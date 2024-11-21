Пять организаций Абхазии выдвинули Адгура Ардзинбу кандидатом на пост президента

Tекст: Денис Тельманов

Пять общественно-политических организаций Абхазии, включая партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА), «Апсны», а также общественные организации «Абхазское народное движение» (АНД), «Аруаа» и «Наша столица», выдвинут Адгура Ардзинбу в качестве кандидата на пост президента на предстоящих досрочных выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темура Гулиа.



Гулиа подчеркнул, что данные организации уже поддерживали Ардзинбу на выборах президента в 2020 году, тем самым подтверждая продолжение своей политической линии и поддержки его кандидатуры. Гулиа отметил важность консолидации усилий организаций для достижения успеха на выборах, особенно учитывая их предыдущий опыт и сотрудничество.

По словам Гулиа, Ардзинба зарекомендовал себя как достойный кандидат, и его поддержка со стороны этих организаций отражает уверенность в его способности направлять страну в будущее, обеспечивая стабильность и развитие. Ожидается, что его выдвижение станет важным шагом в политической жизни Абхазии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аслан Бжания заявил, что во время протестов в Абхазии не запрашивал военной помощи у России, а лишь информировал о ситуации. Бжания также объявил, что президентские выборы в республике пройдут в начале февраля следующего года, стремясь обеспечить их прозрачность и честность. Представители оппозиции Абхазии призвали к конституционным реформам, предлагая перераспределить полномочия для перехода к парламентско-президентской системе управления с усилением роли парламента.

