшем деньги и репутацию из-за одного высказывания. Он на фоне многих своих коллег - звезд мирового футбола кажется относительно развитой личностью с собственным благотворительным фондом, вокруг которой обычно мало скандалов.

Это история о своего рода реванше Великого Китая. И о том, как всесильные западные игроки, привыкшие к двойным стандартам и морализаторству, вынуждены теперь унижаться в страхе перед огромными убытками.

Скандал начался с того, что игроку «Реала» Киллиану Мбаппе в подкасте The Bridge задали вопрос о любимом меме. Он рассказал о фотошопе, где его лицо наложено на «какого-то парня – думаю, это был китайский диктатор».

То был Мао Цзедун. Хотя Великий кормчий - лидер неоднозначный, и в Китае к нему отношение такое же неоднозначное, унижать его, разумеется, не принято. Более того, совершенно исключено: унижая Мао, унижаешь Китайскую народную республику, которую он основал.

Поэтому ответ из Пекина прилетел незамедлительно. В приложениях Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе. Его официальные аккаунты на Weibo и Xiaohongshu с миллионом подписчиков отключили. Китайские компании, включая крупнейшего производителя молочных напитков Mengniu, разорвали рекламные контракты.

«Наша компания решительно выступает против и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любому поведению, оскорбляющему национальные чувства», - объяснило свою позицию руководство Dongpeng, еще одного лидера на рынке напитков.

Отчасти такая реакция связана с тем, что Мбаппе красовался прямо на бутылках, что делало компанию мишенью для критики внутри Китая. На фоне скандала акции Dongpeng упали на 4,1% на шанхайской бирже, а акции Mengniu примерно на 3% на гонконгской.

«Слова и действия, которые оскорбляют чувства китайского народа, естественно, вызовут протест со стороны всех слоев китайского общества», - объяснили происходящее в МИД КНР.

Но этот протест распространился не только на Мбаппе: китайцы начали ковровую «политику отмены». Например, прилетело его некитайским спонсорам: акции On Holding AG (швейцарского производителя кроссовок, мировым послом которого был Мбаппе) рухнули на 5,7%.

Ну и, конечно же, пострадали непосредственные работодатели француза Мбаппе – футбольный клуб Реал и высший дивизион испанского футбола (Ла Лига). Китайцы решили отменить Реал, а также всю испанскую Ла Лигу на своей территории: государственный телеканал CCTV прекратил трансляцию матчей всех команд высшего испанского дивизиона.

В результате всех этих мер виновник и сопричастные покаялись.

Мбаппе заявил, что его слова о Мао были «неуместными». «И теперь я понимаю, что задел многих людей в Китае и в китайских общинах по всему миру. Я приношу извинения всем, кого мои слова расстроили», - сказал звезда мирового футбола. Китай это оценил высоко.

Извинились и ни в чем не повинный «Реал», и Ла Лига. «Мы не можем позволить, чтобы высказывания одного человека запятнали отношения с Китаем или нанесли вред более чем 20 клубам, входящим в наши профессиональные соревнования, нашим партнерам и, прежде всего, китайским болельщикам», - отмечается в заявлении президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Извинилось даже шоу The Bridge. Причем перед всеми – и перед китайцами, и перед Мбаппе, и перед «его партнерами и любыми учреждениями, чьи отношения с Китаем и китайским народом могли быть затронуты».

Сейчас западные либеральные СМИ и правозащитники критикуют извинившихся, называют их действия «позором», клеймят за «преклонение колена» перед китайцами. Однако ирония в том, что Мбаппе и Ла Лига – не единственные, кто так сделал после того, как спровоцировал «протест со стороны всех слоев китайского общества».

В 2018 году отменяли Дольче и Габбана после того, как в рекламе бренда была показана китайская модель, пытавшаяся есть спагетти палочками для еды. И это в ситуации, когда

на КНР приходилось до трети всех мировых покупок предметов роскоши.

В итоге товары бренда были удалены с площадок, а показ мод в Шанхае отменен по причине бойкота со стороны китайских селебритиз.

«Китай богат своими ценностями, своей культурой и своими людьми, и китайцы не потратят ни копейки на бренд, который этого не уважает», - заявила одна из местных моделей.

Тогда же, в 2018-м, под раздачу попала компания Мерседес - за то, что цитировала Далай Ламу в рекламе своего автомобиля, конкретно - фразу «посмотрите на ситуацию со всех сторон, и вы станете более открытым». Тоже пришлось извиняться.

В 2019 году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори опубликовал твит в поддержку протестов в Гонконге, что привело в Китае к приостановке спонсорских соглашений с НБА и прекращению трансляций игр на телевидении. «По меньшей мере сотни миллионов долларов были потеряны из-за отключения СМИ и последовавших за этим расторжений спонсорских соглашений», - признал комиссар НБА Адам Сильвер.

Трансляции через какое-то время возобновились, но предсезонные игры в Китае НБА смогла проводить лишь через шесть лет.

В 2021 году актер Джон Сина назвал Тайвань «страной», - и вынужден был записывать специальный ролик с извинениями, ведь китайский кинорынок является вторым по важности после американского. «Нельзя разбить китайский горшок, пока ешь китайский рис», - написал один из комментаторов под постом с извинениями Сины.

H&M и Найк из-за комментария по ситуации в Синьцзяне столкнулись с бойкотом китайских потребителей.

Однако самый вопиющий случай произошел, пожалуй, с Louis Vuitton. Китайцы захейтили ее, потому что компания выиграла спор о товарном знаке у местной фирмы Molly Tea. В КНР посчитали это «несправедливым», в результате продажи Louis Vuitton упали на десятки процентных пунктов.

Получается, что китайцы, пользуясь огромностью своего рынком, начинают диктовать мировым звездам и брендам, как себя вести, что нельзя говорить, каких людей запрещено цитировать. «Всемирно известные спортсмены должны особенно строго придерживаться сути, говорить рационально и ценить свое общественное влияние», - говорится в заявлении китайской футбольной ассоциации, посвященной демаршу Мбаппе.

Отчасти это культурная особенность. «Высмеивать и издеваться над нашими лидерами — это общепринятая часть жизни в либеральных демократиях, клапан социальной безопасности и доказательство свободы слова. В Китае это табу», - пишет Bloomberg.

Отчасти жесткая реакция – своего рода наследие «века унижений», когда Китай и его народ подвергались издевательствам со стороны империалистических держав (опиумные войны, раздел страны и т.д.). Эта обида стала частью национального самосознания, и сейчас, когда КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, китайцы получили возможность не только обижаться, но и наказывать тех, кто их не уважает. Лишать возможности есть «китайский рис».

По большому счету за них можно только порадоваться. И немножко позавидовать.