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4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле, речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится ко встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Как Россия начинала разгром Швеции

Русско-шведские войны составили значительную часть истории Северной Европы Иван Айвазовский
«Русские показали свою мощь». Такими словами иностранные хроники рассказывают о событиях многовековой давности. Ровно 525 лет назад, 3 марта 1497 года, в Новгороде между Русью и Швецией заключено было перемирие. Так закончилась самая первая война, которую провели между собой Швеция и объединенное Русское государство, но далеко не последняя. Подробности...
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США потеряли владычество над Америкой

Южная Америка все больше отдаляется от Северной в политическом смысле REUTERS/Henry Romero
Военная операция России на Украине неожиданно выявила в Америке исторических масштабов раскол. Страны латиноамериканского региона угодят из-под влияния Белого дома и обретают политическую самостоятельность. Как так получилось, что Вашингтон потерял собственный «задний двор», который беспрекословно подчинялся ему еще совсем недавно? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему Украине нужна денацификация

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми. Подробности...
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За что в Европе не любят Россию и русских

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел. Подробности...
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Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 11 комментариев

США потеряли Латинскую Америку

Байден оправдался за провал на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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    считался погибшим


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    Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

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    Сергей Худиев: Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    США потеряли владычество над Америкой

    Южная Америка все больше отдаляется от Северной в политическом смысле
    		   4 марта 2022, 08:14
    Фото: REUTERS/Henry Romero
    Текст: Станислав Борзяков

    Военная операция России на Украине неожиданно выявила в Америке исторических масштабов раскол. Страны латиноамериканского региона угодят из-под влияния Белого дома и обретают политическую самостоятельность. Как так получилось, что Вашингтон потерял собственный «задний двор», который беспрекословно подчинялся ему еще совсем недавно?

    На первый взгляд из России, расклад сил в Генассамблее ООН кажется удручающим: за резолюцию, осуждающую действия ВС РФ на Украине, проголосовало 141 государство, 35 воздержались и всего 5, включая саму Россию, выступили против. Но это только на первый взгляд.

    Дело в том, что конфликт вокруг российской операции вышел далеко за рамки декларативных оценок. В 2008 году в случае с Грузией и - уже в значительной меньшей степени - в 2014 году в случае с Крымом действительно казалось важным, как к действиям России отнесется та или иная страна, существовал некий запрос на международное понимание. Сейчас речь уже не о мнениях, а об участии в санкционном давлении на Москву и о нанесении нашему государству максимального вреда. Союзником теперь можно считать уже того, кто в этом просто не участвует - не соглашается вступать в экономическую войну, чего требует Вашингтон буквально от всей планеты.

    Западный мир подчиняется - как прямо, голосуя за санкции, так и на уровне частной инициативы, вызванной моральным шантажом в информпространстве. В эпоху, когда IKEA закрывает свои магазины в РФ, сборную России по футболу убирают из компьютерных игр, а русских кошек не допускают до международных выставок, речь идет о попытке «закенселить» целую страну. 

    Даже «тургеневский дуб» исключили из конкурса «Европейское дерево года» из-за ситуации на Украине.

    Неучастие в «кенселинге» со стороны многих правительств - настоящий бунт, поскольку Вашингтон несколько месяцев потратил на «сплочение союзников» и «вырабатывание единого ответа на российскую агрессию» - тех самых «санкций из ада», обещанных нам Джо Байденом. А таких правительств много - очень много.

    В то же время, никаких правовых последствий резолюция Генассамблеи не несет и никак Россию не обязывает - это жест сугубо формальный. Есть страны, чью политику большинство в ООН регулярно осуждает, что никак на их политику не влияет. Например, Израиль.

    Посмотрим на список голосовавших внимательно. Те, кто проголосовал против резолюции, это страны так или иначе задавленные санкциями - Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, причем против Северной Кореи введены в том числе и российские санкции, а Эритрея находилась под ними вплоть до недавнего времени - до 2019 года.

    И вроде бы предельно узок круг наших «друзей по несчастью» на фоне 141 «прокурора». Но среди тех, кто проголосовал за, есть государства, у которых прекрасные отношения с Россией - в том числе и в контексте текущего кризиса. Самый яркий пример - Сербия. Руководство этой балканской республики с твердостью и креативом отбивается от западных кураторов, отказывается как угодно вредить России делом и раз от разу ссылается на народ, мол, любит сербский народ Россию - хоть ты тресни. 

    Кстати, это еще вопрос, какая линия поведения Сербии для самой России полезнее: проголосовать «против» или, раз уж это ничего практического не значит, проголосовать «за», но дать при этом понять всему миру, что тебе грубо выкрутили руки, а в душе ты за русских.

    Бразилия - тоже «за», но ее президент, Жаир Болсонару, уверенно заявляет, что никаких претензий к Москве не имеет, а сотрудничество с ней для него очень дорого. И это при том, что в своей внешней политике он еще вчера предпочитал идти в фарватере США - просто теперь не в силах найти общий язык с Джо Байденом

    Что же касается «воздержавшихся», в их списке есть крупнейшие государства мира (Китай, Индия), военные союзники России (Казахстан Армения), страны, которые ранее признали независимость ДНР и ЛНР (Куба, Никарагуа). Признала ее и Венесуэла, но на голосовании в Генассамблее не присутствовала - эта страна сейчас разорена настолько, что даже не может платить ежегодные взносы в ООН.

    Короче говоря, раскол в мире по российско-украинскому вопросу гораздо более заковыристый, чем могут показать формальные результаты формального голосования. И наиболее примечательная, почти неожиданная линия разлома проходит по родному континенту Байдена. Вопрос противостояния с Россией из-за Украины - главный и абсолютно принципиальный для Вашингтона - вдруг выявил то, что Латинская Америка вышла из геополитической опеки США и живет теперь самостоятельной жизнью - той, где в центре находятся национальные интересы.

    Склонив к противостоянию с Москвой почти всю Европу, американцы потеряли соседний континент. Даже президент граничащей с США Мексики Лопес Обрадор, в отличие от Болсонару идеологически близкий к байденовским демократам, выразился предельно четко, без всяких двусмысленностей:

    «Мы не будем объявлять санкции против России и принимать карательные меры экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения».

    Аналогичное решение приняли все государства Латинской Америки. Тональность их заявлений после начала операции на Украине могла различаться - от восторженной поддержки венесуэльского президента Мадуро через нейтральную реакцию Боливии и Парагвая до осуждения в Колумбии, Аргентине и Чили. Но - никаких практических решений, направленных на нанесение России ущерба. Ни символичных, ни символических.

    Единственное исключение - Гватемала, где решили отозвать посла из Москвы для консультаций. А также - Уругвай, но пример Уругвая весьма противоречив, благо и страна выдающаяся: родина Натальи Орейро не только живет относительно сыто, но и успешно практикуют европейскую модель демократии, в результате чего это единственное место на континенте, где, например, легальны аборты.

    С одной стороны, в Уругвае повернули хотя бы один реальный рубильник, а именно - отключили от вещания испаноязычную «дочку» RT вроде как по решению правительства. Но вскоре выяснилось, что президент Уругвая Поу этот акт цензуры не поддерживает и вообще - сам подписан на RT. Так гонимому из ЕС «рупору российской пропаганды» сделали дополнительную рекламу.

     И ведь нельзя сказать, что Вашингтон не пытался призвать своих преимущественно испаноязычных соседей к геополитической сознательности - еще как пытался и до сих пор пытается. Сразу после признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы из Организации американских государств (ОАГ) буквально выцарапали декларацию с осуждением Россию. Но слова - максимум, на который может рассчитывать сейчас Белый дом. И то - резолюцию отказались подписывать Аргентина, Бразилия, Боливия, Уругвай и Сальвадор. Президента последнего - Найиб Букеле - страны коллективного Запада сейчас активно «троллят», поскольку прежде он обвинил коллективный Запад создании теории заговора вокруг украинского кризиса:

    «Настоящая война ведется не между Украиной и Россией, а в Канаде, Австралии, Франции, Брюсселе, Великобритании, Германии, Италии и так далее», - заявил в частности он.

    Есть мнение, что причины этого праздника непослушания нужно искать в толщах американского прошлого, начиная с «доктрины Монро», названной по имени пятого президента США. Ее суть проста: «Америка для американцев». Европейские державы не лезут в дела двойного континента и не пытаются вернуть себе утраченные колонии, США, в свою очередь, не лезут в дела Европы.

    Эта доктрина отвадила от Америки европейских хищников, но превратила латиноамериканский мир в задний двор Соединенных Штатов. Ближайшего соседа - Мексику - они порезали на куски, значительно увеличив свою территорию, а остальные государства региона приучали к послушанию огнем и мечом по необходимости. 

    В 1912-м американцы оккупировали Никарагуа на 21 год, в 1915-м Гаити - на 19 лет, в 1916-м Доминикану на восемь, а в 1965-м ее же повторно еще на год. Куба тоже была оккупирована дважды, не считая попытки военной интервенции уже при Кастро. В 1983-м было вторжение в Гренаду, в 1989-м в Панаму, в 1994-м опять в Гаити. И только в последнем случае военная операция была согласована Совбезом ООН.

    Операции ЦРУ против суверенных правительств Латинской Америки счету вообще не поддаются - о работе против Сальвадора Альенде в Чили знают все, а о многих других не знает никто. В годы «холодной войны» Штаты почти не ссылались на «доктрину Монро» как на работающий документ, но по сути свято хранили его принципы: у двух Америк должен быть только один хозяин, он же - жандарм.

    Добавим к этому эксплуатацию населения отдельных стран со стороны американских промышленников, преступников и промышленников-преступников, достигаемую через коррумпирование элит (хрестоматийный пример - режим Батисты на Кубе). Так получим законченную картину, в которой колониальной прошлое Латинской Америки завязано не только на Европу как «старого» колонизатора, но и непосредственно на США как колонизатора нового типа.

    Для латиноамериканского патриота an masse ненавидеть Вашингтон так же естественно, как для галицийского националиста - Москву.

    Теперь Вашингтон требует ненавидеть Москву и действовать против нее себе в ущерб, а южные американцы видят это так, что их втягивают в конфликт России с какой-то ее старой колонией, причем втягивают именно США - те самые США, для которых «вторжение в колонии» традиционный способ ведения внешней политики.  И отвечают они им - desaparecer, а если в Бразилии - ir embora.

    Однополярного мира больше нет, нет даже однополярной Америки. Ни денег, ни армии, ни политического влияния США более недостаточно, чтобы держать в узде собственный задний двор и встроить его в систему экономического давления на Россию. Окончательная деколонизация и победа над расизмом именно так и выглядят - как обретение свободы ранее угнетенными и по-прежнему отстающими в экономическом отношении странами, которых набралось на полтора континента. 
     
     
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