Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

Tекст: Дмитрий Бавырин

На ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе прибалты мужественно защищали Европу от здравого смысла.

Самым боевитым, как ему по должности и положено, был еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, отметившийся сразу двумя громкими заявлениями.

Во-первых, он призвал Еврокомиссию затягивать боевые действия на Украине – и затянуть их еще минимум на пять лет, чтобы «сдерживать Россию» и подготовиться к войне с ней. То есть в период, когда политики всего мира – лицемерно и не очень – уповают на разрешение конфликта, еврокомиссар от Литвы требует, наоборот, его продлить.

Во-вторых, Кубилюс заявил о способности Европы «сдерживать российскую агрессию» со словами «если наши деды сделали это, то и мы сможем».

В какой именно компьютерной игре литовским дедам удалось «сдержать российскую агрессию», Кубилюс не уточнил.

Недалеко от него по части парадоксальности высказываний ушла и главный евродипломат Кая Каллас. Она ожидает войны с русскими не через пять лет, как Кубилюс, а раньше – через три года. О том, что в 2028 году Россия «нападет на ЕС», ее якобы предупредили европейские спецслужбы.

Но Каллас не унывает. У нее «нет абсолютно никаких сомнений», что Евросоюз в состоянии еще сильнее помогать Украине, а Украина благодаря этому «выиграет войну».

При этом «ястребом» себя Каллас не считает. Она считает, что относится к России «реалистично», хотя впечатление такое, будто все последние месяцы евродипломат держала голову под подушкой, пропустив все отчеты о критическом состоянии ВСУ и заявления нового президента США Дональда Трампа о смене политики по Украине.

Если Кубилюс существует в альтернативном мире с литовскими дедами-победителями, а Каллас отрицает реалии этого, то у еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса еще более сложные отношения с мирозданием.

С одной стороны, он признает, что высокие цены на электроэнергию в ЕС – следствие экономического противостояния с Россией. Но предлагает ситуацию ухудшать – ввести санкции против российского СПГ, чтоб еще больше подорожало, а также конфисковать российские активы, чтоб дороги назад не было.

Всё это весьма по-прибалтийски. Это их фирменная озлобленная вредность, воинственная бравада, безапелляционная паранойя и альтернативная история. Но с некоторых пор – общеевропейская: Евросоюз намеренно надел прибалтийские шоры в рамках покаяния перед маленькими, но гордыми странами.

Это не шутка: после февраля 2022 года прибалты требовали от прочих европейцев признать, что они на континенте – самые умные, потому что заранее предупреждали всех об агрессивных намерениях России. И многие на это повелись: хорошим тоном в ЕС стало извиняться перед странами Балтии за то, что к их предупреждениям насчет России относились недостаточно серьезно. Президент Франции Эммануэль Макрон однажды даже выступил со специальной речью по этому поводу.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии этим, конечно, не удовлетворились – и потребовали компенсации в виде увеличения роли своих стран в ЕС, чтобы «застраховать его от ошибок в будущем». Так прибалтам отписали ключевые посты в новом составе Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен: литовца Кубилюса поставили на оборону и космос, латыша Добмбровскиса на экономику, а эстонку Каллас сделали главным евродипломатом.

Только в случае с Добмровскисом назначение имел под собой какую-то конструктивную и управленческую логику: он, как ни крути, признанный финансист-практик – вытягивал Латвию из финансового кризиса, работал в предыдущем составе ЕК, и Урсула ему отчего-то доверяет. А вот возвышение Каллас и Кубилюса – это осознанный отказ от конструктива в пользу инвалидности, то есть нездорового упрямства, идеологической слепоты и общей безрукости.

До того, как стать евркомиссаром, Каллас была премьером Эстонии. С экономической точки зрения, ее премьерство стало катастрофой, и население ее искренне возненавидело. Единственное, в чем преуспела Каллас, это всюду находить повод для драки с Россией и выдумывать против нее такие санкции, которые больно бьют по самой Эстонии. Но именно это в Брюсселе и отметили, руку дружбы подали, повели с собой и поставили руководить евродипломатией, чтоб с гарантией ни о чем не договориться с Москвой и не дрогнуть под тяжестью самоограничений вроде роста цен на электроэнергию (как прямого следствия всей этой русофобии).

Кубилюс – тот и вовсе русофоб со стажем. Свой знаменитый в узких кругах «экспертный доклад», в котором призывал сдерживать и ослаблять агрессивную Россию, он опубликовал аж в 2007 году – даже до того момента, когда Москва и Брюссель впервые крупно поссорились из-за Грузии. 17 лет спустя это сделало ему карьеру: Урсула поставила Кубилюса во главе нового комитета по обороне и космосу отнюдь не из-за успехов Литвы в освоении межзвездного пространства.

Странам, чьи представители были как будто приговорены к третьестепенным должностям вроде евркомиссара по спорту или защите животных, дали почувствовать себя большими и важными – теми, кто определяет будущее Европы в важнейших аспектах ее жизни. А за защиту животных в Евросоюзе теперь отвечает венгр: расставляя представителей 27 стран ЕС по 27 комиссарским должностям, Урсула не только возвысила русофобов, но и проследила, чтобы страны с альтернативной точкой зрения на Россию и Украину были отодвинуты от решений в области реальной политики.

Приоритеты у представителей государств, которые в Рунете неласково кличут «Прибалтийскими Вымиратами» из-за депопуляции населения, в полной мере прибалтийские – война с Москвой и уничтожение собственной экономики назло русским. Они только этим дышат, а теперь и всю Европу заставляют дышать.

Решив жить прибалтийскими мозгами и смотреть на Россию прибалтийскими глазами, Евросоюз как будто не учел, что в большой политике необходима некоторая гибкость.

Стойкость, как писал по схожему поводу Станислав Ежи Лец, иногда является результатом паралича.

Поэтому переезд в Белый дом Дональда Трампа, чреватый сменой курса на Украине, поставил ЕС перед унизительной перспективой: он будет отлучен от принятия решений. Агрессивные русофобы и поджигатели войны – это помеха для задачи Трампа, а ни на что иное прибалтийский руксостав ЕС не заточен: им само гражданство запрещает мыслить шире.

Континент-цивилизация, некогда прославившийся рационализацией всего и вся, сделал своим главным переговорщиком заведомо недоговороспособную эстонку, заботу об экономике поручил латышу, который видит своей задачей повешение цен, а вопросы обороны доверила представителю Литвы, чей талант – нарываться на драку при полном отсутствии боевого потенциала.

Це Европа. Ей по грехам.