США потеряли владычество над Америкой

Военная операция России на Украине неожиданно выявила в Америке исторических масштабов раскол. Страны латиноамериканского региона угодят из-под влияния Белого дома и обретают политическую самостоятельность. Как так получилось, что Вашингтон потерял собственный «задний двор», который беспрекословно подчинялся ему еще совсем недавно?

На первый взгляд из России, расклад сил в Генассамблее ООН кажется удручающим: за резолюцию, осуждающую действия ВС РФ на Украине, проголосовало 141 государство, 35 воздержались и всего 5, включая саму Россию, выступили против. Но это только на первый взгляд.

Дело в том, что конфликт вокруг российской операции вышел далеко за рамки декларативных оценок. В 2008 году в случае с Грузией и - уже в значительной меньшей степени - в 2014 году в случае с Крымом действительно казалось важным, как к действиям России отнесется та или иная страна, существовал некий запрос на международное понимание. Сейчас речь уже не о мнениях, а об участии в санкционном давлении на Москву и о нанесении нашему государству максимального вреда. Союзником теперь можно считать уже того, кто в этом просто не участвует - не соглашается вступать в экономическую войну, чего требует Вашингтон буквально от всей планеты.

Западный мир подчиняется - как прямо, голосуя за санкции, так и на уровне частной инициативы, вызванной моральным шантажом в информпространстве. В эпоху, когда IKEA закрывает свои магазины в РФ, сборную России по футболу убирают из компьютерных игр, а русских кошек не допускают до международных выставок, речь идет о попытке «закенселить» целую страну.

Даже «тургеневский дуб» исключили из конкурса «Европейское дерево года» из-за ситуации на Украине.

Неучастие в «кенселинге» со стороны многих правительств - настоящий бунт, поскольку Вашингтон несколько месяцев потратил на «сплочение союзников» и «вырабатывание единого ответа на российскую агрессию» - тех самых «санкций из ада», обещанных нам Джо Байденом. А таких правительств много - очень много.

В то же время, никаких правовых последствий резолюция Генассамблеи не несет и никак Россию не обязывает - это жест сугубо формальный. Есть страны, чью политику большинство в ООН регулярно осуждает, что никак на их политику не влияет. Например, Израиль.

Посмотрим на список голосовавших внимательно. Те, кто проголосовал против резолюции, это страны так или иначе задавленные санкциями - Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, причем против Северной Кореи введены в том числе и российские санкции, а Эритрея находилась под ними вплоть до недавнего времени - до 2019 года.

И вроде бы предельно узок круг наших «друзей по несчастью» на фоне 141 «прокурора». Но среди тех, кто проголосовал за, есть государства, у которых прекрасные отношения с Россией - в том числе и в контексте текущего кризиса. Самый яркий пример - Сербия. Руководство этой балканской республики с твердостью и креативом отбивается от западных кураторов, отказывается как угодно вредить России делом и раз от разу ссылается на народ, мол, любит сербский народ Россию - хоть ты тресни.

Кстати, это еще вопрос, какая линия поведения Сербии для самой России полезнее: проголосовать «против» или, раз уж это ничего практического не значит, проголосовать «за», но дать при этом понять всему миру, что тебе грубо выкрутили руки, а в душе ты за русских.

Бразилия - тоже «за», но ее президент, Жаир Болсонару, уверенно заявляет, что никаких претензий к Москве не имеет, а сотрудничество с ней для него очень дорого. И это при том, что в своей внешней политике он еще вчера предпочитал идти в фарватере США - просто теперь не в силах найти общий язык с Джо Байденом.

Что же касается «воздержавшихся», в их списке есть крупнейшие государства мира (Китай, Индия), военные союзники России (Казахстан Армения), страны, которые ранее признали независимость ДНР и ЛНР (Куба, Никарагуа). Признала ее и Венесуэла, но на голосовании в Генассамблее не присутствовала - эта страна сейчас разорена настолько, что даже не может платить ежегодные взносы в ООН.

Короче говоря, раскол в мире по российско-украинскому вопросу гораздо более заковыристый, чем могут показать формальные результаты формального голосования. И наиболее примечательная, почти неожиданная линия разлома проходит по родному континенту Байдена. Вопрос противостояния с Россией из-за Украины - главный и абсолютно принципиальный для Вашингтона - вдруг выявил то, что Латинская Америка вышла из геополитической опеки США и живет теперь самостоятельной жизнью - той, где в центре находятся национальные интересы.

Склонив к противостоянию с Москвой почти всю Европу, американцы потеряли соседний континент. Даже президент граничащей с США Мексики Лопес Обрадор, в отличие от Болсонару идеологически близкий к байденовским демократам, выразился предельно четко, без всяких двусмысленностей:

«Мы не будем объявлять санкции против России и принимать карательные меры экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения».

Аналогичное решение приняли все государства Латинской Америки. Тональность их заявлений после начала операции на Украине могла различаться - от восторженной поддержки венесуэльского президента Мадуро через нейтральную реакцию Боливии и Парагвая до осуждения в Колумбии, Аргентине и Чили. Но - никаких практических решений, направленных на нанесение России ущерба. Ни символичных, ни символических.

Единственное исключение - Гватемала, где решили отозвать посла из Москвы для консультаций. А также - Уругвай, но пример Уругвая весьма противоречив, благо и страна выдающаяся: родина Натальи Орейро не только живет относительно сыто, но и успешно практикуют европейскую модель демократии, в результате чего это единственное место на континенте, где, например, легальны аборты.

С одной стороны, в Уругвае повернули хотя бы один реальный рубильник, а именно - отключили от вещания испаноязычную «дочку» RT вроде как по решению правительства. Но вскоре выяснилось, что президент Уругвая Поу этот акт цензуры не поддерживает и вообще - сам подписан на RT. Так гонимому из ЕС «рупору российской пропаганды» сделали дополнительную рекламу.

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И ведь нельзя сказать, что Вашингтон не пытался призвать своих преимущественно испаноязычных соседей к геополитической сознательности - еще как пытался и до сих пор пытается. Сразу после признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы из Организации американских государств (ОАГ) буквально выцарапали декларацию с осуждением Россию. Но слова - максимум, на который может рассчитывать сейчас Белый дом. И то - резолюцию отказались подписывать Аргентина, Бразилия, Боливия, Уругвай и Сальвадор. Президента последнего - Найиб Букеле - страны коллективного Запада сейчас активно «троллят», поскольку прежде он обвинил коллективный Запад создании теории заговора вокруг украинского кризиса:

«Настоящая война ведется не между Украиной и Россией, а в Канаде, Австралии, Франции, Брюсселе, Великобритании, Германии, Италии и так далее», - заявил в частности он.

Есть мнение, что причины этого праздника непослушания нужно искать в толщах американского прошлого, начиная с «доктрины Монро», названной по имени пятого президента США. Ее суть проста: «Америка для американцев». Европейские державы не лезут в дела двойного континента и не пытаются вернуть себе утраченные колонии, США, в свою очередь, не лезут в дела Европы.

Эта доктрина отвадила от Америки европейских хищников, но превратила латиноамериканский мир в задний двор Соединенных Штатов. Ближайшего соседа - Мексику - они порезали на куски, значительно увеличив свою территорию, а остальные государства региона приучали к послушанию огнем и мечом по необходимости.

В 1912-м американцы оккупировали Никарагуа на 21 год, в 1915-м Гаити - на 19 лет, в 1916-м Доминикану на восемь, а в 1965-м ее же повторно еще на год. Куба тоже была оккупирована дважды, не считая попытки военной интервенции уже при Кастро. В 1983-м было вторжение в Гренаду, в 1989-м в Панаму, в 1994-м опять в Гаити. И только в последнем случае военная операция была согласована Совбезом ООН.

Операции ЦРУ против суверенных правительств Латинской Америки счету вообще не поддаются - о работе против Сальвадора Альенде в Чили знают все, а о многих других не знает никто. В годы «холодной войны» Штаты почти не ссылались на «доктрину Монро» как на работающий документ, но по сути свято хранили его принципы: у двух Америк должен быть только один хозяин, он же - жандарм.

Добавим к этому эксплуатацию населения отдельных стран со стороны американских промышленников, преступников и промышленников-преступников, достигаемую через коррумпирование элит (хрестоматийный пример - режим Батисты на Кубе). Так получим законченную картину, в которой колониальной прошлое Латинской Америки завязано не только на Европу как «старого» колонизатора, но и непосредственно на США как колонизатора нового типа.

Для латиноамериканского патриота an masse ненавидеть Вашингтон так же естественно, как для галицийского националиста - Москву.

Теперь Вашингтон требует ненавидеть Москву и действовать против нее себе в ущерб, а южные американцы видят это так, что их втягивают в конфликт России с какой-то ее старой колонией, причем втягивают именно США - те самые США, для которых «вторжение в колонии» традиционный способ ведения внешней политики. И отвечают они им - desaparecer, а если в Бразилии - ir embora.

Однополярного мира больше нет, нет даже однополярной Америки. Ни денег, ни армии, ни политического влияния США более недостаточно, чтобы держать в узде собственный задний двор и встроить его в систему экономического давления на Россию. Окончательная деколонизация и победа над расизмом именно так и выглядят - как обретение свободы ранее угнетенными и по-прежнему отстающими в экономическом отношении странами, которых набралось на полтора континента.