Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида
На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней. Другие комиссары из Прибалтики отметились не менее громкими заявлениями, но теперь это проблема не только Прибалтики: карьерный взлет ее политиков стоил рассудка всей Европе.
На ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе прибалты мужественно защищали Европу от здравого смысла.
Самым боевитым, как ему по должности и положено, был еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, отметившийся сразу двумя громкими заявлениями.
Во-первых, он призвал Еврокомиссию затягивать боевые действия на Украине – и затянуть их еще минимум на пять лет, чтобы «сдерживать Россию» и подготовиться к войне с ней. То есть в период, когда политики всего мира – лицемерно и не очень – уповают на разрешение конфликта, еврокомиссар от Литвы требует, наоборот, его продлить.
Во-вторых, Кубилюс заявил о способности Европы «сдерживать российскую агрессию» со словами «если наши деды сделали это, то и мы сможем».
В какой именно компьютерной игре литовским дедам удалось «сдержать российскую агрессию», Кубилюс не уточнил.
Недалеко от него по части парадоксальности высказываний ушла и главный евродипломат Кая Каллас. Она ожидает войны с русскими не через пять лет, как Кубилюс, а раньше – через три года. О том, что в 2028 году Россия «нападет на ЕС», ее якобы предупредили европейские спецслужбы.
Но Каллас не унывает. У нее «нет абсолютно никаких сомнений», что Евросоюз в состоянии еще сильнее помогать Украине, а Украина благодаря этому «выиграет войну».
При этом «ястребом» себя Каллас не считает. Она считает, что относится к России «реалистично», хотя впечатление такое, будто все последние месяцы евродипломат держала голову под подушкой, пропустив все отчеты о критическом состоянии ВСУ и заявления нового президента США Дональда Трампа о смене политики по Украине.
Если Кубилюс существует в альтернативном мире с литовскими дедами-победителями, а Каллас отрицает реалии этого, то у еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса еще более сложные отношения с мирозданием.
С одной стороны, он признает, что высокие цены на электроэнергию в ЕС – следствие экономического противостояния с Россией. Но предлагает ситуацию ухудшать – ввести санкции против российского СПГ, чтоб еще больше подорожало, а также конфисковать российские активы, чтоб дороги назад не было.
Всё это весьма по-прибалтийски. Это их фирменная озлобленная вредность, воинственная бравада, безапелляционная паранойя и альтернативная история. Но с некоторых пор – общеевропейская: Евросоюз намеренно надел прибалтийские шоры в рамках покаяния перед маленькими, но гордыми странами.
Это не шутка: после февраля 2022 года прибалты требовали от прочих европейцев признать, что они на континенте – самые умные, потому что заранее предупреждали всех об агрессивных намерениях России. И многие на это повелись: хорошим тоном в ЕС стало извиняться перед странами Балтии за то, что к их предупреждениям насчет России относились недостаточно серьезно. Президент Франции Эммануэль Макрон однажды даже выступил со специальной речью по этому поводу.
Власти Литвы, Латвии и Эстонии этим, конечно, не удовлетворились – и потребовали компенсации в виде увеличения роли своих стран в ЕС, чтобы «застраховать его от ошибок в будущем». Так прибалтам отписали ключевые посты в новом составе Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен: литовца Кубилюса поставили на оборону и космос, латыша Добмбровскиса на экономику, а эстонку Каллас сделали главным евродипломатом.
Только в случае с Добмровскисом назначение имел под собой какую-то конструктивную и управленческую логику: он, как ни крути, признанный финансист-практик – вытягивал Латвию из финансового кризиса, работал в предыдущем составе ЕК, и Урсула ему отчего-то доверяет. А вот возвышение Каллас и Кубилюса – это осознанный отказ от конструктива в пользу инвалидности, то есть нездорового упрямства, идеологической слепоты и общей безрукости.
До того, как стать евркомиссаром, Каллас была премьером Эстонии. С экономической точки зрения, ее премьерство стало катастрофой, и население ее искренне возненавидело. Единственное, в чем преуспела Каллас, это всюду находить повод для драки с Россией и выдумывать против нее такие санкции, которые больно бьют по самой Эстонии. Но именно это в Брюсселе и отметили, руку дружбы подали, повели с собой и поставили руководить евродипломатией, чтоб с гарантией ни о чем не договориться с Москвой и не дрогнуть под тяжестью самоограничений вроде роста цен на электроэнергию (как прямого следствия всей этой русофобии).
Кубилюс – тот и вовсе русофоб со стажем. Свой знаменитый в узких кругах «экспертный доклад», в котором призывал сдерживать и ослаблять агрессивную Россию, он опубликовал аж в 2007 году – даже до того момента, когда Москва и Брюссель впервые крупно поссорились из-за Грузии. 17 лет спустя это сделало ему карьеру: Урсула поставила Кубилюса во главе нового комитета по обороне и космосу отнюдь не из-за успехов Литвы в освоении межзвездного пространства.
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Странам, чьи представители были как будто приговорены к третьестепенным должностям вроде евркомиссара по спорту или защите животных, дали почувствовать себя большими и важными – теми, кто определяет будущее Европы в важнейших аспектах ее жизни. А за защиту животных в Евросоюзе теперь отвечает венгр: расставляя представителей 27 стран ЕС по 27 комиссарским должностям, Урсула не только возвысила русофобов, но и проследила, чтобы страны с альтернативной точкой зрения на Россию и Украину были отодвинуты от решений в области реальной политики.
Приоритеты у представителей государств, которые в Рунете неласково кличут «Прибалтийскими Вымиратами» из-за депопуляции населения, в полной мере прибалтийские – война с Москвой и уничтожение собственной экономики назло русским. Они только этим дышат, а теперь и всю Европу заставляют дышать.
Решив жить прибалтийскими мозгами и смотреть на Россию прибалтийскими глазами, Евросоюз как будто не учел, что в большой политике необходима некоторая гибкость.
Стойкость, как писал по схожему поводу Станислав Ежи Лец, иногда является результатом паралича.
Поэтому переезд в Белый дом Дональда Трампа, чреватый сменой курса на Украине, поставил ЕС перед унизительной перспективой: он будет отлучен от принятия решений. Агрессивные русофобы и поджигатели войны – это помеха для задачи Трампа, а ни на что иное прибалтийский руксостав ЕС не заточен: им само гражданство запрещает мыслить шире.
Континент-цивилизация, некогда прославившийся рационализацией всего и вся, сделал своим главным переговорщиком заведомо недоговороспособную эстонку, заботу об экономике поручил латышу, который видит своей задачей повешение цен, а вопросы обороны доверила представителю Литвы, чей талант – нарываться на драку при полном отсутствии боевого потенциала.
Це Европа. Ей по грехам.