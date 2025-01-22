Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского

Tекст: Дмитрий Бавырин

Президент США Дональд Трамп обещал, что первый же его рабочий день в Белом доме станет «бомбой» из-за стопки подписанных указов, якобы самой большой в истории. Стопка действительно оказалась значительной – там и признание госорганами США только двух гендеров (мужчины и женщины), и переименование Мексиканского залива в Американский, и возвращение Кубы в список стран – спонсоров терроризма, и много чего еще, но, кажется, ничего сверх ожидаемого.

Самое интересное во всей стопке – это указ о приостановке программы помощи иностранным государствам на 90 дней. В число таких государств входит и Украина, а финансирование поставлено на паузу в достаточно жестких формулировках.

«Эта программа не соответствует американским интересам и во многих случаях противоречит американским ценностям. Она служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», – гласит указ Трампа.

В краткосрочной перспективе это тем не менее большого значения не имеет. Дело в том, что на прощание администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена подкинула Киеву оружия и денег, как считается, на полгода вперед. Это было сделано как раз для того, чтобы Украина пережила первые месяцы Трампа без критичных для себя последствий, поскольку ревизия помощи иностранцам была анонсирована «трампистами» заранее.

Кроме того, программа, о которой идет речь в указе, это «программа развития» ООН, а военное снабжение Украины идет по другой статье расходов бюджета и не относится к «миротворческим инициативам» и «программам поддержки беженцев», которые также поставлены Трампом на паузу.

В том случае, если через 90 дней участие США не возобновится, Киев пострадает финансово: американские деньги шли в том числе на восстановление Украины и на обеспечение ее социальных обязательств.

А вот вопрос поставок вооружений Трамп, похоже, отложил для отдельного рассмотрения, тем более что его внешнеполитическая команда ранее выступала за то, чтобы резко эти поставки не прерывать.

Таким образом, указ Трампа значит меньше, чем мог бы значить. У указов президента США в принципе есть такая проблема – они имеют ограниченное и часто ситуативное действие, а впоследствии их легко отменить, в отличие от законов, проголосованных Сенатом и Палатой представителей.

Ревизия даже может пойти Украине на пользу, если правы те, кто заявлял, что программы поддержки неэффективны в части расходования средств: мол, если бы не дураки и не воры, можно было бы сделать большее за меньшие деньги. Это заявляли в том числе люди из команды Трампа – и они, скорее всего, правы.

Тем не менее на среднесрочную перспективу отказ в американских деньгах критичен для Владимира Зеленского и его режима. Это вызовет на Украине новые экономические потрясения и станет однозначным сигналом элитам на смену лидера.

Поэтому указ о паузе на 90 дней, каким бы половинчатым он ни был, стал первой удавкой, которую Трамп затянул на шее Зеленского.

Эти 90 дней удобно укладываются в 100 дней, которые Трамп дал своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу на «первый этап» урегулирования. Иными словами, дальнейшее финансирование Киева зависит от того, насколько Зеленский будет послушен на этом «первом этапе».

Проблемой для России обещает стать то, что пока, по мнению Трампа, Зеленский достаточно послушен. По словам президента США, украинец «готов» к сделке с Россией.

А вот Россия, по мнению того же Трампа, пока недостаточно готова. В специальном посте для социальных сетей он заявил, что любит русских и хочет России добра, но в то же время пригрозил введением новых «налогов, тарифов и санкций», если Россия откажется от его «сделки».



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Никаких параметров этой «сделки» с представителями России, как известно, не обсуждалось. Вероятно, Трамп сам не представляет себе этих параметров в полной мере – это вопрос будущих контактов с Москвой, просто он решил действовать в стиле упреждающей угрозы.

В западном мире укоренен миф, будто Россия ни на какие договоренности по Украине не пойдет и намерена продолжать военное продвижение, не остановившись даже на границе со странами НАТО. Трампу этот миф наверняка пересказывали – и он решил Россию на всякий случай припугнуть.

Вышло не очень пугающе, поскольку тарифы можно вводить только на уран (больше Россия в США ничего не продает), налоги – это сугубо внутренние сборы, а санкции против российских товаров и так введены почти по всей номенклатуре. В целом получилась не совсем угроза и совсем не удавка, как у Зеленского, а попытка создать для себя удобную атмосферу перед переговорами.

Но из этого, помимо прочего, следует, что в картине мира по Трампу Россия на его сделку пока не согласна. Тогда как Зеленский к сделке якобы готов.

Сам Зеленский в большом интервью для Bloomberg прямо свою готовность не подтвердил, но заявил, что теперь для прекращения конфликта «должна действовать дипломатия». Также он признал, что Украине не светит членство в НАТО и что ее с этим «обманули» (а ведь нейтральный статус Украины – это главное требование Москвы и базовая цель СВО).

Тактика Зеленского понятна: продолжать военный конфликт в ожидании «окна возможностей» (резкого ослабления России, например), но так, чтобы США ни в коем случае не лишили его поддержки и не сняли с довольствия. Поэтому он должен обставить дело так, что «сделку» Трампа отвергнет Москва, а не формально согласный на нее Киев.

Инструментом для этого станет идея разместить на Украине «миротворцев» НАТО после завершения боев и подписания мирного соглашения с Москвой. Ввод натовского контингента на Украину – это абсолютно неприемлемое для России развитие событий, но такой сценарий, судя по всему, Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось предварительно утвердить у Трампа.

Вероятно, Трамп на это «не подумавши» согласился, поскольку не слишком хорошо разбирается в характере претензий Москвы к Киеву и НАТО. А из-за того, что Зеленскому не отказали в подрывной идее сразу, его аппетиты растут на глазах. В том же интервью Bloomberg он заявил, что ему нужны как минимум 200 тыс. западных «миротворцев» к собственной миллионной армии – и чтобы среди этого контингента непременно были американцы.

На подобный «развод» Трамп клюнет вряд ли, но если «миротворцы» будут не американские, а, например, британские, данный параметр возможной «сделки» не станет более приемлемым для Москвы.

«Ни Украины в НАТО, ни НАТО на Украине» – такая у России программа-минимум.

Хитрость Зеленского с протаскиванием в «план Трампа» заведомо неприемлемого для Москвы условия наверняка будет разоблачена после восстановления контактов между Вашингтоном и Москвой и личной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но только в том случае, если Трамп осознает незыблемость и изначальность условия России о нейтральном статусе Украины и разглядит в формальном согласии Зеленского фактическое несогласие, у мирных инициатив появится теоретический шанс.

В противном случае можно будет считать, что тот, кто называет себя президентом Украины, сумел перехитрить нового президента США в самом начале его каденции.