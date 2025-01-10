  • Новость часаВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    Песков обвинил Литву в территориальных притязаниях на Россию
    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС
    Бундестаг солгал о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в Грузию
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    22 комментария
    10 января 2025, 14:45 • В мире

    Трамп превратит Мексику в американскую Украину

    Трамп превратит Мексику в американскую Украину
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС,Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду.

    Самым модным стилем большой политики стал троллинг в интернете, и моду эту задал будущий президент США Дональд Трамп с примкнувшим к нему Илоном Маском. При этом «жертвы» их троллинга от Гренландии до Панамы действительно выглядят как жертвы: что-то мямлят в ответ и впадают в ступор под напором трамповского неоимпериализма.

    Тандем двух эксцентричных миллиардеров декларирует цель увеличить территорию США в два раза и сменить власть в ведущих странах Европы на «внесистемную» оппозицию. Насколько они серьезны в этих намерениях и какие ресурсы готовы задействовать, никто точно не знает, скорее всего, не знают даже сами Трамп и Маск. Пока они просто «ловят волну», куражатся, наслаждаются восторженной реакцией поклонников и невнятным лепетанием тех самых «жертв».

    Единственная, кто смог ответить на американский троллинг достойно и с выдержкой жанра (то есть точно таким же троллингом, только с поднятием ставок), это новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум. На территории южного соседа США, в отличие от соседа северного – Канады, Трамп пока что не покушается, но требует переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Он это ничем не обосновывает (хочу, мол, – и всё), как с «троллями» обычно и бывает.

    Шейнбаум не растерялась и в ответ выдвинула предложение переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку, причем на обоснование, в отличие от Трампа, не поскупилась.

    Такое название действительно зафиксировано в ряде исторических документов, оно гораздо старше США и, как считается, восходит к самоназванию коренных американцев – ацтеков (мешико). Но самое примечательное, что Шейнбаум озвучила это предложение на фоне карты, где обозначена историческая территория Мексики. Практически на половине этих земель теперь располагаются США – от штата Орегон на северо-западе до штата Луизиана на юго-востоке.

    То есть в ответ на империалистическую позу Трампа, что его заново великая Америка должна быть в два раза больше нынешних США, глава Мексики намекает, что США могут стать и в два раза меньше – в рамках восстановления исторической справедливости.

    Кажется, это тот самый случай, когда стоит пожелать удачи обеим сторонам.

    Американцы ополовинили Мексику по итогам войны 1846-1848 годов, которую в мексиканской историографии называют интервенцией. Для мексиканцев она оказалась по-настоящему разгромной, иного быть не могло. Если смотреть на историю не личностей, а обстоятельств, то Мексика к тому моменту была ослабленным внутренними конфликтами и аморфным государством, которое свои северные земли (то есть нынешние Техас, Калифорнию и тд.) почти не контролировало.

    США, напротив, ударными темпами превращались в мощную державу – одну из наиболее богатых, населенных, образованных и технически продвинутых стран мира. Держава нуждалась в территориях для развития, поэтому щемила всех, до кого могла дотянуться – от индейцев до британцев, а уж слабозаселенные северные земли погрязшей в политическом бардаке и прочих бедах Мексики были классическим примером того, что «плохо лежит».        

    Военной интервенции предшествовала гражданская – из США в Мексику переселялись тысячи землевладельцев, пользуясь законами, которые пролоббировали в Мехико американские элиты. В нужный срок эти люди подняли мятеж и провозгласили независимость, чем позволили Вашингтону остаться в рамках им же сформулированной «доктрины Монро».

    Главной целью доктрины было оградить континент от любого вмешательства Европы. США самоназначились эдаким жандармом обеих Америк, но взяли на себя и некоторые самоограничения. Например, запретили себе присоединять территории какой-либо другой американской страны. Совсем другое дело, если это территория «ничья» или является независимым государством. Поэтому перед тем, как стать частью США, Техас и Калифорния побывали как бы независимыми типа государствами: Техас – несколько лет, Калифорния – несколько недель (и только на бумаге).

    Такие самоограничения (совершенно не свойственные, к примеру, Европе того времени) стали следствием хитросплетений внутренней политики США – соперничества аграрного рабовладельческого Юга и промышленного Севера. Каждый новый штат – это еще два сенатора в Конгрессе, и северяне небезосновательно опасались, что за счет дальнейшего расширения на юг южане установят плотный контроль за Капитолийским холмом.

    Поэтому у идеи интервенции в Мексику было множество противников – от будущего президента Авраама Линкольна до части интеллигенции, которая запугивала население тем, что

    мексиканский хаос и разложение перекинутся на США как инфекция.

    При президенте-южанине и по-своему выдающемся политике Джеймсе Ноксе Полке баланс все-таки склонился в пользу южан, а формальным поводом для интервенции стало то, что мексиканские пограничники вступили в бой с американскими войсками и убили 17 человек. Сами эти войска оказались на территории Мексики как бы «случайно».

    По столь же «случайному» совпадению правительство Полка заблаговременно отправило через пустыню Мохаве вооруженный отряд под предводительством Джона Фримонта с исследовательской миссией по составлению карт. Когда американские войска высадились на берег Калифорнии в ходе уже ведущейся войны, люди Фримонта и более ранние переселенцы встречали их там в качестве «правительства независимой Калифорнии» – нового государства, которое считает себя союзником Вашингтона в войне против Мехико и мечтает стать частью США. «Мечты», разумеется, осуществились.

    Впоследствии Джон Фримонт получил прозвище Великий следопыт и стал первым кандидатом в президенты США от Республиканской партии, отстаивавшей тогда интересы не южан, а северян (способствуя осуществлению политики рабовладельцев, он, в то же время, был ярым противником рабства). Трамп, как известно, избрался президентом от этой же партии, но теперь за нее голосует в основном юг США.

    В нашем случае важен не этот «переворот», обусловленный течением истории XX века, а переворот в отношениях США с Мексикой. Он происходит только сейчас.

    Урок разгромной войны с таким мощным соседом, как США, был усвоен мексиканцами довольно крепко. В большей или меньшей степени, но все их последующие правительства были лояльны Вашингтону и опасались его сердить. Локальные противоречия имелись, но в геополитическом смысле Мексика оставалась надежным «задним двором» США вплоть до 2018 года, когда ее президентом стал Андрес Мануэль Лопес Обрадор. При нем Мехико как минимум риторически развернулся в сторону Глобального Юга и поддерживает хорошие (но пока не особенно разнообразные) отношения с Москвой.

    Шейнбаум – давняя соратница, преемница и воспитанница Обрадора, обещавшая продолжить его политику. В статье, посвященной ее победе на президентских выборах, газета ВЗГЛЯД предсказала дальнейший обвал отношений Мехико с Вашингтоном в том случае, если президентом США станет Трамп. Трамп президентом еще и стать не успел, но уже начал «расчесывание» исторических обид и территориальных претензий с соседями.

    Шейнбаум заявила готовность во всем этом участвовать и дала понять, что спуску Трампу не даст.

    Да, пока это все троллинг в интернете, но он наверняка будет иметь последствия в реальной политике точно так же, как ссоры в Сети могут приводить к конфликту в реальной жизни.

    Трамп разжигает такие конфликты буквально на ровном месте. Отличительная особенность и Обрадора, и Шейнбаум является их относительное безразличие к внешней политике: американскую гегемонию, мол, не любим, но наш приоритет – внутренние проблемы страны. За местами успешные попытки эти проблемы решать народ их и любит – рейтинг поддержки у обоих зашкаливает.

    Но из-за Трампа ограничиться только лишь внутренней политикой, как видно, не получится. За спором о названии залива уже последовала дискуссия о «справедливых границах», а впереди строительство стены и тарифная война, в общем, весьма питательная среда для того, чтобы Мексика превратилась из вечного союзника в противника и даже во врага США.

    Сами США нам, России, такого врага воспитали на юго-западных границах с целью стратегического сдерживания. Так что историческая справедливость, помимо прочего, требует, чтобы похожую проблему с историческими дрязгами и территориальными спорами американцы получили в собственном «мягком подбрюшье».

    Практика показала, что проблема должна быть серьезнее, чем Куба. Кажется, Мексика подходит идеально. В том числе и потому, что для воспитания врага США в ее лице нам даже усилий прикладывать не нужно: Трамп справится сам.

    Главное
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского
    В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превратит Мексику в американскую Украину

    Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............