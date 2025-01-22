  • Новость часаЗавершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    Не подлежит забвению. Россия защищает свою Великую Победу
    Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей Терезовки
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS
    В Грузии начали увольнять госслужащих за участие в антиправительственных акциях
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 22:00 • Политика

    Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского

    Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп приостановил программу помощи Украине, но в то же время пригрозил России «налогами, тарифами и санкциями», если она не согласится на «сделку» о прекращении конфликта. Судя по всему, «новая метла» в Вашингтоне решила действовать кнутом в отношении как Москвы, так и Киева. К чему это приведет?

    Президент США Дональд Трамп обещал, что первый же его рабочий день в Белом доме станет «бомбой» из-за стопки подписанных указов, якобы самой большой в истории. Стопка действительно оказалась значительной – там и признание госорганами США только двух гендеров (мужчины и женщины), и переименование Мексиканского залива в Американский, и возвращение Кубы в список стран – спонсоров терроризма, и много чего еще, но, кажется, ничего сверх ожидаемого.

    Самое интересное во всей стопке – это указ о приостановке программы помощи иностранным государствам на 90 дней. В число таких государств входит и Украина, а финансирование поставлено на паузу в достаточно жестких формулировках.

    «Эта программа не соответствует американским интересам и во многих случаях противоречит американским ценностям. Она служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», – гласит указ Трампа.

    В краткосрочной перспективе это тем не менее большого значения не имеет. Дело в том, что на прощание администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена подкинула Киеву оружия и денег, как считается, на полгода вперед. Это было сделано как раз для того, чтобы Украина пережила первые месяцы Трампа без критичных для себя последствий, поскольку ревизия помощи иностранцам была анонсирована «трампистами» заранее.

    Кроме того, программа, о которой идет речь в указе, это «программа развития» ООН, а военное снабжение Украины идет по другой статье расходов бюджета и не относится к «миротворческим инициативам» и «программам поддержки беженцев», которые также поставлены Трампом на паузу.

    В том случае, если через 90 дней участие США не возобновится, Киев пострадает финансово: американские деньги шли в том числе на восстановление Украины и на обеспечение ее социальных обязательств.

    А вот вопрос поставок вооружений Трамп, похоже, отложил для отдельного рассмотрения, тем более что его внешнеполитическая команда ранее выступала за то, чтобы резко эти поставки не прерывать.

    Таким образом, указ Трампа значит меньше, чем мог бы значить. У указов президента США в принципе есть такая проблема – они имеют ограниченное и часто ситуативное действие, а впоследствии их легко отменить, в отличие от законов, проголосованных Сенатом и Палатой представителей.

    Ревизия даже может пойти Украине на пользу, если правы те, кто заявлял, что программы поддержки неэффективны в части расходования средств: мол, если бы не дураки и не воры, можно было бы сделать большее за меньшие деньги. Это заявляли в том числе люди из команды Трампа – и они, скорее всего, правы.

    Тем не менее на среднесрочную перспективу отказ в американских деньгах критичен для Владимира Зеленского и его режима. Это вызовет на Украине новые экономические потрясения и станет однозначным сигналом элитам на смену лидера.

    Поэтому указ о паузе на 90 дней, каким бы половинчатым он ни был, стал первой удавкой, которую Трамп затянул на шее Зеленского.

    Эти 90 дней удобно укладываются в 100 дней, которые Трамп дал своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу на «первый этап» урегулирования. Иными словами, дальнейшее финансирование Киева зависит от того, насколько Зеленский будет послушен на этом «первом этапе». 

    Проблемой для России обещает стать то, что пока, по мнению Трампа, Зеленский достаточно послушен. По словам президента США, украинец «готов» к сделке с Россией.

    А вот Россия, по мнению того же Трампа, пока недостаточно готова. В специальном посте для социальных сетей он заявил, что любит русских и хочет России добра, но в то же время пригрозил введением новых «налогов, тарифов и санкций», если Россия откажется от его «сделки».

    На ваш взгляд
    Как Трамп поступит с антироссийскими санкциями?




    Результаты

    Никаких параметров этой «сделки» с представителями России, как известно, не обсуждалось. Вероятно, Трамп сам не представляет себе этих параметров в полной мере – это вопрос будущих контактов с Москвой, просто он решил действовать в стиле упреждающей угрозы.

    В западном мире укоренен миф, будто Россия ни на какие договоренности по Украине не пойдет и намерена продолжать военное продвижение, не остановившись даже на границе со странами НАТО. Трампу этот миф наверняка пересказывали – и он решил Россию на всякий случай припугнуть.

    Вышло не очень пугающе, поскольку тарифы можно вводить только на уран (больше Россия в США ничего не продает), налоги – это сугубо внутренние сборы, а санкции против российских товаров и так введены почти по всей номенклатуре. В целом получилась не совсем угроза и совсем не удавка, как у Зеленского, а попытка создать для себя удобную атмосферу перед переговорами.

    Но из этого, помимо прочего, следует, что в картине мира по Трампу Россия на его сделку пока не согласна. Тогда как Зеленский к сделке якобы готов.

    Сам Зеленский в большом интервью для Bloomberg прямо свою готовность не подтвердил, но заявил, что теперь для прекращения конфликта «должна действовать дипломатия». Также он признал, что Украине не светит членство в НАТО и что ее с этим «обманули» (а ведь нейтральный статус Украины – это главное требование Москвы и базовая цель СВО).

    Тактика Зеленского понятна: продолжать военный конфликт в ожидании «окна возможностей» (резкого ослабления России, например), но так, чтобы США ни в коем случае не лишили его поддержки и не сняли с довольствия. Поэтому он должен обставить дело так, что «сделку» Трампа отвергнет Москва, а не формально согласный на нее Киев.

    Инструментом для этого станет идея разместить на Украине «миротворцев» НАТО после завершения боев и подписания мирного соглашения с Москвой. Ввод натовского контингента на Украину – это абсолютно неприемлемое для России развитие событий, но такой сценарий, судя по всему, Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось предварительно утвердить у Трампа.

    Вероятно, Трамп на это «не подумавши» согласился, поскольку не слишком хорошо разбирается в характере претензий Москвы к Киеву и НАТО. А из-за того, что Зеленскому не отказали в подрывной идее сразу, его аппетиты растут на глазах. В том же интервью Bloomberg он заявил, что ему нужны как минимум 200 тыс. западных «миротворцев» к собственной миллионной армии – и чтобы среди этого контингента непременно были американцы.

    На подобный «развод» Трамп клюнет вряд ли, но если «миротворцы» будут не американские, а, например, британские, данный параметр возможной «сделки» не станет более приемлемым для Москвы.

    «Ни Украины в НАТО, ни НАТО на Украине» – такая у России программа-минимум.

    Хитрость Зеленского с протаскиванием в «план Трампа» заведомо неприемлемого для Москвы условия наверняка будет разоблачена после восстановления контактов между Вашингтоном и Москвой и личной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Но только в том случае, если Трамп осознает незыблемость и изначальность условия России о нейтральном статусе Украины и разглядит в формальном согласии Зеленского фактическое несогласие, у мирных инициатив появится теоретический шанс.

    В противном случае можно будет считать, что тот, кто называет себя президентом Украины, сумел перехитрить нового президента США в самом начале его каденции.

    Главное
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    Израиль разрешил оплату сбора на въезд российскими картами
    Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине
    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России
    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»
    На Солнце произошел редкий выброс черной плазмы

    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью

    «Бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............