Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Жителю Урала предъявили обвинение в убийстве двухлетней падчерицы
Жителя Первоуральска будут судить за истязание и убийство двухлетней падчерицы
На Урале мужчину обвинили в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, уголовное дело будет отправлено в суд, сообщила прокуратура Свердловской области.
Уголовное дело жителя Первоуральска, обвиняемого в убийстве и истязании двухлетней падчерицы, будет передано в суд, сообщила прокуратура Свердловской области. Установлено, что с октября по декабрь прошлого года мужчина систематически издевался над ребенком, избивая его кулаками и ремнем.
По версии следствия, мужчина ударил девочку пять раз по голове и бросил в ванну, где она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность. Также мужчина связывал девочку изоляционной лентой и скотчем, оставляя ее в таком состоянии на несколько часов.
Позже обвиняемый схватил ребенка за шею, прижал ее лицом к матрасу, затем поднял и бросил на пол, в результате чего девочка скончалась. Прокуратура сообщила, что смерть наступила из-за сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей.
Уголовное дело возбуждено за убийство с особой жестокостью, незаконное лишение свободы и истязание несовершеннолетнего. За убийство мужчине грозит пожизненный срок.
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