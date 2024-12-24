Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Внешняя политика Трампа начинает вселять большие надежды
Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от идеи «сделать Америку снова великой». Он даже хочет увеличить США вдвое за счет Гренландии, Канады и Панамского канала. В некоторых случаях он, возможно, шутит, в других вполне серьезен, но это в любом случае будет иметь последствия: для России скорее хорошие, для США наверняка плохие.
Дональд Трамп еще не вступил в должность президента США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику. Или даже воодушевляющую, если смотреть на происходящее из России. Речь в данном случае не об Украине, войне, НАТО и санкциях, а о вещах, от нас как будто бы далеких: Трамп везде бодро начал.
Политика – это не только действия, но и слова, которые производят эффект из-за высокого статуса их носителя. Заявления Трампа регулярно вызывают переполох. Шутка ли: за последнюю неделю избранный президент США захотел увеличить территорию США более чем вдвое.
Сперва он предложил Канаде стать 51-м штатом, мотивируя это торговым профицитом у канадцев или, другими словами, их нежеланием покупать американские товары при активной продаже собственных. Дотировать северного соседа «просто так» Трамп не хочет – требует для этого присоединиться к США, хотя по площади Канада больше, чем все 50 штатов вместе взятые.
Но это всего лишь предложение. От Панамы Трамп прямо требует предоставить Вашингтону право собственности на легендарную торговую артерию – Панамский канал. Потому что, по мнению Трампа, в Панаме злоупотребляют тарифами и дерут с американцев втридорога.
Наконец, избранный президент США покусился на самый большой в мире остров – Гренландию, которая обладает широкой автономией, но принадлежит Дании. Согласно заявлению Трампа, для «национальной безопасности» и «свободы во всем мире» владение островом и контроль над Гренландией для США «абсолютно необходимы».
В самих США и в других странах мира уже успели высказать мнение о том, будто бы в Трампе проснулся Гитлер, но тут другое – Трамп куражится.
Развлекается в последние дни, свободные от большой ответственности, а заодно заигрывает со своим электоратом.
Насчет Канады – это шутка. Квазигосударственности Канады посвящен целый пласт пренебрежительного американского юмора в духе «это что, правда независимая страна?». Надо думать, среди поклонников Трампа такие шутки особенно популярны, при этом сам Трамп презирает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, и это взаимно.
После их недавней встречи американец назвал Канаду «штатом», а не страной, пользуясь двусмысленностью слова state. В общей сложности Трамп сделал три таких «оговорки» за месяц. Разумеется, намеренно. А алабамские парни, возвращаясь с боулинга, пересказывают их своим женам.
- "Рука Москвы" ведет к независимости еще одно государство
- Лидер Аргентины оказался небезнадежным врагом России
- Латинская Америка отвергла приставания Зеленского
Воспоминание о владении Панамским каналом – тоже часть американской народной культуры, но только у тех, кто уроки истории в школе не прогуливал. Панамский канал был нужен в первую очередь США, и США фактически создали не только канал, но и саму Панаму, способствовав ее отделению от Колумбии в начале XX века. Формально это было независимое государство, по сути – колония Вашингтона, а канал юридически находился в американской собственности.
Приезд на церемонию открытия канала президента Теодора Рузвельта – человека военного, решительного и очень популярного при жизни – стал историческим событием. Потому что до того действующие президенты США за пределы Соединенных Штатов вообще никогда не выезжали – вот настолько важен был канал.
Он до сих пор крайне важен, а отказ от него в пользу Панамы со стороны президента Джимми Картера, окончательно реализованный в 1999 году, Трамп считает «глупым». Миллион американцев считают так же.
На российской почве это можно сравнить с передачей Крыма в состав УССР при Никите Хрущеве или с продажей Аляски тем же США: Панамский канал в историческом сознании американцев занимает столь же значимое место.
Что же касается Гренландии, это уже повестка как минимум для выпускников колледжа. США более века с большим или меньшим энтузиазмом претендовали на Гренландию, а после начала Второй мировой войны расширили на нее действие «доктрины Монро», в которой любое вмешательство европейцев в американские дела (в континентальном смысле) обозначалось как неприемлемое.
Трамп из тех американцев, кто до сих пор сохранил гренландский энтузиазм по доподлинно неизвестной причине: может, нефть хочет на том острове искать, может, золото нацистов. Но это вам не Канада, настроен он серьезно: на своем первом президентском сроке в 2019 году Трамп уже ставил перед Данией вопрос о продаже Гренландии.
Когда датчане обсуждать этот вопрос отказались, Трамп, обидевшись, отменил встречу с их премьер-министром Метте Фредериксен. Она в Дании до сих пор премьер-министр, так что возвращение Трампа в Белый дом ее явно не обрадовало.
В том, чтобы такие, как она, политики поменьше радовались, заключается один из очевидных интересов России на этом празднике американского империализма.
Дания – это наш враг. Никто не помогает Владимиру Зеленскому так, как датчане, включая поставки танков и истребителей. В общем объеме затрат Запада на Украину доля США и Германии значительно больше, но при пересчете на душу населения лидеры – это датчане.
При этом Дания является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Западной Европы. Разбираться в первопричинах этого долго и некому (специалистов по Дании в России и в мире мало, Дания никому не интересна). Можно считать, что у Копенгагена это проходит по разряду идейного служения злу: во внешней политике он строго ориентирован на Вашингтон и подписывается на все его авантюры – даже на те, от которых многим другим европейцам удавалось уклониться (например, нападение в 2003 году на Ирак).
Из-за физического отсутствия специалистов по Дании трудно сказать наверняка, но, кажется, единственный случай за последние десятилетия, когда датчане пошли наперекор США, - это отказ продать Гренландию в 2019 году все тому же Трампу. А он ничего не забыл, и заявил о претензиях на остров не просто так, а по поводу - в рамках представления своего кандидата на пост посла Вашингтона в Копенгагене.
В общем, датчанам в отношениях с их союзником уготованы горячие времена. Это хорошо, как акт кармического воздаяния. Кроме того, это должно охладить интерес датчан к Украине. Но самое интересное начнется в том случае, если Трамп поставит ЦРУ задачу добиться независимости Гренландии от Дании через поддержку местных сепаратистов. США и раньше в них вкладывались, а теперь могут вложиться гораздо больше, если Трамп не шутит.
Само по себе усиление американцев в Гренландии (пусть даже они и так вполне вольготно там себя чувствуют) никоим образом не отвечает интересам России. Но между «пообещать» и «сделать» большая дистанция, особенно у Трампа. Не верится, что он действительно отберет у Дании остров, но конфликт между важнейшими спонсорами Украины по столь неожиданному поводу уже начался, он - реальность.
Стоит пожелать удачи обеим сторонам. Пусть сильнее грянет буря.
Последствия заявлений Трампа по Панаме более однозначны и точно хороши: это усиление антиамериканских позиций во всем латиноамериканском регионе и в самой Панаме, где теперь сжигают флаги США. Президент Хосе Рауль Мулино пообещал разволновавшейся нации, что «каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь». «Посмотрим», - отреагировал Трамп. Вероятнее, что в их споре прав Мулино.
Во времена Тедди Рузвельта, последовавших за изгнанием испанцев с Кубы и Филиппин, «доктрина Монро» была в зените мощи. Но во второй половине XX века американцы потеряли сначала Кубу (первая существенная брешь в доктрине), а в начале XXI века отменили саму доктрину, к тому моменту уже рухнувшую под давлением реальности. К настоящему времени Вашингтон утратил контроль почти над всей Латинской Америкой. Панама - одно из немногих исключений: там верны США, но из-за денег, а не по любви.
Теперь скаредный Трамп уничтожает хорошие отношения США и с Панамой тоже (Мулино уже назвал его заявление «историческим невежеством»), а в конечном счете рискует тем, что против него и его претензий на канал может восстать целый латиноамериканский мир.
Но самые серьезные последствия могут вырасти их самой несерьезной истории - с Канадой.
Шутки шутками, но Трамп грозит Трюдо введением стопроцентных пошлин, что канадскую экономику обрушит. Ее финансовый рынок уже лихорадит на одних ожиданиях, как и правительство Трюдо.
Это им тоже - «кармическое воздаяние» (за поддержку киевского режима, за украинских нацистов в парламенте, за провоцирование третье мировой войны), но Канаде будет, чем ответить в «тарифной войне», как важному поставщику углеводородов в США.
Кто в итоге потеряет больше, пусть подсчитывают экономисты. Но чем больше, тем лучше.
Может возникнуть вопрос, а в чем тут национальные интересы США, за которые Трамп якобы борется. В той картине мира, которую дают ощущения реалистов, их нет: Дания не отдаст Гренландию, Панама не вернет канал, а торговая война с Канадой не осчастливит американских налогоплательщиков.
Трамп черпает вдохновение в навсегда ушедшей эпохе, но не «возвращает былое величие» американской империи, а кривляется на ее костях и усугубляет реальное положение вашингтонской дипломатии. Это не наша проблема, а американцев, которые выбрали своим президентом Трампа. Нашей проблемой станет то, что столь же несерьезный и неадекватный эпохе подход он может продемонстрировать в действительно важных для России и мира вопросах, которые от президента США, к сожалению, пока еще зависят.