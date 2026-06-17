Китай спровоцировал передел власти в Европе

Tекст: Дмитрий Бавырин

За тем, что называют аппаратным конфликтом между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главной дипломаткой Каей Каллас, стоит перетягивание каната, результат которого более значим, чем ссора двух гарпий, которые давно уже не сошлись характерами и взглядами на мужчин.

С одной стороны этот канат тянет группа влиятельных и состоятельных стран, желающих реформировать внешнеполитический орган ЕС так, чтобы вернуть его полномочия на национальный уровень. Прежде всего это Германия и Франция, но Италия с Испанией их труды одобряют. В случае успеха реформ глава евродипломатии станет сугубо номинальной фигурой.

Урсула хотела бы того же. Сама она не помнит, но брюссельские старожилы наверняка рассказывали ей про благословенные времена, когда уже существовали Евросоюз, Еврокомиссия и ее председатель как эдакий премьер-министр всея Европы, а вот главного евродипломата и даже европрезидента не было, это более поздние надстройки.

Предыдущий европрезидент (председатель Европейского совета) Шарль Мишель путался у Урсулы под ногами, пока она не нашла на него управу. Нынешний – Антониу Кошта – просто ходит и головой кивает, по большому счету – мебель. А Каллас Урсула в последнее время воспринимает не как конкурента (не тот уровень), а скорее как вредителя. В Берлине, Париже, Мадриде etc. с этой оценкой согласны. Вопрос в том, кому достанутся полномочия. Их возвращение на национальный уровень в планы фон дер Ляйен не вписывается.

Своей личной задачей она видит дальнейшую концентрацию рычагов управления в Брюсселе и превращение ЕС из надгосударственного образования в супергосударство. Это совпадает с общими устремлениями глобалистов и является ставкой европейцев в конкурентной борьбе XXI века, где они, как в очередной раз выяснилось, не смогут полагаться на США. Париж и Берлин движутся в том же векторе, но усиливать Еврокомиссию так быстро и столь сильно пока не хотели бы.

Торги между ними были бы неизбежны даже в том случае, если бы пост главного евродипломата занимал квалифицированный политик. То, что его занимает именно Каллас со всеми вытекающими, скорее ускорило процессы, чем спровоцировало их.

Иными словами, не будь она настолько дурой, еврогранды не торопились бы власть делить.

Экс-премьер Эстонии отвечает той задаче, под которую была назначена – непримиримость к России. Это вызывает естественное беспокойство у вменяемых и критику в адрес Каллас со стороны умеренных вроде премьера Словакии Роберта Фицо и некоторых немецких депутатов. Они хотят мира – и прежде всего с Россией, а неистовая Кая – это про продолжение нынешней войны и подготовке к третьей мировой, но такие голоса разума Брюсселем, Берлином, Парижем и прочими не учитываются. Эстонка не нравится им другим. Если говорить грубо, именно тем, что она эстонка.

Кая Каллас сколь бы уникально невозможной ни казалась – политик типичный, если он при этом прибалт и мажор из пробирки для элит. Такие напоминают «соросят» и других выпускников американских политических инкубаторов, но отличаются от них уровнем упоротости. Краев не видят ни в том, что касается русофобии, поскольку их отношение к России неотличимо от гитлеровских концепций превосходства и евгеники, ни в том, что касается ориентации на Вашингтон как на светлый град на холме и на святость сапога американского солдата.

Прибалтийских политических мажоров воспитывали в том духе, что на местных болотах издревле жили чистопородные евроарийцы, по всем генетическим характеристикам превосходящие восточнославянское отребье, которое шнурки завязывать не умеет. Органическими союзниками прибалтийских евроарийцев являются американцы, потому что другие европейцы прибалтийских тигров могут предать. А глобальная миссия прибалтов – противостояние хтоническому и варварскому злу, к проявлениям которого причислена Россия в любых итерациях, все режимы с коммунистической спецификой и те, на кого в США укажут.

К примеру, у Литвы не было ни единой разумной причины ссориться с Китаем из-за Тайваня. Однако точно такие же, как Каллас, только литовские национал-мажоры добились фактического торгового эмбарго со стороны КНР и до сих пор ноют по этому поводу.

Каллас неистовствует на том же пути, буквально выискивая поводы для ссоры с Пекином и опускаясь до откровенно расистских замечаний. Когда ей, провинциалке, показали китайские города, она нехотя признала, что китайцы продвинулись в технологических науках, но, по ее словам, «отстают в социальных». И это она про страну, эффективность которой построена на управлении миллиардом человек.

Из свежих ее заявлений, вызвавших оторопь в Пекине, обвинение в обучении российских военных управлению беспилотниками. Китайцы попытки как-либо втянуть их в конфликт, развязанный из-за действий НАТО, отвергают. А то, что армия КНР (при всем уважении) теоретик, более полувека не воевавшая и еще дольше не воевавшая успешно, поэтому ничему не может научить российскую, которая ведет боевые действия высокой интенсивности с применением БПЛА уже более четырех лет, Каллас не пришло в голову.

В эстонской голове русские это те, кого надо всему учить – и никак иначе, а все успехи России – всегда чужие успехи.

Подобная дипломатия с рядом оговорок отвечает и взглядам евроэлит, и тем установкам, которые они дают Каллас, по двум важным направлениям – противостояние с Москвой и врачевание ссоры с США, нынешнему руководству которых нравится все антикитайское. Но полномасштабную торговую войну с китайцами – на уровне не одной Прибалтики, а всего ЕС – европейцы себе сейчас позволить никак не могут. Наоборот, рост товарооборота с Китаем – одна из последних европейских надежд на сохранение конкурентоспособности.

Показательно, что в предельно уничижительном духе о талантах и деятельности Каллас чаще всего высказываются испанские СМИ. Для немцев и французов Китай важнее, но мостом ЕС – КНР хочет быть именно Мадрид, и у него даже кое-что получается.

А Кая топает против Пекина, будто робот. Точнее, как прибалт.

Это хорошо, что она так делает. Будет жаль, если ее упромыслят аппаратным образом хоть за что – за конфликт с Урсулой, за антикитайское вредительство или даже за русофобию (что в среднесрочной перспективе исключено). Уровень поддержки Украины со стороны Европы определяется не Каллас, а на всё остальное в том, что касается отношений с ЕС, в Москве давно махнули рукой, предпочитая – где еще возможно – взаимодействовать с национальными правительствами.

Но на то, как горячая эстонская женщина вызывает раздрай в ЕС, усложняя его отношения с США и уничтожая отношения с Китаем, любо-дорого посмотреть. Кая Каллас, говорите громче!