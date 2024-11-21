Жителю Урала предъявили обвинение в убийстве двухлетней падчерицы

Жителя Первоуральска будут судить за истязание и убийство двухлетней падчерицы

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело жителя Первоуральска, обвиняемого в убийстве и истязании двухлетней падчерицы, будет передано в суд, сообщила прокуратура Свердловской области. Установлено, что с октября по декабрь прошлого года мужчина систематически издевался над ребенком, избивая его кулаками и ремнем.

По версии следствия, мужчина ударил девочку пять раз по голове и бросил в ванну, где она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность. Также мужчина связывал девочку изоляционной лентой и скотчем, оставляя ее в таком состоянии на несколько часов.

Позже обвиняемый схватил ребенка за шею, прижал ее лицом к матрасу, затем поднял и бросил на пол, в результате чего девочка скончалась. Прокуратура сообщила, что смерть наступила из-за сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей.

Уголовное дело возбуждено за убийство с особой жестокостью, незаконное лишение свободы и истязание несовершеннолетнего. За убийство мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее в селе Ярково Тюменской области нашли тела мужчины, его сожительницы и несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти.

Ростовский суд приговорил Якова и Анастасию Майбороду к 15 годам колонии строгого режима и к 13 годам колонии общего режима за жестокое убийство своей восьмимесячной дочери, тело которой они пытались скрыть, расчленив и спрятав в морозильной камере.